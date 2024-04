Trashorras, entrenador del CD Lugo: "El persistir nos permitió marcar"

Roberto Trashorras, entrenador del CD Lugo, mostró su satisfacción tras el triunfo ante el Rayo Majadahonda (3-1) en un encuentro marcado por la expulsión de Sergi García en el minuto 33. "Fue un partido como lo habíamos previsto. Sufrido y difícil. Independientemente de estar ahí abajo sabíamos que era un rival combativo. Cuentan con jugadores con buen pie, que son capaces de recibir, rápidos en el uno contra uno. Por eso nos costó un poco ajustar, más de lo que nos hubiese gustado. Pero cambiamos la presión, fuimos a marcaje individual y el equipo estuvo mejor", explicó el técnico de Rábade.

El máximo responsable en el banquillo local admitió que su equipo fue el dominador del esférico y de las ocasiones más claras y pudieron, en su opinión, sentenciar antes del tiempo extra.

"Pudimos haberlo dejado visto para sentencia. El Rayo solo tuvo la ocasión en la que marcan el gol. Lucas tuvo que intervenir en una oportunidad y hubiese sido injusto otro resultado. El equipo en todo momento tuvo sus ocasiones, pero si que es verdad que en la segunda parte nos costó darle más velocidad al juego, en construir más por fuera, el intentar circular más rápido el balón en el dos contra uno, porque cuando nos estas acertados en superioridad necesitas colocarlo", manifestó.

Roberto Trashorras mostró su satisfacción por el trabajo del equipo aunque siempre hay algún detalle que corregir.

"El Rayo Majadahonda es un equipo intenso, que hacía bien las basculaciones, pero tuvimos tres o cuatro ocasiones bastante claras de llegada. Y el persistir, el seguir ahí, nos dio la opción de meter el 2-1, y a partir de ahí llegó el 3-1, que nos dio más tranquilidad".

La victoria ante el cuadro majorero rompe una racha de cuatro derrotas en liga. Un factor que supone un paso adelante en el equilibrio psicológico de la plantilla albivermella. Además, estos tres puntos ayudan a que el Lugo supere en la clasificación a varios rivales por la permanencia en Primera RFEF.

"Era un partido importante y logramos los tres puntos. No era fácil. Si alguien piensa que era fácil ganar el partido no sabe lo que es. Independientemente de la categoría en la que se juegue, un partido así no es sencillo para nadie. El tener ocasiones y no meter gol, y más tarde, jugar con un hombre más, y en la primera llegada que tiene el rival te mete un tanto en un desajuste que no seguimos, nos hacen el 1-1. Muchas veces tienes que jugar contra el rival y contra el tiempo. Quieres atacar de manera precipitada y eso hace que caigas en la precipitación ", dijo.

Roberto Trashorras cree que la base del triunfo residió en continuar atacando aunque no tuvieran acierto. "El insistir trajo consigo esa ocasión de Aranda en el 2-1, y el 3-1 viene de una situación a balón parado que intentamos jugar en corto, pero nos cierran bien. Entonces jugamos con Lucas Díaz y eso hace que el equipo rival tengo que saltar, y a partir de ahí, entramos desde la segunda línea muy bien y marcamos", dijo.