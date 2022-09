Tino Saqués se divierte en el coche de Sergio Vallejo

El presidente del CD Lugo, Tino Saqués, pasó por un día del palco al asiento de un Porsche de competición en el Rally de Rías Baixas. Lo hizo como copiloto de todo un campeón de España de rallies de asfalto como Sergio Vallejo en el shakedown celebrado en la mañana de este viernes.

"Cuando salimos impresiona un poco la aceleración", declaró el máximo dirigente del equipo rojiblanco tras bajarse del vehículo. De hecho, no pudo evitar soltar un gráfico "¡me cago na hostia!" en un instante del recorrido.

Sin embargo, la experiencia fue más que placentera para Saqués, quien destacó la "adherencia total" del coche y la conducción "muy buena" de Vallejo. "Me gustó mucho", sentenció.

🏎️ Momentos da participación do Presidente Tino Saqués xunto a @sergiovallejof no Shakedown do Rallye Rías Baixas, enmarcada no evento solidario en favor da infancia, Trece Luzes, cuxa recadación vai destinada aos proxectos da @FMeninos.



🎥 @vallejoracing pic.twitter.com/5awj9Wq9zd — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) September 30, 2022

GALA. Saqués se ganó poder disfrutar de esta experiencia en la gala benéfica TrezeLuzes, que colabora en la financiación de la Fundación Meniños, una asociación sin ánimo de lucro especializada en la protección de la infancia y la adolescencia.

Tomar partido en el rally junto al piloto de Meira fue una de las acciones por las que pujó en la subasta que se llevó a cabo en la gala del pasado jueves 15 en Oleiros. En esa puja también estaba la opción de disputar un minipartido con jugadores del CD Lugo en el Ángel Carro más una camiseta del club firmada, un casco de Ferrari dedicado por Carlos Sainz, unos guantes firmados por Fernando Alonso o un mural personalizado por el artista lucense Diego As, entre otras muchas.

Saqués intentó esta última opción para que As pintara un mural en la nueva residencia del club para su cantera, pero al no lograrlo optó por ser el copiloto de Vallejo. "Buscábamos la manera de colaborar más con la Fundación Meniños en esa gala y hacerlo pujando por una de las experiencias. Pujamos por el mural de Diego, pero se lo llevó otra persona. Queríamos que ese dinero fuera para la Fundación y también teníamos espacio para ese mural en la nueva residencia para los chicos del fútbol base. Al no lograrlo, como a mí me gusta el tema de la velocidad, decidí ir con Sergio", indicó Tino Saqués.