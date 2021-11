Tito Díaz: "El Pazo es seguro; lo que puede pasar fuera ya no es cosa del Breogán"

El Pazo cuenta con un protocolo que asegura la tranquilidad de acudir a un partido de la ACB sin miedo. El director general del Río Breogán, Tito Díaz, afirmó que el recinto lucense es "muy seguro" y que "no hubo ningún contagio" en la instalación más allá del de Trae Bell-Haynes con un jugador del Gran Canaria.

¿Qué explicación maneja el club para los positivos en la plantilla? ¿Solo el contacto con los jugadores de Gran Canaria u otras razones?

Fue una transmisión del virus de jugador a jugador. Los jugadores que dieron positivo en Gran Canaria contagiaron a Trae Bell-Haynes, de este saltó a Kevin Larsen la mañana del partido de Manresa, de Larsen saltó a Mahalbasic y de Mahalbasic saltó a Musa. Incluso la novia de un jugador está con el virus. Nosotros no entendemos que haya un brote, que aparecieran los cuatro de repente, sino que se contagiaron unos a otros, pero con el origen en los jugadores del Gran Canaria.

¿Todos los jugadores de la plantilla están vacunados?

Todos están vacunados excepto uno, que ya pasó el virus. La ACB, mientras los jugadores tuvieran anticuerpos, contempla que esos jugadores no se vacunen porque ya habían pasado el virus y todavía conservan los anticuerpos. Con un test serológico podían perfectamente competir, entrenar y hacer vida normal. Ahora, al haber pasado el covid y volver a dar positivo ya se va a vacunar y ya van a estar todos los jugadores vacunados. Lo primero de todo es que no puedes obligar a vacunar a nadie y, además, los jugadores que pasaron el virus en seis meses no se pueden vacunar. Una vez que pasan esos seis meses sí que lo pueden hacer si quieren. Ahora que ya pasaron los seis meses el jugador que no estaba vacunado lo hará y ya estaremos todos.

¿Se cambiarán los protocolos covid en el club?

Nuestros protocolos de covid son perfectos. Tenemos desinfección por ozono en el vestuario y el gimnasio, tomamos la temperatura todos los días la llegar a entrenar, tenemos desinfección de pies y manos… Seguimos todas las medidas sanitarias. Ahora, jugadores que conviven todos los días es difícil que no se contagien si uno es positivo y no lo sabemos. Pero nuestros protocolos consideramos que son buenos.

¿El Pazo es un sitio seguro para el público?

El Pazo es un sitio muy seguro. Creemos que las medidas son perfectas y tenemos que mantenerlas. De hecho, en el Pazo no hubo ningún contagio ni nada. A nosotros Sanidade nunca nos comunicó nada de que hubiera algún problema. En el Pazo hay una entrada y una salida ordenadas, todo el mundo tiene la obligación de estar con mascarilla, está prohibido comer, beber y levantarse, la movilidad está restringida y las cafeterías están cerradas. Lo que puede pasar fuera del Pazo ya no es cosa del Breogán, pero dentro del Pazo tenemos personal de seguridad que vigila que nadie se quite la mascarilla durante el transcurso del partido. El Pazo cumple todas las medidas que exige la Xunta y ahí no hay ningún problema.

La gente no debe tener miedo a ir al Pazo entonces…

Exacto. Pero deben tener mucha precaución a la hora de ir al Pazo y después de salir del Pazo. Lo que no tiene mucho sentido es que estén dos horas y media en el Pazo con mascarilla y luego vayan a un sitio y estén todos sin ella. El Pazo es un sitio absolutamente seguro para la gente que acuda a nuestros partidos porque se toman todas las medidas de protección que exige la Consellería de -Sanidade, pero pedimos a la gente, a los abonados del Breogán, que lo mismo que hacen en el Pazo lo hagan también fuera.

¿Cómo está la plantilla?

Los cuatro positivos están bien. Alguno con síntomas leves, alguno sin síntomas y recuperándose bien y tranquilos. El resto están bien. Los entrenadores decidieron parar hasta el próximo miércoles. Esperamos que de aquí al miércoles dos de los positivos ya salgan de su burbuja, porque ya harían más de los diez días de aislamiento. El tercero, si todo va bien, podría incorporarse el jueves, y el cuarto el sábado o el domingo. A partir del miércoles ya se podría ir recuperando la normalidad poco a poco para, el siguiente domingo, jugar en Bilbao.

¿Hay preocupación porque el brote pueda aumentar?

Sí la había hace dos días, porque parecía que cada día caía uno. En Manresa cayó uno, pero había la preocupación de si podían caer más. El lunes otro dio positivo y el miércoles otro, por eso la plantilla estaba preocupada. Pero al parar y aislar a la gente ya volvió la tranquilidad y esperamos que todo vaya bien, que no haya más positivos. Teníamos la ventaja de que ahora eran las ventanas Fiba y pudimos parar y volver el miércoles, cuando nos haremos una PCR todos.

¿Los jugadores siguen un plan especial en este parón?

Sí. El preparador físico está en contacto con ellos, aunque estos cuatro días de parón ya estaban previstos para los que no eran positivos. Por el tema de las ventanas ya estaba previsto parar este tiempo y decidimos adelantarlo unos días por este tema del covid. Los que no son positivos que descansen y los que están confinados que vayan haciendo el plan específico que les preparó el preparador físico.

¿Afectará a nivel físico en el duelo de Bilbao?

Estaremos lo mejor posible. Quizás no estemos al cien por cien, sobre todo los positivos, porque están diez días confinados y eso se nota para recuperar el tono. Pero el resto de la plantilla seguro que estará a tope. Esperemos que los positivos estén en condiciones de dar buenos minutos y den un nivel aceptable el tiempo que les toque jugar.

¿Mentalmente este problema afectará al equipo?

El equipo es fuerte mentalmente. Nos afectó porque estábamos en un momento muy bueno de forma, sobre todo a nivel de confianza. Después de dos victorias seguidas en casa lo de Manresa fue un palo, por eso pedimos el aplazamiento 24 horas la mañana del partido. No solo por tener dos positivos, sino por estar toda la mañana del partido en la calle con la incertidumbre de saber si jugabas o no. El equipo ahí sí que mentalmente no estaba bien. A partir de ahí, con los positivos el equipo estaba… Pero con el parón esperemos que vuelva la normalidad y volvamos a ser el equipo que somos para competir bien en Bilbao.