Tito Díaz cierra el mercado: "Es un equipo muy del gusto del entrenador"

El Leche Río Breogán da por cerrada su plantilla después de la contratación de Erik Quintela. Así lo ratificó viernes el director general del club, Tito Díaz. "Adecuándonos al presupuesto no habrá más incorporaciones. Este año decidimos hacer una plantilla de diez jugadores, preferimos una plantilla más corta pero mejor", aseguró Díaz.

Sin embargo, el responsable de la parcela deportiva breoganista dejó la puerta abierta a algún fichaje más. "De acuerdo con el presupuesto que elaboramos la plantilla ya está hecha, pero esto no quiere decir que con el paso del tiempo, si aparecen nuevos patrocinadores o mejora la situación económica general, exista la posibilidad de incorporar a otro jugador. El Breogán siempre está abierto a ello, pero siempre dentro del presupuesto", valoró.

El club lucense elaboró un plan de viabilidad que, como señala el dirigente, "es necesario para que el Breogán esté saneado". "El año pasado tuvimos tres bajas de larga duración y por ello firmamos a tres jugadores más. Con ellos intentamos mejorar lo que teníamos, pero después no se pudo terminar la temporada. También Tuvimos en cuenta que ahora vendrán tiempos complicados. Desde que se paralizó la Liga trabajamos mucho en esto y ahora es lo que nos permitió entrar antes que la mayoría en el mercado. Teníamos todo previsto económicamente y las ideas muy claras en el aspecto deportivo".

El reajuste económico no solo afectó a los jugadores. "No podría cuantificar ahora la reducción del presupuesto con respecto al año pasado, pero es significativo y adecuado a la realidad económica. Pasamos a tener diez jugadores en lugar de doce, de disponer de dos fisioterapeutas a quedarnos con uno y, empezando por el mío, redujimos los sueldos de jugadores y técnicos. Pedí al consejo que rebajara mi sueldo porque no me consideraba con autoridad moral para pedir un esfuerzo a técnicos y jugadores sin hacerlo yo antes", comentó Tito Díaz.

"Primero aceptó el entrenador y, a partir de ahí, empezamos a construir el equipo. Los que renovaron es que entendieron la situación y los nuevos porque aceptaron el reto de cobrar menos pensando en la posibilidad, con contratos de una temporada con opción otra en caso de ascenso, de jugar el año que viene en la ACB. Esto significa implicación. Otros como Gavrilovic no le entendieron así. El jugador serbio dijo que no solo no bajaba un euro, sino que quería mejorar el contrato. Fue el único que respondió así".

Con respecto a la plantilla confeccionada, Tito Díaz dice estar muy satisfecho. "Es una plantilla completa con una muy buena mezcla de físico y talento. Tendremos un muy buen nivel defensivo y físico con jugadores como los Quintela, Kacinas o Aboubacar. Es una plantilla con los roles muy definidos pero al mismo tiempo muy polivalente, con varios jugadores que pueden alternar dos posiciones. Un equipo muy del gusto del entrenador".

Otra característica que destaca Tito Díaz es "la presencia de cuatro jugadores de Lugo, tres nacidos aquí y otro de adopción, y esto asegura que cuando vengan los momentos difíciles seguro que van a ser importantes, que van a tirar del equipo, como también lo hará Salva Arco".

Una plantilla de diez jugadores (Soluade y Erik Quintela como bases; Sergi Quintela, Ahonen y Mateo Sánchez como escoltas; Salva Arco y Kacinas como aleros e Iván Cruz, Larsen y Aboubacar como pívots), puede dejar algo corta de rotaciones alguna posición, como la posición de 'cuatro'. Sobre esto, Díaz señala que no le "preocupa" porque tienen que "aprovechar" la polivalencia "de varios jugadores". "Kacinas o Larsen pueden jugar de cuatro, ambos lo hicieron la pasada temporada en Palencia, pero también tenemos jugadores polivalentes en el perímetro y esto nos hace estar muy tranquilos".

Otra incógnita puede estar en las condiciones físicas de Ahonen después de la grave lesión sufrida la pasada temporada y la posterior intervención quirúrgica a la que fue sometido en su rodilla derecha. "Si se hubiera operado fuera y hubiera optado por hacer la recuperación en su país o en otro lugar hoy no sería jugador del Breogán, pero Ahonen decidió operarse en Lugo e hizo toda la recuperación aquí con nuestro fisioterapeuta y con el seguimiento del médico del club. Por lo tanto, conocemos perfectamente su evolución y su estado físico. La idea es que empiece la pretemporada con el resto del equipo", destacó el director general breoganista, que se dio prisa para cerrar un equipo ilusionante.

La pretemporada comenzará el 1 de septiembre

La pretemporada del Leche Río Breogán dará comienzo al final del verano. El 1 de septiembre estarán citados los jugadores del equipo lucense para iniciar la preparación de la campaña 2020-2021 para comenzar unos entrenamientos previos al inicio de la Leb Oro que durarán casi dos meses.

"La pretemporada dará inicio el día 1 de septiembre. Serán siete semanas de preparación porque pensamos que este año debe ser un período algo más largo. La razón está en que los jugadores llevan sin competir desde el mes de marzo", informó el director general del Breogán, Tito Díaz.

