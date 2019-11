Roberto Trashorras: "El CD Lugo debe ser paciente"

El exfutbolista lucense y exjugador del Rayo Vallecano Roberto Trashorras vivirá de una manera especial el duelo que va a medir el domingo, desde las 16.00 horas, a Lugo y Rayo Vallecano en el estadio Ángel Carro.

"El Lugo está en una situación que no es del todo cómoda, con bastantes dudas, ha conseguido bastantes empates pero no acaba de dar las sensaciones de poder estar más cómodo en la tabla. Les está costando en casa, pero el otro día ante el Huesca fue mejor y creo que es un partido muy importante para el Lugo. En cuanto al Rayo también está un poco con buenos resultados, cerca del play off, pero viene de perder en casa y creo que lo que necesita es una racha de tres o cuatro victorias para engancharse más arriba y buscar posiciones mucho mejores", asegura Trashorras al valorar la situación de ambos conjuntos.

El exjugador considera que el Lugo "deber ser paciente" y que "saldrá adelante" en cuanto encadene buenos resultados. "En las últimas temporadas el Lugo ha hecho muy buenas campañas y el año pasado sufrió muchísimo. Ahora le está costando un poco arrancar, a veces consigue un empate fuera, luego encadena dos o tres partidos sin ganar, esa incertidumbre de estar ahí abajo siempre pesa un poco. Yo estuve con varios equipos en la zona baja y no es tanto el tema táctico, sino que hay que tratar el aspecto emocional, que lleguen resultados buenos para coger un poco de aire. Hay que ser pacientes, pero si sales cuanto antes de esa zona pues mucho mejor", indica.

Trashorras tiene su particular explicación de por qué el equipo compite mejor a domicilio que como local. "Soy de los que piensa que un equipo debe jugar en casa igual que fuera. A lo mejor el Lugo fuera de casa no se ve en la obligación de exponer tanto, en casa muchas veces el rival no expone y la idea de Eloy Jiménez no es tener tanto el balón y hacer daño a través de él sino buscar las transiciones o robar y contragolpe, y esas situaciones a veces no se dan y ahí tiene que salir el otro estilo de juego que debes tener. Con el estilo de juego de Eloy parece que al Lugo le viene mejor jugar fuera de casa", comenta.

El excapitán del Rayo insiste en que el equipo también acusa cierta irregularidad. "Es un equipo hecho para subir, necesita encadenar buenos resultados pero está acusando irregularidad. Pero creo que las sensaciones son buenas y que se trata de un equipo muy reconocible. Se verá un Rayo que apriete arriba, que tendrá el balón, que intentará mandar en el partido, pero esa irregularidad le esta haciendo más daño de lo normal", señala.

Al hablar de la Liga de Segunda, Trashorras insiste en que la clave es tener una buena plantilla. "La Segunda es muy larga y muy competida. Por eso necesitas tener una buena plantilla no tanto tener un buen once porque al final en estas competiciones necesitas de todos y que la gente esté enchufada. No puedes tirar con once o doce jugadores. Cualquiera te puede ganar y necesitas gestionar muy bien toda la plantilla", dice.

El lucense no es ajeno a la situación delicada de equipos históricos como el Málaga, el Oviedo o el Deportivo. "Son los equipos más peligrosos porque otros no tienen su objetivo de subir y pueden convivir mejor con esa situación, forma parte del fútbol y con los clubes más modestos, para otros es un hándicap muy grande porque no estaban con la mente puesta en luchar por no bajar y cambiar el chip es difícil. Estás en una situación de la que es muy complicado salir. Yo lo viví con algunos equipos. Es importante tener jugadores con experiencia y que el entrenador sepa transmitir y sacar resultados en esa situación", indica.

Aunque no se moja en exceso, Trashorras ve favorito al Rayo el domingo, pero con reservas. "Soy lucense pero el Rayo me marcó mucho. Son dos equipos a los que tengo una estima muy especial, aunque por plantilla y lo que están luchando uno y otro veo un poco mejor al Rayo, pero escuchando a los jugadores del Lugo, ellos quieren hacerse fuertes en casa y eso creo que es fundamental. La necesidad que tiene el Lugo puede ser positiva si le pueden dar la vuelta y consiguen una motivación extra", concluye Trashorras.