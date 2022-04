Tito Díaz: "Estar en los play off sería un sueño y un reto poder jugar en Europa"

Es su tercera temporada como director general del CB Breogán. Tito Díaz, después del ascenso de la temporada pasada se muestra orgulloso de la actual campaña, deportivamente con el equipo alcanzando cotas inimaginables al inicio de la temporada, con un espectacular respaldo social y cerrando económicamente la temporada sin déficit —"incluso podremos compensar una parte de la deuda pendiente", dice—.

Después de conseguir la clasificación para disputar la Copa, el Río Breogán ya tiene asegurada su continuidad en la Liga Endesa. El balance tiene que ser necesariamente positivo.

La temporada es excepcional en todos los órdenes. En la parte deportiva, que es muy importante, conseguimos jugar la Copa pero lo más difícil fue confirmar en la segunda vuelta lo hecho en la primera, cuando ya todos nos conocían y dejamos de ser una sorpresa. Tenemos un equipo que nunca da un partido por perdido, trabaja muy bien el día a día y esto se reflejó en la cancha. Es un grupo que ni siquiera se resintió cuando se fue el entrenador. Encajaron muy bien el golpe y se sobrepusieron. Es una temporada, insisto, excepcional. Ahora queda disfrutar de lo que queda.

Prácticamente desde el inicio de temporada se especuló, en medios más o menos especializados, con insistencia sobre el hecho de que algunos jugadores abandonarían el club antes de finalizar la Liga. ¿Esto afectó en algún momento?

La rumorología es inevitable sobre todo si vas bien. El Breogán fue desde el principio el equipo de moda. Conseguir lo que conseguimos con dos jugadores de Lugo y con 1.500.000 euros de presupuesto para jugadores y técnicos era impensable. Los jugadores siempre dijeron que estaban muy bien aquí, que estaban muy a gusto y esta es la mejor cláusula.

Vamos a acabar sin déficit, incluso anularemos una parte de la deuda pendiente. El Breogán es solvente

En el Pazo el equipo mostró su mejor versión. Cada partido, en realidad, está siendo un espectáculo.

Esto lo reconoce toda la ACB, están maravillados del ambiente en cada partido y del civismo de nuestra afición. Somos la única cancha sin vallas de separación con la cancha y no hubo un solo incidente. Lo mejor es que en los momentos cruciales de los partidos el público nos ayudó mucho.

¿En los ocho encuentros que restan cuál es el objetivo?

Estamos tranquilos y podemos pensar en el próximo año pero sin dar esta temporada por acabada. Jugar los play off sería un sueño pero también está la posibilidad de jugar en Europa. Sería un reto conseguirlo y otro reto plantearlo. Siempre jugamos para ganar y queremos ver hasta donde llegamos.

¿Interesa al Breogán jugar en Europa?

Si llegase esa posibilidad habría que hacer un planteamiento económico muy serio. Ver qué dicen las instituciones, los patrocinadores... habría que cambiar el modelo de plantilla y esto implica incrementar el presupuesto. Hay que ver si es posible.

¿Se trabaja en la búsqueda de mayores patrocinios?

El nuestro es un club prácticamente sin deuda, bien ordenado y con una gran importancia social, no solo en Lugo. Es un club atractivo y estamos en el mercado pero no es fácil. También es cierto que estamos encantados con nuestro patrocinador principal porque no puede estar más volcado con nosotros.

¿Económicamente como se cerrará este ejercicio?

Vamos a acabar sin déficit, incluso anularemos una parte de la deuda pendiente. El Breogán es absolutamente solvente y económicamente estable y viable.

Mejoras en el Pazo

El Pazo dos Deportes necesita ciertas mejoras. Son 30 años desde su inauguración sin ninguna renovación en las instalaciones. Algunas son exigidas por la propia liga ACB y otras inevitables, como la existencia de goteras en algunas zonas de la instalación deportiva. ¿Se van a realizar las obras en el Pazo ya con miras a la próxima temporada?

El diputado de Deportes es muy sensible a nuestras necesidades. Lo primero será poner sillas en todo el anillo inferior porque es una exigencia de la ACB. Luego, Movistar pide el cambio de la iluminación, lo que sería una inversión porque representaría un ahorro en el consumo.



¿Alguna mejora más?

Sí, está por ejemplo el tema de las goteras. Estamos estudiando la opción de un marcador central, ahora hay soluciones para que pueda aguantarlo la estructura del techo.