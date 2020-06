Curro Torres: "Nos cuesta un mundo hacer ocasiones"

Curro Torres, entrenador del Lugo, consideró clave el 1-0, un gol que hizo mucho daño a su equipo en un encuentro en el que consideró que la puesta en escena no fue mala, se hizo un buen trabajo y volvió a fallar lo más importante: la claridad de cara a la puerta contraria.

Para Curro Torres, "cuando un resultado es adverso no se pueden sacar muchas cosas positivas". "Creo que hemos empezado bien el partido, hasta el gol, que nos ha afectado bastante, nos ha hecho daño y nos ha dejado tocados. Hemos pasado momentos complicados para poder manejar su juego y poco a poco nos hemos levantado, hemos ido recuperándonos, teniendo acercamientos y llegadas, pero nos cuesta un mundo hacer ocasiones de gol", explicó el preparador del Lugo, que considera que el equipo "dio siempre la cara, pero sin acierto y sin materializar las llegadas".

Aseguró Curro Torres que no vio la jugada del penalti no pitado de Babin a Herrera con claridad y no sabe si es dentro o fuera del área, pero "sí se ha oído el contacto", por lo que ha habido "o un error del árbitro o un error del VAR". "Poder ponerte por delante en el marcador siempre es positivo. No sabemos después cómo hubiese transcurrido el partido. En todo caso esto nos tiene que valer para tener más rabia y más impotencia y que nos dé más fuerza para poder continuar", dijo Curro Torres.

Reconoció el técnico rojiblanco que el actual en la Liga de Segunda "es un momento complicado y difícil" y que todos los miembros del equipo saben "la responsabilidad" que tienen. "No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir trabajando", añadió.

Djukic: "Veo con muchas opciones de salvarse al Lugo"

Miroslav Djukic, entrenador del Spórting de Gijón, aseguró que el partido ante el Lugo, al que tildó como un rival muy cualificado, se decidió por pequeños detalles y considera que el cuadro lucense tiene buenos mimbres para poder salir de su delicada situación en que está.



A su juicio, el Spórting "hizo un gran esfuerzo ante un buen rival como es el Lugo". "Entramos algo dubitativos y conforme pasaron los minutos fuimos apretando más al rival. Tuvimos oportunidades clarísimas, que no aprovechamos para sentenciar el partido mucho antes frente a un adversario que no nos lo ha puesto nada fácil", añadió el entrenador serbio del equipo asturiano.



Sobre el conjunto de Curro Torres considera que "domina muy bien todos los conceptos, toca bien el balón, triangula, quiere jugar, con un buen fútbol ofensivo y defiende bien". "Fue un partido bastante igualado, muy disputado. Al Lugo le veo con muchas opciones de salvarse porque tiene un buen equipo y está bien trabajado", finalizó.