Javi Pita: tranquilidad bajo palos para el Vilalbés

El Rácing Vilalbés hizo el pasado domingo historia al superar por primera vez la primera eliminatoria de una fase de ascenso a Segunda División B con el gol decisivo de Villares en la tanda de penaltis. Pero para que esta circunstancia se diera, antes hubo una intervención providencial que posibilitó que el joven mediapunta tuviera en sus botas el pase a la siguiente ronda. La gran parada de Javi Pita en el lanzamiento de la cuarta pena máxima del Pulpileño por parte de Javi Piñero.

El guardameta rojiverde fue el otro gran protagonista del partido de vuelta contra el conjunto almeriense, pese a que su inclusión en el once inicial supusiera una revolución con respecto al resto de la temporada, en la que solo jugó cinco partidos. La lesión de Marcos Souto tras sufrir un golpe en una rodilla en la ida fue el detonante para que Pita defendiese la portería del Vilalbés en un partido de gran importancia. Lo afrontó con tranquilidad y confianza. Y no defraudó.

"Marcos estivo toda a semana renqueante, sen poder adestrar e segundo ía avanzando a semana, aumentaba a posibilidade para min de saír de inicio. Eu encontreime moi cómodo, a gusto. Tamén gracias aos compañeiros, que me mostraron esa confianza", reconoció Pita, que destacó también que estuvo "adestrando ben todo o ano" con su compañero. "Levámonos moi ben e facilítanos moito o traballo a min e a Viusky", dijo.

El portero del Vilalbés apuntó también que pese a que afrontó el encuentro contra el Pulpileño con "moita tensión, polo que nos estabamos xogando e por non ter a continuidade de xogar todo o ano" también lo hizo "tranquilo". Del encuentro, explicó que fue "moi parecido ao de Vilalba, bastante cerrado" y que, anta tanta igualdad, "dar o paso adiante de ir a polo partido era difícil". "Eramos equipos moi moi moi parecidos, coas mismas fortalezas e debilidades. Podías encaixar un gol e despois non conseguir enmendalo", añadió.

Por ello, no le extrañó que hubiera que disputar la prórroga y se llegara a la tanda de penaltis, la cual no le preocupaban. "Non lle tiña medo aos penaltis. Son unha lotería e eu confiaba tanto nos lanzadores como en min. Tíñalle máis medo a que nos marcaran un gol e non ser capaces de levantalo", aseguró Pita.

Por ello, cuando la eliminatoria se resolvió a favor del conjunto chairego todos sintieron una alegría "inmensa". "Xa falabamos pola semana de que o club podía volver facer historia e conseguilo é unha satisfacción enorme e multiplicouse por moito ao ver a cara da xente que estaba alí con nós", recuerda.

PRÓXIMO RIVAL. Javi Pita considera que el rival en la segunda eliminatoria del play off de ascenso a Segunda B, el Atlético Levante, es "un dos filiais máis bos", ya que "quedar campeón no grupo de Valencia non é doado". Aún así, dice estar «seguro» de que el Vilalbés va a "pelexar a eliminatoria en Valencia ata o último minuto".

"Creo que o seu estilo de xogo ao noso benefíciao. Eles van saír a expoñer e nós atopámonos máis cómodos con eses rivales", reconoció el guardameta rojiverde, que hace un llamamiento para que "vaia xente á Magdalena". "Fago un chamamento a toda Vilalba, a Terra Chá e a provincia", dijo.