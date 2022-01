Tito Díaz, sobre la salida de Paco Olmos del Breogán: "Se ajusta a la ley, pero no es ético"

El director general del Río Breogán, Tito Díaz, analizó este lunes la marcha de Paco Olmos al Burgos, aseguró que el club está "dolido" pero invitó a pasar página: "Olmos es historia; la vida sigue y el Breogán es mucho más que una persona".

El gerente breoganista confirmó que el Burgos pagará la cláusula de salida del entrenador valenciano y lamentó que el Burgos no se dirigiese en ningún momento al Breogán: "No hemos hablado ni una sola palabra con ellos".

El club, confirmó Tito Díaz, busca un perfil de entrenador "muy claro". Sobre los jugadores, con los que pudo hablar, aseguró que están "un tanto confundidos" por la situación, pero a la vez afirmó que se sienten "motivados" a que el equipo alcance sus objetivos, el primero de ellos que el equipo acceda a la Copa del Rey.

El dirigente también lamentó la ley que permite que un entrenador pueda cambiar de equipo dentro de la misma ACB en medio de la temporada. "Se ajusta a ley, pero no a la ética". Sobre las condiciones económicas de la oferta a Olmas ha dicho que son "deslumbrantes". "Estaría entre los 3 o 4 mejor pagados de ACB y cobraría 5 o 6 veces más que en Lugo", apuntó.

🏀 Tito Díaz falou do perfil que buscan para substituir a @olmos_paco no banco do @CBBreogan ‼️



🎙️"No novo adestrador hai un reto...non mudar nada. Ten que vir con humildade e sabiduría. Sumar e manter. Isto funciona e hai que respectalo. Por riba de todo ten que traer ilusión" pic.twitter.com/fey44qvZhq