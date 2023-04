86-44. Título más que merecido

El Ucoga Chantada consumó la proeza y conquistó el título del grupo A-B de la Liga EBA a falta todavía de una jornada para la conclusión. El triunfo ante el Porriño Godoy Maceira (86-44) desató la locura en el pabellón chantadés, con una gran celebración entre los jugadores y aficionados que se dieron cita en el recinto para llevar en volandas al equipo que entrena Alberto Fafián.

Con esta primera posición, los Lobos se clasifican directamente para disputar la fase de ascenso para la LEB Plata sin necesidad de disputar ninguna eliminatoria previa. Será la sexta presencia del Ucoga en esta fase de ascenso en los últimos 13 años y la quinta desde 2017.

En la segunda oportunidad de coronarse no podía fallar el Ucoga y no falló. Tras la decepción de no poder celebrar el título ante el Marín, los hombres de Alberto Fafián salieron este sábado a tope desde el primer minuto, dispuestos a no dar tregua al Porriño, que se vio sobrepasado en todo momento.

El Ucoga dominó en todas las facetas del juego y amparado una vez más en su gran defensa, la clave que explica el título, se puso por delante con un parcial de 12-2 en los primeros compases del encuentro y un increíble 29-4 al final de los primeros 10 minutos con Chuchi, Senghor y Stefanuto en plan estelar.

El Porriño mejoró su imagen en el segundo cuarto y el Chantada tuvo más problemas para encontrar el aro, llegándose al descanso con la misma diferencia de 25 puntos en el marcador (41-16).

El tercer cuarto fue casi un calco del primero y el Ucoga sentenció definitivamente el partido con otro parcial de 28-11 que permitió al técnico dar minutos a todos los jugadores en una gran fiesta.