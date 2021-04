Saqués asegura que los jugadores quieren "repetir la hazaña" de la temporada pasada

El presidente del Lugo, Tino Saqués, se mostró convencido este jueves de que el equipo logrará la permanencia y aseguró que los jugadores "quieren repetir la hazaña" de la temporada pasada, en la que se salvaron con un gran esprint final que vuelven a necesitar este año tras encadenar trece jornadas sin ganar.

Para conseguir el objetivo, el Lugo ha confiado el banquillo a Rubén Albés, un debutante en el fútbol profesional español al que presentó este jueves en el Ángel Carro en una rueda de prensa telemática. "Es un entrenador joven, con una experiencia dilatada dentro de su juventud, tanto nacional como internacional. Es enérgico, un gran comunicador y entendemos que es el perfil que necesitamos en este momento habida cuenta de la situación anímica de la plantilla y el bloqueo mental por los malos resultados de las últimas fechas", justificó.

Saqués consideró que el Lugo entró en "un bucle" al que no veía "salida" y por eso el consejo de administración que preside tomó la "dolorosa decisión de destituir a Luis César". "Ahora se abre un nuevo periodo, ilusionante, porque nos quedan siete jornadas, 21 puntos para pelear, los primeros en Ponferrada. Después de tres entrenamientos (con Albés), se ven otras caras en la plantilla, alegría, ganas de trabajar, y la gente está súper enchufada. Nos viene a dar la razón de que el cambio nos da esperanza", sostuvo.

El dirigente del CD Lugo afirmó que "ese aire fresco, esa energía que trae Rubén Albés, está calando" en los futbolistas. "He hablado con algún jugador y están súper ilusionados, contentos, deseando que llegue Ponferrada y cambiar la tendencia", dijo con vistas al siguiente partido del curso.

Albés es el cuarto entrenador de la temporada tras Juanfran García, Mehdi Nafti y Luis César Sampedro. Preguntado sobre si se precipitó con la destitución del segundo, con el equipo fuera de las posiciones de descenso, dijo que el "cambio era necesario" pero los resultados no le "dieron la razón". "No me gusta mirar mucho para atrás, pero, evidentemente, la destitución de Nafti fue porque la trayectoria era negativa. Luis César no era un error, pero los resultados no llegaron y nos vimos obligados a maniobrar. A veces el trabajo no lo da todo", manifestó el presidente del Lugo.