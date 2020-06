Torres cree que el Lugo debe mejorar "en todos los aspectos" para ganar en Gijón

El entrenador del Lugo, Curro Torres, aseguró, de cara al duelo del domingo (17.00) en el campo del Spórting de Gijón, que el equipo debe "mejorar en varios aspectos del juego" sin centrarse en el aspecto ofensivo, en el que el cuadro es uno de los conjuntos con más carencias de Segunda División.

"Tenemos que mejorar en todos los aspectos, no solo en crear ocasiones de gol. Tenemos que mejorar en varios aspectos dentro del terreno de juego, pero sobre todo en la toma de decisiones arriba, tener más claridad de ideas y, a partir de ahí, intentar aprovechar nuestras ocasiones. El equipo sí que llega arriba, pero nos está costando tomar ese tipo de decisiones que nos haga mejorar en la zona ofensiva", aseveró el técnico hispano-alemán.

"Espero que mi equipo dé un paso adelante, que los errores que se hayan podido cometer durante el partido anterior los podamos mejorar y así lo haremos", añadió Torres en relación a la imagen del equipo en el 0-0 ante el Málaga.

El entrenador del equipo lucense rechazó que haya ansiedad por puntuar ante el Spórting. "El deseo de puntuar está toda la temporada. Tenemos las cosas claras de qué es lo que queremos y cómo lo queremos y ahora tenemos que ponerlo en práctica en El Molinón", indicó.

"Aquí somos todos conscientes. Nadie es inmune a la situación que hay de que hay que conseguir los tres puntos. Los jugadores están tranquilos. El hecho de no haber hecho un buen partido el otro día no corresponde a que podamos tener ansiedad. A lo largo de la temporada hay partidos que no se hacen tan bien como se debería y hay que ser consciente de ello, asumirlo y preparar bien el partido en El Molinón".

"Con el parón no se saben los puntos que se puedan necesitar, por eso es importante tomarse cada partido como lo que es"

Curro Torres analizó el juego del conjunto asturiano. "El Spórting tiene mucha gente de calidad y joven. Es un equipo valiente al que le gusta tener el balón y tiene gente arriba muy peligrosa. Mejoró en sus números y será un partido difícil. Vienen de una derrota y un empate, con lo que tienen también necesidad, entre comillas, de ganar en casa".

El técnico celebró tener cuatro días para preparar el encuentro de Gijón. "Siempre viene bien tener más días para preparar bien el partido, pero es verdad que hasta ahora no habíamos tenido tantos días para poder descansar y en el último veníamos de un solo día de descanso. Tenemos cuatro días para poder preparar el partido y afrontarlo como lo hacemos siempre, siendo valientes, intensos y agresivos".

Sobre el hecho de jugar sin público en un estadio donde la afición suele animar mucho y poblar masivamente las gradas de El Molinón, Torres dijo que: "si hay diferencia o no de jugar con público o sin público en un estadio como El Molinón es quizás una pregunta para ellos. Yo siempre he dicho que prefiero jugar con público, tanto en casa como fuera. La situación es la que es y nos tenemos que adaptar. Es un buen estadio, el césped es el que manda e, independientemente que tenga fuera gente o no, nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, concentrados en el partido que toca".

Además, Torres no quiso hacer cuentas sobre la cantidad de puntos que será necesaria para lograr el objetivo de la permanencia en Segunda División esta temporada. "Con el parón no se saben los puntos que se puedan necesitar, por eso es importante tomarse cada partido como lo que es. Cuando lleguemos al final veremos, porque no creo que todo el mundo vaya a ganar todos los partidos", opinó.