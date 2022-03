Fue el mejor en el importante triunfo del Río Breogán en Andorra. Iván Cruz (30 años de edad y 2,08 metros de estatura) lideró una segunda unidad que fue determinante en la undécima victoria del equipo lucense en esta temporada.

El doble desplazamiento del pasado fin de semana lo solventaron con un importante triunfo en Andorra.

Creo que el balance es positivo, fueron dos partidos en un fin de semana y después del parón en la Liga. Ante el Joventut competimos hasta el final y fue una lástima un par de detalles, de errores nuestros que nos impidieron ganar. El partido de Andorra era importante para nosotros en primer lugar por nuestro primer objetivo de la salvación y también para ratificar sensaciones, y lo hemos conseguido.

Hablando de sensaciones, su equipo sigue estando de moda prácticamente desde el inicio de Liga, ¿le sorprende?

Desde el principio de temporada sabemos a lo que queremos jugar. Veljko Mrsic es un gran entrenador y la esencia del equipo sigue siendo la misma. Todos sabemos cuál es nuestro rol dentro del equipo, sabemos todos lo que tenemos que hacer y estamos contentos. Este es el secreto.

¿Mejor con Mrsic que antes con Olmos?

Son personas diferentes y diferentes entrenadores. Mrsic ve el baloncesto de distinta manera pero los dos son grandes entrenadores y con los dos las cosas nos van bien y esto es lo verdaderamente importante.

En Andorra protagonizó otra buena actuación. ¿Está satisfecho?

Lo estoy, en primer lugar por el triunfo y personalmente estoy contento porque el entrenador confía en mí. Habrá partidos en los que puedo aportar más pero yo siempre que salgo intento dar lo mejor de mí y ayudar en todo lo que puedo al equipo.

Es el sexto jugador de la plantilla con más minutos de juego y su presencia en los partidos parece ir a más.

Insisto que siempre intento hacerlo lo mejor posible. Sé que Mrsic confía en mí y yo confío en su trabajo y también es cierto que las cosas van muy bien.

¿Cómo valora que la aportación de la gente del banquillo fuera determinante en el triunfo logrado en Andorra?

Es importante. La gente en el equipo está muy contenta con su rol y esto es fundamental para que todo vaya bien, el saber siempre lo que quieren de ti es importante y te da mucha confianza. Hay muy buena química, el vestuario es increíble y esto se refleja en la pista. Claro que esto nos ayudará a mejorar.

Con once triunfos a falta de trece partidos para el final de la fase regular no tiene mucho sentido hablar de permanencia, ¿hay que asumir un nuevo objetivo?

Siempre lo digo, y aquí desde que empezó la Liga es que hay que ir partido a partido. Esta es una Liga muy dura y pueden venir malas rachas. Lo que está claro es que hemos llegado hasta aquí con el trabajo de cada día y con mucho esfuerzo por parte de todos y tenemos que seguir así. Y esto lo sabemos y lo asumimos todos los jugadores. El trabajo siempre tiene recompensa y ahora lo hay que pensar es en el próximo partido.

Decía antes que el equipo puede mejorar y si esto es así hay que apuntar hacia los play off...

Claro que tenemos capacidad de mejora. Hay muchos jugadores nuevos en esta Liga y tengo claro que vamos a ir a más. Quedan trece partidos y estamos trabajando muy bien en el día a día y aunque, como dije antes, nuestra mentalidad es ir partido a partido, también tenemos la ambición de querer jugar los play off y de quedar lo más arriba posible.

El próximo sábado, el Río Breogán recibe en el Pazo al Surne Bilbao Basket. En la primera vuelta el conjunto vasco les superó (83-75) en uno de los pocos encuentros en los que llegaron al final sin opciones de triunfo.

El Bilbao es un buen equipo, con grandes jugadores. Es cierto que no empezaron bien la competición, tuvieron problemas pero después hicieron un par de buenos fichajes, han recuperado y y ahora están realmente bien. Será un partido disputado, sin duda, y ante un rival que en estos momentos tiene los mismos objetivos que nosotros. Es un partido importante y queremos ganarlo.

Su equipo está mostrando una gran regularidad como local. ¿Por el Pazo pasan gran parte de sus opciones para alcanzar los nuevos objetivos?

La Liga Endesa es dura y es muy complicado ganar fuera. El Pazo siempre hay un gran ambiente y que ahora ya se puede ocupar al cien por ciento estoy seguro que estará a tope y será muy bonito. El Pazo aprieta mucho y gracias a los aficionados hemos ganado algunos partidos. Nosotros estamos deseando volver a jugar en el Pazo porque lo echamos mucho de menos. Para nosotros es bueno jugar aquí y nos da fuerza. Siempre es importante.

FUTURO

"Estoy muy a gusto aquí, pero aún no tengo oferta de renovación por parte del Breogán"

La buena campaña que está realizando Iván Cruz no está pasando desapercibida y será, a buen seguro, objetivo de otros clubes de la Liga Endesa para la próxima temporada. Su condición de jugador de formación lo revaloriza todavía más. Sólo Xavi Rabaseda, Dani Díez y Nikola Mitoric, dentro de los jugadores seleccionables, superan al ala-pívot breoganista en la clasificación de mejores reboteadores.

¿Ha pensado ya en su futuro? ¿Considera la posibilidad de seguir la próxima temporada en el Río Breogán?

El Breogán fue el primer club que me dio la oportunidad en el baloncesto profesional tras volver de Estados Unidos y siempre estaré agradecido. Yo aquí estoy muy contento, me encuentro muy bien y me gusta el club. Desde luego estoy muy a gusto y en absoluto descarto la posibilidad de quedarme.

¿Ya ha hablado con el club de su posible renovación?

No, aún no he recibido ninguna oferta de renovación por parte del club y, claro, esto es lo primero para saber si voy a seguir. No hemos hablado de ello todavía pero creo que aún hay tiempo para hablar con el club. Ahora estamos todos centrados en la Liga y ganar partidos, que es lo verdaderamente importante. Habrá tiempo para lo demás.