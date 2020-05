Salva Arco apuesta por "pasar página" y preparar ya la próxima temporada

El capitán del Leche Río Breogán, Salva Arco, hizo el martes, a través de las redes sociales, un balance de la temporada y una valoración de la decisión final de la FEB de no celebrar el play off de ascenso en una jornada en la que se esperaba un comunicado de la entidad breoganista, que se siente perjudicada tras la decisión tomada por la federación, y que llegará previsiblemente este miércoles.

Arco insistió en que "toca aprender de los errores" y aboga ya por pensar en la próxima temporada. "Finalmente, terminó la temporada 2019-2020. Una temporada que quedará en el recuerdo por lo sucedido en ella, y no precisamente en lo deportivo. Se tomó la decisión de no seguir jugando, y aunque nosotros, el Leche Río Breogán, cuerpo técnico, jugadores, afición... Sí queríamos volver, sí queríamos jugar y sí estábamos preparados para retomar la competición. Las circunstancias han sido otras, y no seré yo el que cuestione la idoneidad de esta medida. Entiendo que la salud ha primado ante otras cuestiones", reflexiona el capitán del conjunto lucense a través de Twitter.

Arco también felicita a los dos primeros clasificados y apuesta por una valoración crítica, aunque es consciente de que las circunstancias lo cambian todo. "Una vez dicho esto, me gustaría felicitar al Valladolid y al Gipuzkoa Básket por su temporada y regularidad durante gran parte de esta. Respecto a nuestro equipo, es difícil valorar una temporada cuando no ha llegado a su fin según lo establecido. Aún así hay que ser críticos y reconocer que, a pesar de todos los contratiempos sufridos, no hemos conseguido el objetivo que todos deseábamos. Ahora solo queda hacer balance de lo ocurrido, aprender de los errores y empezar a pensar en la siguiente temporada", asegura.

Finalmente, el capitán no se olvida de la afición y de su apoyo constante. "Agradecer de sobremanera, una vez más, y no se cuantas van ya, el apoyo de nuestra afición. Gracias por ser, sin duda, el pilar de este Leche Río Breogan. En unos meses habrá que volver a loitar e loitar por volver donde merecéis".

El Leyma Coruña habla de una decisión difícil de entender"

El presidente del Leyma Básquet Coruña, Roberto Cibeira, aseguró que es "difícil de entender" la decisión de la Federación Española de Baloncesto de dar por finalizada la temporada sin disputar un play off de ascenso a la Liga Endesa. "Estamos decepcionados y desilusionados", confesó Cibeira a la vez que consideró o que "es difícil de entender" la decisión tomada por la Federación.

"Viendo un poco el contenido de la resolución, que analizamos muy en detalle, creemos que las condiciones sanitarias, que era uno de los requisitos fundamentales para que se pudiera jugar, no han hecho más que mejorar en las últimas semanas, y más en la última, hasta el punto de que se han autorizado competiciones y deportes", comentó.

Además, la considera menos entendible teniendo en cuenta "el espíritu de la Federación con un presidente que fue deportista de élite" y que debería apostar por que los ascensos "se decidan en la cancha".

El Básquet Coruña apostaba por un formato a ocho con tres días de competición y dos para descansar y jugar sin público, algo que consideraba "factible antes del 30 de junio". El club solicitó a la FEB el informe médico en que se basa su decisión y lamentó que se indique que "la práctica totalidad de los equipos no pueden cumplir el protocolo sanitario" porque puede ser un problema en el futuro. "¿Qué vamos a hacer en septiembre u octubre? Porque imagino que el protocolo es el mismo, y entonces me pregunto si lo podremos aplicar en esa fecha", se cuestiona.

Cibeira anunció que el equipo analizará "los aspectos jurídicos" de la decisión de la Federación porque para mantener a los jugadores han tenido que "incurrir en unos costes muy altos".