Tino Saqués: "¿Vender mis acciones? Si surge la opción, podría darse"

El presidente del Club Deportivo Lugo, Tino Saqués, ha asegurado este jueves durante la presentación del nuevo entrenador del equipo, Joan Carrillo, que atraviesa la peor situación deportiva y personal desde que tomó las riendas de la entidad en 2015. "Quizá es la situación más complicada hasta la fecha. Hemos tomado decisiones límite faltando pocas jornadas, pero esta temporada tiene ingredientes que en otras no han existido, pero tenemos más margen que en otras ocasiones para lograr la permanencia".

El dirigente del Lugo aseguró que tiene "fuerzas" para seguir al mando del club y que al ser máximo accionista es, por tanto, "máximo responsable" de lo que está pasando, y por ello no se plantea "abandonar el barco a día de hoy". Sin embargo, y preguntado por si sus acciones están en venta, no descartar dejar de ser presidente "en el corto o medio plazo" si llega una buena oferta por el club. "En mi mente puede estar un cambio en el club. Cuando uno lucha y no se valora lo conseguido, la frustración aparece. Si surge una posibilidad adecuada claro que se estudiaría y en ese caso me iría, o me quedaría de consejero si los que llegan así lo consideran necesario". En este sentido, añadió estar "convencido" de sacar esta situación adelante y después "el tiempo nos dirá".

Preguntado por el duro comunicado de la Federación de Peñas, en el que, entre otras cosas, piden su salida del club y anulan la previa del partido prevista para este domingo en el Pazo de Feiras, Saqués se mostró "contrariado", pero apuntó que es "normal que la afición se quede, algo no ha funcionado y es nuestra responsabilidad". En este sentido, pidió que las acciones de protesta se lleven a cabo fuera del estadio para no enturbiar el ambiente dentro del terreno de juego. "El equipo se vería afectado y sufriría con la crispación", aseguró.

Salidas de Chris Ramos y Carlos Pita

El dirigente también habló de la salida de Chris Ramos, que se produjo en el último día de mercado y dejó sin opciones al Lugo para reforzarse en la línea de ataque (a no ser que fiche a un jugador libre de contrato). "Es una venta que amortigua la deuda que tenemos en el club y que nos permitirá el año que viene empezar la temporada menos condicionados por el límite salarial".

Sobre cómo se produjo la operación, Saqués reconoció que se encontraban en conversaciones con otro club que finalmente no llegaron a buen puerto y que fue el Cádiz quien apareció el último día. "Me llamó el presidente del Cádiz y le trasladé lo difícil que era para nosotros reforzarnos, pero primó el deseo del jugador, que tenía el sueño de jugar en Primera y en el equipo de su vida".

Saqués también habló de la salida de Carlos Pita de la dirección deportiva y reconoció que el exjugador se lo transmitió "la pasada semana". "Pita no disfrutaba del trabajo, no había comunión en la forma de trabajar y tampoco una ruta a seguir. Se trabajó por el camino aunque se consensuaron la mayoría de las decisiones. Es una decisión que toma él, le honra y es lícito apartarse", explicó.

Joan Carrillo y Tino Saqués, este jueves sobre el césped del Ángel Carro. XESÚS PONTE

Joan Carrillo

La comparecencia del presidente del Lugo se produjo durante la presentación del tercer entrenador de la temporada, Joan Carrillo. El nuevo técnico, que ya ha dirigido dos sesiones de entrenamiento, reconoció que ya habló con el club "hace varios años" y que en su momento no se pudo concretar su llegada. "Desde entones me empapé del club, seguí la competición y la decisión fue fácil porque conocía el grupo y su nivel".

Carrillo no quiso hablar del modelo que pretende instaurar en el equipo, pero sí destacó tres aspectos que para él son fundamentales sobre el terreno de juego. "Lo primero es la organización, que cada uno sepa qué tiene que hacer en ataque y en defensa. Lo segundo es ser un equipo intenso, que tiene ganas de ganar duelos y de hacerse con las segundas jugadas. Lo tercero es crear una identidad, que el equipo muestre en todo momento que quiere ganar".

En este sentido, aseguró que en su análisis del juego del equipo a lo largo de la temporada "he visto a un equipo con nivel para tener buena clasificación; tenemos que acercarnos a eso, tener un modelo pero no para adaptarnos al rival, sino al partido y a la situación. No creo en un solo sistema, he trabajado diferentes situaciones siempre y prefiero adaptarme a lo que hay".

El entrenador catalán se mostró convencido de lograr el objetivo para el que ha sido contratado. "No es un decir, es un análisis y tenemos la seguridad de que conseguiremos el reto. Noto la confianza del club y la fuerza del equipo. El presidente ha dicho que creo que vamos a salir de esta situación. No es que lo crea, es que estoy seguro".