Tito Díaz: "Un triunfo en Granada nos daría un impulso importante"

El primer parón de la Liga Endesa llega con algo más del 40% de la primera vuelta disputada y el Río Breogán lo alcanza con un saldo de victorias positivo. Tito Díaz califica de positivo lo realizado por el equipo aunque es consciente de que "esto acaba de empezar". El dirigente confía plenamente en la plantilla y en los técnicos y rechaza a día de hoy, y salvo imponderables, la posibilidad de realizar alguna incorporación.

Después de la incertidumbre inicial al ver que Hollatz se tenía que retirar del encuentro que estaba disputando con la selección de Alemania, entiendo que la confirmación de que no sufre una lesión importante es tranquilizador.

Lo cierto es que estamos muy aliviados, ese es el sentimiento. Estas cosas pueden pasar al disputar las ventanas, no sería el primer caso de una lesión. Hollatz hizo un gran partido ante Finlandia y en el encuentro de Eslovenia se lesiona a los cuatro minutos. Nos alegramos, en primer lugar por el jugador y después por el equipo, de que no sea una lesión importante.

¿Podría jugar el próximo domingo en Granada?

No está descartado. Hay que ver cómo evoluciona, sobre todo por el dolor. Por lo tanto, hay que esperar. En estos momentos no podemos decir que va a jugar pero tampoco que no lo va a hacer.

Sin embargo, Marko Lukovic, que no pudo jugar en Manresa ni ante el Valencia, parece baja segura, ¿es así?

Marko tuvo una distensión que se convirtió en una rotura fibrilar y esto necesita tiempo. No hay que precipitarse, es importante que vuelva totalmente recuperado y que no haya recaídas. Y, efectivamente, en Granada no se podrá contar con él.

Se ha consumido casi la mitad de la primera vuelta y el Río Breogán presenta un balance de cuatro triunfos y tres derrotas.

Es, desde luego, un balance positivo. Estamos satisfechos porque, además, tres de esos triunfos fueron ante rivales directos, equipos que creemos que estarán con nosotros en la lucha por la permanencia. Estoy contento a nivel de resultados pero también porque se ve cómo el equipo ha aceptado la propuesta del entrenador, que se basa en el juego de equipo, en intensidad, en actividad y en mucho trabajo. Veo cómo todos los días el equipo entrena muy bien, con un nivel de esfuerzo máximo y esto tiene que tener reflejo en los partidos aunque no siempre porque estamos en la mejor Liga de Europa. Estamos muy contentos del compromiso y esfuerzo de los jugadores pero también sabemos que esto acaba de empezar.

En toda la primera vuelta de la temporada pasada el Breogán logró dos triunfos a domicilio; esta campaña ya ha conseguido dos triunfos en tres desplazamientos.

Y además conseguidas en Murcia y Manresa con cierta facilidad. Las dos fueron victorias de carácter. En Murcia veníamos de hacer un muy mal partido en Belgrado (en la BCL). Imponer tu juego a domicilio en esta Liga no es fácil.

La evolución que ha tenido el Breogán como equipo es evidente, como lo es también que hay jugadores que individualmente quizás cabría esperar algo más, ¿no cree?

Nueve jugadores nuevos y varios que debutan en la Liga Endesa. Son normales los altibajos. Hay jugadores que necesitarán un poco más de tiempo y no nos olvidemos que algunos, como Hollatz, Momirov o Nakic, tienen 21 o 22 años, que Nenadic tiene que adaptarse a un rol distinto al que está acostumbrado, pero cada día todos están más integrados en la propuesta de Mrsic, saben a lo que tienen que jugar y cada vez están más cómodos. Los veo entrenarse cada día y esto hace que me vaya siempre muy tranquilo.

El calendario hasta el final de la primera vuelta es de máxima exigencia. Partidos muy complicados en el Pazo, con las visitas del Tenerife, Barça, Baskonia y Obradoiro, y salidas a canchas de rivales directos. ¿Le preocupa?

En el Pazo tendremos equipos que no son de nuestra Liga. El Tenerife es líder y el Barça y Baskonia son de Euroliga. El Obradoiro es un derbi, siempre impredecible.Fuera nos enfrentamos a rivales que se juegan mucho. Pero lo bueno de este equipo es que solo piensa en el siguiente encuentro y vamos a ir a tope en todos los partidos. Ganar en Granada nos daría un impulso importante.

¿Está prevista la posibilidad de realizar alguna incorporación aunque no sea de forma inmediata?

No nos vamos a salir del presupuesto lo más mínimo aunque siempre estamos atentos al mercado. Pero si no hay necesidad, por una lesión grave o algo similar, no lo vamos a hacer. No vemos la necesidad de incorporar a nadie.

"Llegar a los cuatro mil abonados era un objetivo optimista y ya lo hemos superado"

El plan de viabilidad marca la hoja de ruta en la actividad del Breogán. No habrá ninguna desviación en el presupuesto y la temporada que viene se abonará el último pago para poner fin al plan establecido por el consejo de administración y, por lo tanto, a la deuda del club celeste.

¿El Breogán goza también de buena salud económica?

El presupuesto de esta temporada es de 3.450.000 euros, de los cuales casi medio millón van destinados a pagar el Valor de Participación en la ACB y 250.000 euros están destinados al plan de viabilidad. Por lo tanto, quedan 2.750.000 euros para la gestión del club, de la plantilla y de la competición. Nuestra previsión es cubrir el presupuesto.

¿El año que viene se pone fin al plan de viabilidad?

Quedan 250.000 euros que se abonarán la temporada que viene si no descendemos. En caso de descenso, que ojalá no se produzca, este pago se podría hacer con parte de la devolución de los pagos del Valor de Participación.

Se habían marcado el reto de llegar a los cuatro mil abonados, ¿está conseguido?

Era un objetivo muy optimista y lo hemos superado. Tenemos 4.141 abonados sin contar los abonos de los convenios con los patrocinadores. Todos los días se siguen produciendo altas.