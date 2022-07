Tito Díaz: "Hay negociaciones pendientes"

El presupuesto del CB Breogán para la próxima temporada se incrementará en una cantidad aproximada a los 400.000 euros con respecto al último ejercicio, según explicó este miércoles a este diario el director general de la entidad celeste, Tito Díaz, que de todas formas aclaró que "todavía no tenemos cerrado el presupuesto y faltan por concretar algunas partidas pero no subirá mucho más allá de los 3.200.000 euros". El club lucense manejó la pasada campaña unos gastos de 2.933.500 euros.

De esta cantidad para la plantilla de jugadores y técnicos se reservará en torno a los 1.600.000 euros. "De esa cantidad pagaremos los salarios e impuestos de los jugadores", comentó el dirigente, lo que representa prácticamente la misma cantidad que en la temporada pasada (1.570.000 euros).

De todas formas, y aunque el aumento para la partida de gastos de la plantilla es casi inapreciable, el club ha tenido que aumentar la partida de ingresos. "Para tener el mismo presupuesto que el año pasado tenemos que conseguir 300.000 euros más y esto se debe a que este año la ACB, en concepto de cuota del valor de participación, nos retraerá casi medio millón de euros que el año pasado no tuvimos que poner porque lo abonaron los principales accionistas. Por otra parte, en este ejercicio no tendremos que abonar los 275.000 euros que pusimos el año pasado para eliminar la deuda externa. Por lo tanto, la diferencia es lo que hay que generar a mayores para mantener casi el mismo presupuesto", explica Díaz.

PATROCINADORES. Este aumento del presupuesto se conseguirá con la mayor aportación de los patrocinadores. Tito Díaz explica que "hay dos tipos de patrocinadores, públicos y privados". "Entre los primeros el Concello y la Diputación harán un esfuerzo para apoyarnos un poco más y también esperamos que lo haga la Xunta. Entre los privados, tenemos dos principales que son Río y Estrella de Galicia. Ambos subieron el año pasado un cien por ciento su aportación y este año también la incrementarán en un porcentaje muy significativo y les estamos muy agradecidos. Además con Estrella de Galicia ya tenemos un acuerdo para las próximas tres temporadas", añade.

UNA GRAN TEMPORADA. La buena temporada realizada por el Breogán, con la clasificación para la Copa del Rey incluida, y la repercusión mediática que tuvo durante todo el año el equipo lucense parecía abrir las posibilidades para conseguir un patrocinio que permitiera un salto presupuestario significativo. Sin embargo no fue así. "Sería muy bueno conseguirlo", comenta el director general del club, quien añade que "se han hecho negociaciones, alguna aún está pendiente y estamos en permanente muestra pero también tenemos claro que no se va a vender el nombre de Breogán a cualquier precio, que no vamos a renunciar a nuestros patrocinadores que son una seguridad de futuro porque son los que estarán en la ACB pero también en la LEB. Trabajamos para conseguir dar ese salto pero es complicado porque el Breogán no deja de ser un club pequeño de una ciudad pequeña".

Con respecto a la plantilla, y contando que Víctor Arteaga se convierta en las próximas horas en breoganista, quedaría por incorporar dos nuevas piezas. "Nos falta un exterior que sea anotador, que genere con balón, que no sea solo un tirador y un pívot que se complemente con los que tenemos, un jugador físico e intenso".

EL ESTILO MRSIC. Para Díaz la plantilla con la que el Río Breogán afrontará la campaña 2022-23 "es para ilusionar". "Es una plantilla al estilo que quiere Veljko Mrsic, es decir, intensidad, ritmo, equilibrio y aprovechamiento de todos los jugadores con el equipo por encima de las individualidades". "Va a ser un estilo muy del agrado del Pazo, jugadores con talento, con carácter, con orgullo y que les gusta jugar en ambientes como el nuestro. El equipo va a enganchar pero también el Pazo, como ya ha ocurrido, hará mejores a algunos jugadores", finaliza el director general del Breogán.

