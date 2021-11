Tino Saqués: "Hay trabajo que hacer para que el aficionado vuelva todas las jornadas"

Rejuvenecer una masa social que vuelva a crecer para que el Lugo tenga un futuro asegurado. Ese será el objetivo de un club que es consciente del bajón de seguidores y que buscará el impulso institucional con la inversión en su Academia a través del dinero del fondo CVC.

¿Qué importancia tiene para el Lugo crecer en masa social?

Cuantos más aficionados tengamos en nuestro club y afluencia haya en el ángel Carro más calor recibirán los jugadores y eso se verá traducido en más energía en los partidos. Si el público empuja y está ahí, será un plus para rematar la faena con éxito. El aficionado es un plus en los estadios. Ahora que podemos disfrutar de poder llenar los estadios esperemos que poco a poco los aficionados vuelvan a tener apego para bajar al Ángel Carro y disfruten del buen fútbol que está desarrollando el equipo y los resultados llegarán. Necesitamos aficionados en el Ángel Carro.

¿Ha influido la crisis del covid-19?

Llevamos dos temporadas complicadas, en las que la masa social no creció, sino que decreció. A día de hoy la campaña de socios de este año no fue como las anteriores a la época covid. Realmente creemos que es un pequeña tendencia de las ciudades pequeñas de Segunda División, porque la afluencia a los estadios no es la misma que antes del covid.

¿Volverán las acciones sociales para ganar aficionados?

Sí. Tendremos que retomar las acciones como las que hicimos en su día, como fueron las visitas a los colegios u otras acciones más para que podamos despertar el interés para que el aficionado se haga socio y acuda al estadio todos los domingos. Hay mucho trabajo que hacer en ese sentido.

¿Tuvieron impacto aquellas acciones?

Una de las acciones que más impacto tuvieron fueron las acciones a los colegios. Esas visitas son más fáciles hacerlas hacia primavera, cuando los días son más largos y los chavales disponen de más tiempo y la climatología ayuda más.

Tenemos que rejuvenecer la masa social. Los niños son los aficionados del futuro

¿Es necesario rejuvenencer la masa social?

Trabajaremos en recuperar aquellas acciones porque tenemos que rejuvenecer la masa social del club. La edad media del aficionado es muy alta y lo que nos gusta es que desde pequeños los niños con sus padres vayan al fútbol, porque esos son los abonados del futuro, el fan que va a estar ahí. Si lo viven de pequeños ese apego al club lo tendrán de por vida. Esa será una de las líneas a seguir.

¿Qué razones manejan para que no haya más afición al equipo y no se llegara a los cinco mil abonados como se pretendía?

Ahora mismo es una utopía llegar a los cinco mil abonados dado el escenario que tenemos. Puede haber muchas causas. Cuesta bajar al Ángel Carro, que es un estadio frío, los horarios, la televisión que te permite ver el fútbol en casa sin pasar tanto frío. A las personas mayores les cuesta más en invierno bajar al Ángel Carro. Confluyen muchos factores, amén de que hay cosas que podríamos hacer mejor. Los abonos los tenemos a un precio económico. Creo que tenemos el segundo abono más barato de la categoría. Los precios de las entradas están a un precio accesible. También hicimos la acción del abono provincial reducido, pero no tuvo el resultado deseado. Nos gustaría crecer más en socios de la provincia, pero sabemos que cuesta desplazarse según qué horarios. También influye que los niños tengan competiciones que le impiden poder venir… Es complicado.

¿Hay competencia de otros deportes?

Lugo es una ciudad donde hay muchos deportes colectivos en la élite como baloncesto masculino y femenino, voleibol, fútbol sala… Hay tantas disciplinas y tanto a dónde ir que lo más fastidiado es ir a un estadio al aire libre, en invierno, con frío, agua… No es lo mismo que ir a un pabellón cubierto. Eso tampoco nos ayuda. Pero seguiremos trabajando.

Una de las prioridades será la Academia del club. En esa línea irán los fondos de CVC

¿Se mejorará el estadio a través de la Xunta o de los fondos de CVC?

El estadio, dentro de la realidad de la propia estructura, es un estadio digno. Podría ser más acogedor si fuera más cerrado, pero disponemos de un 80% de aforo cubierto, que son cerca de 6.000 localidades. A nivel de mejoras estructurales en el estadio estarían desfasadas de coste económico y no nos ayudarían a crecer en aficionados ni en abonados. Tenemos otras prioridades, como es llevar adelante la Academia y en esa línea irán los fondos del CVC. En el estadio se fueron mejorando equipamientos, dependencias… Lo necesario para disfrutar de un estadio digno para ver un partido. También el césped, la iluminación está adaptada para lo que nos exige la Liga en las retransmisiones televisivas que nos exige la Liga. Salvo que la Xunta se decida a hacer otro tipo de inversiones, por parte del club no podemos acometer más mejoras.