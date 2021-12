es el indiscutible protagonista del momento en la. El bosnio ha respondido a la expectación que había generado su llegada al baloncesto español y más a un equipo como el, lo que además de propiciar una gran atención mediática también genera un buen número de rumores con respecto al interés de distintos clubes europeos.son algunos de los que, según diversas fuentes, se han interesado por el bosnio. Y seguirán surgiendo estas noticias, sobre todo simantiene el alto nivel que ha mostrado en las últimas jornadas.

Desde que el alero superó el positivo por covid, su nivel de juego ha mejorado progresivamente. Primero con su selección, con dos encuentros en los que su participación fue vital y, después, ya en la Liga Endesa. En sus últimos cuatro partidos su valoración fue de 25 puntos ante Bilbao, 28 frente al Andorra, 44 en la pista del Valencia y 39 el pasado lunes con el Fuenlabrada como rival, con anotaciones de 25,26,33 y 25 puntos.

39 o más. Para dar una idea de la magnitud de estos datos hay que considerar el hecho de que en lo que va de siglo sólo Luis Scola (52 créditos y 34) en el año 2004 y Silven Landesberg (31 y 52) en el año 2018 sumaron en dos jornadas consecutivas 39 o más puntos de valoración. Atendiendo a los datos publicados en Twitter por la cuenta ‘El rincón del SM’, en los últimos 25 años en la Liga Endesa a los anteriormente citados solo se añadirían al exbreoganista Tanoka Beard, en 1996 con la camiseta del Joventut, y Bernard Hopkins en 1997 con el Gran Canaria.

Lo más probable es que Dzanan Musa alcance la distinción de MVP de las dos últimas jornadas —mientras no se jueguen los partidos aplazados no se producirá la designación—, lo que le llevaría a ostentar, teniendo en cuenta que ya lo logró en la primera jornada, tres MVP en las catorce primeras, logro que solo consiguió con la camiseta del Breogán Pete Mickeal en la temporada 2005-06. El estadounidense fue MVP en seis ocasiones en esa campaña y las tres primeras fueron en las jornadas novena, décima y decimocuarta. El otro jugador en la historia breoganista que consiguió más de dos MVP en la misma temporada fue Charlie Bell, aunque su primera distinción llegó en la decimoséptima jornada y las siguientes no se produjeron hasta la vigésima primera y vigésima cuarta.