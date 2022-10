Tino Saqués: "Con otro texto de la Ley del Deporte el futuro del Lugo sería negro"

El presidente del Lugo, Tino Saqués, miembro de la comisión delegada de LaLiga, habló sobre la importancia para el fútbol profesional español y el club rojiblanco de los cambios realizados en el texto de la nueva Ley del Deporte. Además, también repasó varios temas de actualidad del equipo lucense en lo que va de temporada.

¿Qué importancia tiene para la Liga el acuerdo alcanzado sobre el texto de la nueva Ley del Deporte?

Gracias a la nueva enmienda transaccional que introdujo el Gobierno y fue apoyada por los diferentes grupos parlamentarios, se nos da una seguridad jurídica a todo lo que se estaba haciendo y donde dejaba en tela de juicio competencias que ya teníamos. Uno de los caballos de batalla era que a la Federación se le reconocía la competencia sobre los derechos audiovisuales de las competiciones que ellos organizan, Copa del Rey o Supercopa, y en cambio, en el nuevo texto, no se le reconocían esas competencias sobre los derechos audiovisuales sobre sus competiciones. Esto habría sido un foco de conflictos jurídicos, porque se pondría en tela de juicio de si tenías derecho a esas competencias o no.

¿Uno de los temas más controvertidos fue el del mantenimiento de la venta centralizada de los derechos televisión y comerciales?

Los derechos comerciales van por otro lado distinto a los audiovisuales. Los derechos audiovisuales corresponden a la retransmisión de los partidos y para eso hay un tender y aparecen diferentes opciones o compañías que quieren comprar esos derechos, pero después están los comerciales. Por ejemplo, un derecho comercial es un nombre que se le pueda poner al balón oficial de LaLiga. Eso sería un derecho que tú, como organizador de la competición, lo normal, es que ese derecho sea tuyo, no de un tercero. También pueden ser los patrocinios de acciones que pueda promover LaLiga y que luego repercuten en un porcentaje alto de ingresos que nos podían desaparecer de facto. Lo que se consiguió fue casi que prácticamente quedara casi todo como estaba. Si hay un modelo que funcionaba en el fútbol profesional español es este. Logró sanear a la mayoría de los clubes españoles, los dejó sin deudas, generó recursos, aportó a la Federación, al CSD para otras modalidades deportivas, para el plan ADO... Todo eso estaría en riesgo. Si se reducen ingresos ya no daría para todo lo que se está haciendo desde LaLiga. Entendemos que LaLiga tiene que ser solidaria con otros deportes, porque es la que tiene más capacidad de generar recursos y queremos que estos siga siendo así. Queremos seguir creciendo y ser solidarios con otros deportes que no generan esos recursos.

"Tenemos confianza en que no se revoque el acuerdo con CVC. Si fuera así sería un batacazo importante para LaLiga"

El texto inicial de la nueva Ley del Deporte, ¿habría supuesto mucho riesgo para el Lugo?

Sí. Evidentemente el futuro sería negro para el Lugo y otros clubes. Un porcentaje grande de los ingresos vienen de los derechos audiovisuales y otra parte de los comerciales. Si eso desapareciera no podríamos acometer obras como las de las instalaciones de la Academia y habría cosas que serían inviables. No seríamos autosuficientes para poder salir adelante. Estaría en riesgo la viabilidad del Lugo y del resto del fútbol español.

¿Habría sido una vuelta al pasado?

Una vuelta al pasado igual no, pero si un paso atrás. Hay un control económico y un límite salarial que no deja ir por encima de las capacidades de ingreso de los clubes, por lo que no se llegaría a la situación de hace treinta años, pero sería un gran batacazo para el fútbol español.

¿Hubo posibilidad real de un parón patronal?

Si esto no tomara otro camino y realmente no hicieran caso a las demandas que se hacían desde parte de la Liga, pues había muchas posibilidades de que hubiera un parón. Nosotros estábamos peleando por mantener un modelo que estaba funcionando bien. Quedó demostrado durante muchos años que el modelo era bueno, que daba viabilidad al fútbol y que ayudó a reducir la deuda con las administraciones públicas y eso teníamos que pelearlo sí o sí. Por eso teníamos que buscar fórmulas para que el poder político se diera cuenta de que nuestras demandas tenían todo el sentido del mundo.

"El tema del CVC está judicializado, sobre todo por parte del Real Madrid, el Barcelona y el Athlétic de Bilbao, pero estamos relativamente tranquilos"

¿Hay riesgo de que el acuerdo con el CVC se pueda revocar?

Hay dos informes favorables de parte de la abogacía del estado sobre el tema del CVC. Sí que está judicializado, sobre todo por parte del Real Madrid, el Barcelona y el Athlétic de Bilbao, pero estamos relativamente tranquilos porque estamos seguros de que todo está hecho conforme a derecho y va a seguir su camino. Es lo que necesitamos los clubes para poder mejorar en todo. Es bueno que esto no dé un paso atrás y con la nueva Ley vamos a estar en un estatus quo similar al que estábamos antes.

