Al Breogán le toca apretar los dientes

Algo no funciona o algo está tardando en funcionar. O ambas cosas. Pero el Leche Río Breogán, incluso al margen de los resultados, está lejos de mostrar la solidez, la regularidad y los recursos que se suponen a un aspirante al ascenso. Seguro que el tiempo, el trabajo, hará mejorar la productividad en algunas facetas, sobre todo de cara al aro rival, e incluso que algunos jugadores, ahora más que dubitativos, acabarán alcanzando su nivel.

Pero el paso de los encuentros no ha hecho más que ampliar las dudas sobre el juego interior del equipo y la aparente necesidad de un jugador fuerte, capaz de generar desde el poste y defensivamente sólido. No sería justo, de todas formas, hacer recaer todos los problemas en los hombres altos. El rebote es un trabajo de equipo y los errores defensivos del perímetro –más problemas de los debidos en los uno contra uno o errores claros en las ayudas– dejan prácticamente vendidos a los interiores en muchas ocasiones.

Y es que encajando 94 puntos como en Valladolid es más que complicado ganar, y más a domicilio, pero es que el Leche Río Breogán ha encajado en los tres últimos encuentros 88 puntos de media (los ya citados en Pucela, 84 del Alicante y 90 del Palencia), una exageración para un equipo como el lucense. Además sorprende el paso atrás que los de Diego Epifanio han dado en este apartado después de que en las dos primeras jornadas, aunque con algún altibajo, habían mostrado un buen nivel defensivo, con una alta intensidad que ahora parece haberse perdido.

Mejorar en defensa parece obligado después de encajar 90, 84 y 94 puntos en los últimos tres choques

Este martes, en el Pazo dos Deportes de Lugo (20.45 horas) y ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, el conjunto lucense tiene una nueva ocasión más que para enderezar el rumbo para recuperar las sensaciones, porque otra cosa que no sea el triunfo, aún en una liga tan complicada como esta, no se podría plantear.

El Cáceres acude a su visita al Breogán con dos triunfos, ambos conseguidos ante los dos equipos que aún no han logrado ganar en esta temporada. Los extremeños batieron al Marín en la segunda jornada (64-75) y al Canoe (79-57) en la tercera. Las derrotas las sufrieron frente al Huesca (63-71), Melilla (71-60) y Mallorca, en la pasada jornada, (62-68).

El Cáceres cuenta en sus filas con los exbreoganistas Ricardo Úriz y Rakocevic

El equipo que ahora dirige Roberto Blanco, y después de salvar la categoría la pasada temporada en el último momento, solo mantiene a dos jugadores de aquella plantilla, al ex breoganista Nikola Rakocevic y al capitán Luis María Parejo. Para cubrir la posición de base apostaron por dos jugadores que conocen la liga como el ex del Breogán Ricardo Úriz y al ex Palencia Aitor Zubizarreta. De las otras seis incorporaciones, solo el alero Milan Nikolic, que hace tres temporadas militó en el Prat, conoce la competición.

Así, vuelven al baloncesto español el escolta Ferrán Ventura tras cuatro temporadas en el Porto y el ala-pívot Jorge Bilbao, formado en la Universidad de Texas y procedente de la liga polaca. El resto de los interiores son todos debutantes, Arkemm Joseph, el único cinco del equipo, procedente de la liga argentina es el máximo reboteador y el máximo anotador del equipo junto con el ala-pívot holandés Jordy Kuiper que jugó en Islandia .El serbio Kosta Jankovic llega desde Estados Unidos.