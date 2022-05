El Ribadeo dependerá finalmente de sí mismo para lograr la permanencia en la última jornada de la Preferente Autonómica que se disputará este domingo en horario unificado (18.00 horas). Además de los dos últimos de los tres grupos, los dos peores terceros también caerán a 1ª Autonómica esta temporada por los arrastres motivados por los descensos de Noia y Sofán desde la Tercera División. Esto significa que solo el mejor tercero de los tres grupos logrará el billete para continuar un curso más en Preferente.

La interpretación de la última circular publicada por la Real Federación Galega de Fútbol para resolver un hipotético desempate en esa tercera plaza destapó muchas dudas entre los equipos afectados y el órgano federativo se vio obligado a aclarar qué criterio se impone finalmente, una aclaración que les hizo llegar extraoficialmente este jueves a última hora a todos los clubes y que ha publicado este viernes en su página web.

De esto modo, la Federación explica que para determinar cuál es el mejor tercero de los tres grupos se tendrá que realizar un coeficiente de los puntos obtenidos en los partidos jugados en la primera y la segunda fase de la competición, sin sumar los puntos otorgados al inicio de la segunda fase a cada equipo en función de la clasificación que habían obtenido en la primera. El hecho de que durante la primera fase los equipos del primer grupo jugasen dos partidos menos que los del segundo es la razón que obliga a calcular los coeficientes.

RIBADEO

Esta aclaración resuelve las dudas y llena de tranquilidad al Ribadeo, que pasa a depender de sí mismo. Los de Dani Moirón serían los grandes perjudicados si no se tuviesen en cuenta los puntos de la primera fase, ya que son el equipo que más ha obtenido (37), seguido de cerca por el As Pontes, con tres menos.

Los ribadenses se salvarán si logran derrotar el domingo (Pepe Barrera, 18.00 horas) al O Pino, que es líder y ya está fuera de todo peligro. El empate también les valdría a los ribadenses si el As Pontes consigue derrotar a domicilio a un Boiro que tampoco se juega ya nada. En ese hipotético caso, el Ribadeo obtendría un coeficiente de 1’56 puntos por los 1’2 que alcanzaría, como máximo, el Xallas, que sería el tercero del grupo D2.

RESIDENCIA

En el mismo grupo del Ribadeo se encuentra otro equipo de la provincia, un Residencia que tiene las cuentas mucho más claras si gana, pero se le complican en caso de empate o derrota. Los capitalinos están salvados venciendo en casa a un Estudiantil (A Cheda, 18.00 horas) ya descendido y que todavía no ha ganado ningún partido en la segunda fase de la competición.

En caso de que se produzca un empate del Residencia y una victoria del Ribadeo, el cuadro mariñano lograría la permanencia. Los dos equipos terminarían con 18 puntos, pero esta igualdad, al tratarse de equipos del mismo grupo, se resolvería mirando los resultados de los cuatro duelos disputados entre ambos equipos en la primera y la segunda fase.

Con este primer criterio no se resolvería la igualdad, ya que los dos equipos han ganado un partido por 2-1 y los otros dos choques se resolvieron con empate, así que habría que acudir a la mayor diferencia de goles total, contando la primera y la segunda fase. En ese caso, el Ribadeo saldría vencedor, ya que los de Dani Moirón sumarían, mínimo, un +8 goles a su favor, mientras que los blanquiazules de Dani Galán se quedarían solo con un +2.

De este modo, el Ribadeo terminaría segundo y el Residencia tercero, por lo que las opciones de los capitalinos se reducirían aquí a que el Xallas finalizase tercero en el grupo D3 y el As Pontes fuese segundo, ya que con los de O Poboado tendrían siempre peor coeficiente y a los de Santa Comba los superarían aunque estos ganen en la última jornada y finalicen con 20 puntos, lo que les supondría un coeficiente de 1’2 por el 1’218 con el que acabaría el Residencia en caso de empate en la última jornada.

Si los lucenses pierden y son superados por el Ribadeo, descenderían si el Xallas vence, ya que los de A Cheda terminarían con un coeficiente de 1’187 y los xalleiros subirían hasta el mencionado 1’2 con el triunfo. Si los de Santa Comba solo empatan, el Residencia permanencería porque el coeficiente de los coruñeses pasaría a ser de 1’13.

FOZ

La situación no varía para el Foz. Los pupilos de Jesús Gayol saben desde el domingo que no pueden alcanzar el coeficiente del Xallas –mejor tercero ahora mismo-, así que sus cuentas para la permanencia pasan por alcanzar la segunda plaza. Para lograrlo, los rojiblancos tendrán que derrotar al Victoria en el duelo directo que disputarán en territorio focense (Martínez Otero, 18.00 horas) y aguardar que el Laracha no venza en su feudo al Boimorto, que ya no cuenta con opciones de permanencia. El empate también los condena al descenso en todas las variables.

AS PONTES

La situación se le ha complicado un poco a los ponteses, ya que con la interpretación de que solo contasen los puntos obtenidos en la segunda fase, un empate en Boiro (Valiño-Cabo da Cruz, 18.00 horas) les bastaría. Sin embargo, ahora están obligados a ir a ganar si no quieren depender de que el Ribadeo pinche. Si lo consiguen, serán segundos y estarán salvados a todos los efectos. También conservarán esta plaza si consiguen el mismo resultado que el Xallas, que suma un punto menos y recibe a un Santaballés (A Fontenla, 18 horas) ya descendido matemáticamente desde hace un par de semanas.

En caso de empate del Xallas y derrota del As Pontes, la igualdad a 18 puntos en la clasificación final del grupo D3 sonreiría al As Pontes, que permanecería en la segunda plaza y seguiría un año más en Preferente. El golaveraje particular estaría igualado, ya que en esta fase se registraron dos empates a un tanto, así que la circular de la RFGF señala que el segundo criterio para resolver esta igualdad sería “la mayor diferencia de goles a favor, pero teniendo en cuenta todos los obtenidos y recibidos en el transcurso de la competición”.

Si se produjese esta última situación, al Ribadeo le valdría un empate para ser el mejor tercero de los tres grupos y lograr la permanencia por delante del Xallas.

FAIR PLAY

Incluso se podría dar una combinación que llevaría a tener que utilizar el fair play (deportividad) para dirimir el descenso, que es el segundo criterio de desempate en caso de igualdad de coeficientes entre equipos de distintos grupos.

Con la victoria del Xallas, si el As Pontes pierde y el Ribadeo empata, ambos igualarían en el total de puntos con 47 en 32 encuentros disputados. El coeficiente de deportividad realiza un sumatorio de puntos en función de las tarjetas amarillas y expulsiones recibidas, así como las posibles incomparecencias o alineaciones indebidas.

Actualmente, el As Pontes tiene mejor coeficiente que el Ribadeo, pero entrarían también en juego las amonestaciones que reciba cada equipo en la última jornada y el resultado final podría variar. Por lo tanto, en esta última jornada en la Preferente Autonómica las calculadoras pueden terminar echando humo.