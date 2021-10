Iván Cruz: "Todos estamos contentos con nuestro rol y las cosas funcionan"

Catorce puntos anotados y diecinueve créditos de valoración son los topes de Iván Cruz en la Liga Endesa y fueron conseguidos el pasado domingo ante el Coosur Betis. En su tercera aparición en la máxima categoría —en la temporada 2017-18 jugó 33 partidos con el Betis y en la 2019-20 disputó 23 con el Bilbao—, el madrileño, además de demostrar haber alcanzado su madurez como jugador, es ya fundamental en la rotación de Paco Olmos en la plantilla del Río Breogán.

Dieciocho minutos en cancha y casi siete puntos y 4,5 rebotes de media revelan su indudable importancia para el juego de su equipo. La sensación es que se le ve muy cómodo y confiado...

Lo cierto es que me siento muy a gusto con Paco Olmos por su forma de jugar, de plantear los partidos, de entrenar... Me ha transmitido mucha confianza para hacer mi trabajo y siempre he tenido claro cuál es mi función dentro del equipo. Y es una función con la que me siento muy a gusto. Mi objetivo es dar siempre el cien por ciento e intentar ayudar lo máximo para que el equipo logre el objetivo cuanto antes. Esto es lo auténticamente importante.

Su rendimiento está siendo notable, pero también el de los otros jugadores que continúan de la temporada pasada. ¿Le sorprende?

Hay algo muy importante y es que todos conocemos nuestro rol dentro del equipo y nos hemos adaptado perfectamente a él. Además, ya conocíamos el club y la ciudad, pero sobre todo es que la forma de jugar nos viene bien a todos. Creo que si te dan la oportunidad de demostrar puedes jugar en cualquier liga si tienes la confianza del entrenador. Todos estamos contentos con nuestro rol y las cosas funcionan. Perfecto.

Lo cierto es que el Breogán en las jornadas disputadas hasta ahora está mostrando un gran equilibrio en su juego pero también se proyecta una gran sintonía en la plantilla. ¿Es así?

Hay gente como Dzanan Musa, Trae Bell Haynes, Rasid Mahalbasic o Marko Luckovic que ya son jugadores contrastados pero tengo que insistir en lo que me parece clave es que todos los jugadores del equipo aceptan el rol que nos dio Paco Olmos y vamos a muerte con él. Paco nos valora nuestra trabajo y así siempre vas al cien por ciento. Sale uno y hace sus cosas y luego otro y también lo hace y así somos capaces de mantener una muy buena línea de juego e intensidad durante los cuarenta minutos.

En el vestuario se habla de muchas cosas. ¿Cómo se encuentran los nuevos en el Breogán y en Lugo? ¿Qué dicen?

Están muy a gusto, lo dicen y se nota. Están contentos. Los que ya estábamos les ayudamos a que su adaptación fuera rápida y, buena, y esta es una de las claves de que todo esté saliendo bien. Todos vienen de ligas distintas, pero se acoplaron muy rápido. Sinceramente, nos llevamos muy bien, hay muy buen ambiente entre nosotros y esto se transmite también en la cancha.

Lo cierto es que el inicio de competición de su equipo está siendo sorprendente.

En pretemporada ya teníamos las cosas muy claras sobre lo que había que hacer. Ahora están saliendo las cosas porque jugamos muy en serio, afrontamos cada partido como una oportunidad para acercarnos al objetivo. Esta es una liga muy complicada pero todos sabemos lo que tenemos que hacer, estamos muy unidos y nos está yendo bien.

¿Cuál cree que es la virtud más destacada de su equipo?

Tengo que repetirme porque es así, lo mejor que tenemos es que somos un equipo muy unido. Hicimos piña muy rápido y esto no fácil de conseguir pero fue así porque todas son personas estupendas, grandes jugadores y hay muy buen rollo entre nosotros. Vamos a tope y además cuando te llevas tan bien y todo va saliendo lo disfrutas más.

¿Hasta dónde puede llegar el Río Breogán?

Esto va a rachas y no pensamos en el futuro, solo en el Unicaja.

"Si tenemos una posibilidad de vencer ante el Unicaja la vamos a aprovechar seguro"

Tres triunfos en cuatro partidos sitúan al Río Breogán en la tercera posición de la tabla con el mejor average de toda la competición. Es decir, el equipo lucense gana de forma clara y además se revela como el equipo más certero de la competición en los tiros de campo. Lo valora Iván Cruz en la entrevista con este periódico.

Victorias abultadas, intensidad, acierto... No se puede pedir más.

En todo eso lo principal es la defensa, todos y cada uno de nosotros salimos a muerte, ajustándonos a las reglas que Paco Olmos nos marca en cada partido. También tenemos claro que hay que seguir así y que en los momentos malos hay que seguir unidos y trabajando.

El próximo sábado visitan al Unicaja en Málaga, sin duda uno de los grandes de la Liga Endesa. ¿Se ven capaces de mantener su buena línea?

El Unicaja tiene muy buen equipo, grandes jugadores que llevan tiempo en esta competición y un entrenador contrastado. Esto lo sabemos, pero también que jugaremos como lo hicimos en Burgos o en Barcelona. Todos los partidos son para nosotros una final y si tenemos una posibilidad de ganar, la vamos a aprovechar.

¿Dónde puede generar más problemas el Unicaja?

En que todos sus jugadores son en sí mismos una amenaza.