Tino Saqués justifica el cese de Paulo Alves: "Tenemos plantilla, pero no equipo"

El CD Lugo ha presentado este martes a su tercer entrenador de la temporada, Roberto Trashorras. Lo ha hecho en una rueda de prensa conjunta con el director deportivo, David Peláez, y el presidente de la entidad, un Tino Saqués que ha tratado de dar explicaciones sobre la difícil situación que atraviesa el club y las decisiones que se han tomado en los últimos meses.

Para el máximo dirigente, entre otras, cosas, el Lugo tiene "una de las mejores cinco plantillas de la categoría" pero sin embargo "no hemos conseguido formar un equipo", un problema que arrancó con Pedro Munitis y que continuó con Paulo Alves en el banqillo. "El entrenador lo que tiene que hacer es sacar el máximo de la plantilla, tener una hoja de ruta clara y si la plantilla es disciplinada... salen las cosas", dijo, sobre las salidas de Pedro Munitis y Paulo Alves.

Saqués aseguró que "no contemplaba" estar en esta situación a falta de 14 jornadas para el final de al competición y se desvinculó de la decisión de prescindir de los servicios de Roberto Trashorras el pasado verano, cuando el ahora técnico del primer equipo no renovó su contrato con el Polvorín. "No fue una decisión mía, no fue algo personalista. Yo no prescindí de Trashorras porque a veces también delego", se justificó.

El presidente también se refirió a sus propias declaraciones previas al partido ante el Teruel, donde remarcó su confianza en Paulo Alves a cuatro días de su destitución. "No cambió mucho la situación, lo de 'total confianza' no lo suelo decir, y si lo dije me expresé mal. Veíamos todos lo que estaba pasando y pusimos los medios para enderezar el rumbo, tanto materiales como humanos, pero el devenir de los partidos no daba la sensación de que pudiera coger otro rumbo el equipo".

Trashorras, ante el "mayor reto" de su carrera como entrenador

El nuevo técnico del CD Lugo se mostró muy "ilusionado" ante el que es el "mayor reto" de su carrera profesional desde que es entrenador. El lucense, de 42 años, sube al primer equipo desde el filial, al que regresó el 11 de diciembre de 2023 tras no renovar su contrato el pasado verano. "Esto es el fútbol, llevo 25 años en esto y todo da vuelta de un día para otro, pero estamos convencidos de que lo vamos a hacer bien".

El nuevo entrenador destacó la importancia de la "gestión de grupo", de "entender al jugador, lo que necesita cada uno" y recordó que su experiencia como futbolista será determinante en este sentido. "Sé lo que piensa cada uno, yo estuve ahí hasta hace muy poco y sé que lo importante es que se sientan bien, que sientan la confianza y que sepan que vamos a ir por el camino correcto".

Trashorras apostó por "recuperar la mejor versión" de cada uno de sus futbolistas y calificó la plantilla de "excepcional" tras reconocer que ha visto bastante partidos de esta temporada. "Estoy convencido, por el tipo de jugador que hay, del talento que tenemos y de que les vamos a sacar el máximo rendimiento. Hay que ir paso a paso, convencerlos de lo más sencillo y poco a poco introducir los nuevos conceptos, sabiendo que el tiempo es limitado y que lo más importante es ganar al Fuenlabrada".

El nuevo entrenador del Lugo sube al primer equipo acompañado de su cuerpo técnico de confianza, algo que para Trashorras era fundamental "dadas las circunstancias y el poco tiempo que tenemos". En este sentido, aseguró que aprovechará "el buen trabajo que han hecho Pedro Munitis y Paulo Alves" y apostó por un tipo de juego "vistoso, ofensivo y que sea protagonista sobre el campo".

"Respeto todas las maneras de ver el fútbol, pero yo lo entiendo de una manera, jugar bien te acerca a ganar y es lo que buscamos", insistió. "Es la manera de enganchar a la gente, si esta plantilla es capaz de hacerlo, con el talento que tiene, tendremos muchas opciones de ganar los partidos. Quiero ser un equipo reconocible, valiente. Ya no podemos especular, hay que ir a ganar todos los partidos", agregó.

"El único partido en el que el Lugo ha sido reconocible fue en la primera parte contra el Tarragona"

El último en hablar en rueda de prensa fue el director deportivo del club, David Peláez, que aseguró que el "análisis interno" del Lugo sobre el trabajo de Paulo Alves se realizó en las últimas semanas, sobre todo por el mal juego del equipo. "El único partido en el que el Lugo ha sido reconocible fue en la primera parte contra el Tarragona", reconoció Peláez. "Ahí se vio un equipo vistoso, identificable, ambicioso, con laterales profundos. Esa idea es la que Trashorras maneja a la perfección".

En este sentido, Peláez fue claro e insistió en que si el Lugo "es tibio, está jodido" en cuanto a sus objetivos para la temporada.

Preguntado por qué tardó tanto el club en tomar la decisión con Paulo Alves (el partido contra el Tarragona fue el pasado 21 de enero), Peláez explicó que tras ese partido "se abre una esperanza de lo que podemos llegar a ser, llega la victoria contra la Real B, el empate en Irún, pero al no encontrar una identidad decidimos un nuevo cambio".