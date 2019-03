Tito Díaz: "Este es un gran reto para todos y tenemos que ser valientes"

Dos días como entrenador del Cafés Candelas Breogán le bastan a Tito Díaz para hacer un análisis de la situación del equipo. Y el lucense es optimista. Tiene claro que la salvación es posible.

Dijo en su presentación que aceptó este reto porque era el Breogán. ¿Habría dicho que sí a otro equipo?

Acepto dos razones, la primera porque el Breogán es mi club. Y o soy dos cosas: soy entrenador y soy breoganista. La segunda es que creo en el equipo y soy un entrenador profesional. Es una buena oportunidad para un técnico y sobre todo es un gran reto, para ellos y para nosotros, un gran reto para todos y tenemos que ser valientes.

¿Cómo ve al equipo tras los primeros entrenamientos?

Lo veo con ganas de recuperarse. Es un equipo que ha sufrido un trauma porque lo que pasó en San Sebastíán no es normal, es algo anormal. El equipo estaba como atenazado, parecía que a los jugadores les pesaban las piernas y no es una situación normal. En estos días mi trabajo fue insistir en que tenemos que levantar la cabeza, que revitalizarnos, que somos un buen equipo y que estamos empatados con otros y cerca de otros. Que estamos vivos en la competición y que lo de San Sebastián fue un mal día. También les dije que tienen una deuda con la afición y también con ellos mismos.

Éste era un equipo muy de Lezkano, jugadores que él eligió. Cuando se aterriza en un vestuario tan personalizado, ¿que se le dice a los jugadores?

Lo primero es asumirlo, saber bien cómo jugaban. Luego, decir que el equipo hizo muchas cosas positivas. Aquí se ganó al Real Madrid, se consiguieron siete victorias... Vamos a tratar de aprovechar las cosas positivas y sumarle las cosas que yo pueda aportar. El aspecto de la comunicación es muy importante, hubo una primera charla y a partir de ahí ya hablo muchísimo con los jugadores, en charlas individuales y colectivas, yo les veo ya responsabilizados, saben que el último partido salió mal y hay que cambiar eso. Hay que darles argumentos anímicos y tácticos, cosas que les puedan ayudar a entrar en una dinámica positiva dentro de una situación negativa, algo que no es fácil, pero creo que lo hemos conseguido.

¿Y cómo ve a los jugadores?

Los jugadores están asumiendo bien el cambio, tienen bastante atrás lo que pasó y están mirando hacia adelante, han conseguido relativizar y empezar a mirar hacia adelante, hacia el siguiente partido. Hay que apretarles pero también hay que ayudarles, necesitan todo mi apoyo y el de mis ayudantes, y necesitan todo el apoyo de nuestra gente porque son nuestros jugadores.

Muchos breoganistas crecieron viéndolo jugar a usted, y tal vez por eso en Lugo gustan los bases puros. ¿Es Cvetkovic el jugador ideal?

El tema anímico empieza por ahí, por ahí, por el base. El base es un jugador importante porque no solo tiene que jugar, sino que tiene que dirigir y organizar el juego la mayor parte del tiempo. El Breogán tiene la suerte de tener jugadores como Sergi Vidal, que pueden ayudar al base y en momentos determinados pueden asumir eso. El Breogán fichó a Cvetkovic, que es uno de los jugadores más valorados y máximos anotadores del equipo, de los mejores jugadores en tiros de tres de la Liga y con un talento extraordinario. Es un jugador que está jugando en una posición difícil. Él a veces se encuentra más cómodo jugando de escolta, sin tener que dirigir al equipo, sin tener que transportar el balón... Uno de los aspectos que queremos mejorar es que tenga más ayuda para salir, que tenga más ritmo y no hacerle trabajar tanto en una posición en la que en ACB había jugado muy poco.

¿Ricardo Úriz?

Ricardo fue el mejor en San Sebastián. Se le veía el jugador con más ritmo. Es un jugador muy inteligente, de los que cada vez quedan menos y es un lujo para mí el poder entrenarlo y para el Breogán tenerlo. Es un jugador que nos va a dar mucho.

¿Christian Díaz?