En caso de que se revoque, ¿Qué consecuencias podría tener para el Lugo?

Nosotros tenemos sin consumir el 70% y muy probablemente ya no lo recibiríamos. La firma del convenio con el CVC iba en base a unos condicionantes que había en ese momento. Si se cambiaba el formato por el camino hay cláusulas que podían dar a que el CVC paralizara el convenio y los clubes nos veríamos obligados a devolver lo que hubiéramos recibido en un plazo de quince años y no recibiríamos el resto del dinero, con lo que sería un batacazo importante.

Instalaciones. "Todavía no se sabe dónde se emplazará la Academia"

¿Se avanzó en el proyecto de la Academia?

Primero tiene que definirse el emplazamiento. El proyecto ya está, pero evidentemente nos falta el emplazamiento y que quede definido si es aquí en Lugo o dónde va a ser y eso no se sabe ahora mismo.

¿Hay una fecha límite para comenzar su construcción?

Tú puedes marcar fechas, pero como hay cosas que no dependen de ti... A nosotros nos gustaría tener claro ya dónde se emplazaría la Academia, pero a día de hoy eso no está definido.

"No habrá un cambio de escenario sobre el límite salarial, salvo que haya una previsión de unos ingresos extraordinarios que a día de hoy no se vislumbran"

¿Ha mejorado el club el límite salarial?

Hay el que hay. Es el mismo que teníamos al final del mercado. No hay un cambio de escenario salvo que haya una previsión de unos ingresos extraordinarios que a día de hoy no se vislumbran, por lo que tenemos el mismo límite que teníamos.

¿Uno de esos ingresos extra puede ser el que se reciba por la convocatoria de Sequeira para el Mundial?

Si convocan a Sequeira el importe se tendría que repartir entre los equipos en los que estuvo Sequeira en los últimos dos años o dos temporadas. Como el Mundial era al acabar la campaña se podía tomar como temporada, pero ahora igual hay que tomarlo como anualidad. Por esto no todo el importe que pudiera dar la Fifa correspondería al Lugo, igual una tercera o cuarta parte. Pero ese sería un ingreso que ayudaría a incrementar la tesorería, pero no el límite salarial.

Plantilla. "En el club no nos planteamos situaciones en el mes de enero"

¿Joselu será el refuerzo para la delantera?

Si todo lo que estamos viendo, cómo va evolucionando y las sensaciones que tiene Joselu son buenas, y parece que todo va bien, sería un refuerzo importante arriba de cara a la próxima temporada.

¿Habrá algún traspaso en invierno? ¿Cuéllar o Chris Ramos?

Eso ya se verá. Ahora mismo el mercado de invierno está muy lejos, es en enero y no nos planteamos situaciones ahí.

¿Cómo valora el inicio de temporada del equipo?

Nos gustaría estar en una posición de la tabla un poco más cómoda y no tan cercana a los puestos de abajo. El equipo está compitiendo bien, lo está dando todo en los partidos y da la cara. Nos quedamos con lo que vimos el domingo pasado ante el Burgos, partido en el que el equipo estuvo muy bien en defensa y en ataque aprovechó las oportunidades que tuvo. Con estas actuaciones y con la confianza que pueda coger la plantilla y el cuerpo técnico ayudará a que afrontemos los siguientes partidos con mucha más confianza de la que teníamos para que los resultados positivos vayan llegando.

"Entiendo que se hizo una plantilla competitiva y equilibrada. Además, tenemos la ayuda de los jugadores que suben del filial"

¿Hernán Pérez estuvo en algún momento en el alambre?

Los rumores realmente no salen desde dentro del club, salen desde el exterior. No hubo nada. A veces las cosas se sacan de contexto y hay como un nerviosismo más fuera del club que dentro del club. Esos estados de ánimo puede llegar a contagiar, pero para nada hubo algo de lo que se dijo.

¿Ha sido positivo el trabajo de Carlos Pita y Wagner Molina en la dirección deportiva?

La llegada fue al principio del mercado y tuvieron poco tiempo para un estudio de las posibilidades de jugadores. Entiendo que se hizo una plantilla competitiva y equilibrada. Además, tenemos la ayuda de los jugadores que suben del filial, que permiten complementar lo que hace falta ahora mismo. Estamos contentos de la participación de los chavales, también de que no tenemos casi gente lesionada y Hernán tiene a casi todos los jugadores a su disposición y eso facilita las cosas a la hora de contar con más efectivos. Ahora toca seguir luchando y peleando y creer, no hay más.

¿Hay ofertas para una posible venta del club?

Eso ya se sabe que todos los años son la misma historia. Evidentemente el fútbol español es atractivo a inversores, sobre todo a inversores extranjeros, pero a día de hoy no hay nada.