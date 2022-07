Todos con Aldara Meilán

Apoyo incondicional. El Comité Olímpico Español (Coe) emitió este jueves un comunicado en el que mostró su solidaridad con la joven marchadora lucense Aldara Meilán, que no pudo llevarse la medalla de oro en los 5.000 metros marcha del festival olímpico de la juventud europea, que se celebra en la ciudad eslovaca de Banska Bystrica, ante una irregularidad en los últimos metros de la francesa Lena Auvray, la finalmente ganadora. En la misma nota, el Coe también expone su descontento con lo ocurrido en la prueba.

El organismo explica detalladamente cómo fue la situación, la irregularidad de Auvray -correr en vez de marchar en los últimos metros- que impidió a Meilán conquistar el oro, y cómo actuaron los jueces de la carrera.

El primer punto del comunicado expone que el juez principal reconoció que tendría que haber descalificado a Auvray por incumplir la regla 54.2 de las reglas técnicas que rigen las competiciones de marcha. Prosigue el Coe especificando que cuando el citado juez principal no tenga ese poder, deberían ser los jueces de los últimos 100 metros los que tuvieran esa potestad, circunstancia que no se dio en la competición.

Afirman que este error se da por falta de jueces designados en los últimos metros de la carrera, y que la atleta no debería tener que cargar con el mismo, por lo que piden una compensación para ella, recriminando que debería haber ganado la carrera porque compitió siguiendo en todo momento las normas estipuladas para esta modalidad, siendo injusto que se premie a alguien que no cumplió dichas normas.

Recalca el Coe que a estas edades, en las que los deportistas aún están en formación, es muy importante que se aprendan a cumplir las normas y es complicado explicarle a los deportistas cuando ganan los competidores que no cumplen dichas normas, como sucedió con Aldara Meilán.

Se explica también que a la finalización del evento el Coe solicitó hablar con el juez principal para reclamar la descalificación de la marchadora francesa, y este les explicó que este tipo de competición no se rige por las reglas 54.1 al ser una competición de tipo 1.7.

Ante esto, pidieron hablar con el delegado técnico, que aseguró que no podía hacer nada a pesar de entender lo sucedido. Ante esto, el Coe informó que iba a reclamar al jurado de apelación, y el delegado los convenció de que no lo hicieran, afirmando que no iban a conseguir nada.

En cualquier caso, el Coe solicita aclarar las normas que rigen en circunstancias como esta, una aclaración de por qué no se previeron suficientes jueces en los últimos 100 metros, y eleva además una denuncia formal.

Pocas esperanzas

El entorno de Aldara Meilán guarda pocas esperanzas respecto a una posible rectificación. Javier Piñeiro, entrenador de la Escola Atlética Lucense, dice que "no se va a poder hacer nada, no van a rectificar pase lo que pase".