Christian es fuerza, tiene unas cualidades físicas extraordinarias y unas buenas habilidades técnicas. Es un jugador zurdo, que puede presionar al base, que puede darle energía al juego del equipo y transportar rápido el balón al campo de ataque. Mis primeras conversaciones fueron con estos tres jugadores porque los considero fundamentales. Con Sergi (Vidal) también porque lo veo como un alero que puede jugar de base y, de hecho, en Baskonia lo hacía, lo hizo con Joventut... Se puede jugar con Cvetkovic de dos y Christian o Úriz de uno. Vamos a ver si, entre todos, con las variantes que yo pueda aportar, con las capacidades de los jugadores, esa posición la reforzar y creo que será así. La posición de base ahora, en el Breogán, mejoró con la plenitud de Ricardo y Sasha (Cvetkovic) es consciente de que no fue él en San Sebastián y desarrollará su mejor juego.

¿Qué encaje va a tener Redivo en su sistema?

Redivo es un jugador que a mí me encanta y a la afición le tiene que encantar. Redivo es un jugador agresivo y explosivo, es un jugador capaz de coger el rebote y finalizar, es rápido, aunque está un poco desubicado últimamente, no sé muy bien por qué.

¿Es importante que los jugadores sepan su rol en la plantilla?

Saber su rol en el equipo es muy importante para el jugador y yo estoy trabajando mucho en esa dirección. Hay que hablar, comunicarse y explicarle al jugador su rol. Las conversaciones que he empezado tener, aunque no lo he hecho con todos, es hacerles conocer su rol, el tiempo que esté en la pista y explotar sus cualidades y habilidades al máximo. Yo en eso tengo la ventaja de que fui jugador y creo que hablo el lenguaje del jugador, puedo llegar a entenderlo y quizás en eso para mí sea más fácil y tenga ventaja sobre Lezkano. Eso es casi más importante que la táctica, que el hacer el sistema perfecto.

"Tengo que convencer a Norel de que incluso al 40% puede ayudar"

Es la gran pregunta. ¿Qué pasa con Norel? Tito Díaz espera contar con el holandés, aunque es consciente de que estará lejos de su plenitud.



El aspecto físico de Norel parece óptimo, ¿Lo vamos a ver ya?

El estado de Henk no es el más óptimo porque empezó a entrenarse con el equipo el lunes. Se le nota una diferencia de ritmo con respecto a los demás. Tenemos que ver cómo evoluciona durante la semana. Henk tiene talento y capacidad para anotar cerca del aro. Es un jugador que nos puede ayudar también y tenemos que ver cómo va. Tengo que ver si lo convenzo y él se convence de que, aunque es un jugador extraordinario, al 40% físico puede dar algo al Breogán. Vamos a intentarlo poco a poco, siendo conscientes de que hay que usarlo en periodos cortos en la pista, ver sus sensaciones y, a partir de ahí, que sume.



No es lo mismo un pívot que un alero y a lo mejor un pívot puede jugar antes...

Tenemos que hacerle llegar el balón cerca del aro y tenerlo en defensa también cerca del aro para que nos ayude. Donde más va a sufrir será en las transiciones, en el paso de un aro al otro, en los físico. Pero Norel se sabe colocar, sabe sacar una falta, sabe jugar. Si conseguimos ubicarlo bien y que tenga fuerza en las piernas va a aportar.



El equipo acaba de tener una baja, la de Millsap. ¿Espera algún regalo de primavera?

Mi mejor regalo está empezando a gestarse, que es que el equipo juege como un equipo. Hay que conseguir que los que están sean lo mejores que puedan ser, a partir de ahí si viene otro jugador exterior pero que realmente nos pueda ayudar, no vamos a fichar a un sinverguenza, yo eso lo miro mucho. Un jugador que cumpla todos los requisitos, que estemos bastante seguros y entonces sí, fichar por fichar no. Tenemos también el proceso de Norel, a lo mejor el domingo digo otra cosa porque lleva dos entrenamientos y hay que reconocer que la posición de ‘center’ tras la marcha de Jerome Jordan el equipo ha ganado un partido o dos.