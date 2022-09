Tino Saqués: "Cada vez se genera menos y los gastos son más elevados"

El presidente del Lugo, Tino Saqués, hizo repaso del mercado de verano y explicó que el bajo límite salarial del que dispone el club en Segunda División (4.321.000€) se debió a la "baja cifra de negocio" que tienen los rojiblancos, ya que es la principal variable para su cálculo por parte de la Liga.

"Que llevemos 11 años en Segunda División no asegura nada. Debería, pero la realidad es otra y no asegura nada", declaró Saqués, quien explicó que "esas cifras (el límite salarial) salen de la cifra de negocio del club. Cada vez se genera menos y los gastos son más elevados".

"Empezamos con cifras que salen del presupuesto que entregamos en marzo a la Liga y ahí se tienen en cuenta patrocinios, abonados, ingresos totales y también partidas de abonados. También cifras por traspasos y esa cifra se cayó por el covid. Por eso tenemos una cifra de negocio por encima de los 8 millones. De esa cifra, el 40% te da el límite, de ahí que el nuestro sea de 4.321.000€", determinó el mandatario rojiblanco.

Para intentar subir el límite inicialmente asignado, el Lugo articuló la palanca de los patrocinios y los traspasos. "Para aumentar el límite para la plantilla (que cifró en 956.000€) le dijimos a la Liga que lo haríamos con contratos de patrocinios y con otra partida que nos podía ayudar como la de los traspasos por jugadores".

"La Liga nos pidió garantías de que se cumpliría y de que habría esa tesorería para pagar los sueldos. Hicimos una garantía bancaria de casi 2 millones de euros. Esa garantía la pone el máximo accionista, que es Frisaqués".

El presidente se quejó de que no hay "apoyo empresarial ni institucional" para crecer en esa cifra de negocio, de que "no se recibe todo lo que el club da" y de que "no se valora lo que aporta el Lugo a la ciudad y la provincia".

Saqués admitió de que hubo ofertas por jugadores en el mercado de verano, confía en que se repetirán, aunque "en otro contexto" y que si la oferta "es suficiente y acorde al valor" de los futbolistas se venderán.

En cuanto a los refuerzos que no llegaron, destacó que hubo "varias opciones" para incorporar a un delantero al final del mercado, pero que "se cayeron todas", aunque se alegró de que sucediera eso "porque al final el delantero lo tenemos en casa" y que " tenemos el número de jugadores que queremos tener", por lo que descartó que se fuera a firmar a algún jugador libre. En el mercado de invierno se fichará si hay una necesidad perentoria.

Saqués valoró positivamente el trabajo de Carlos Pita y Wagner Molina en la dirección deportiva del club, porque "realizaron un gran trabajo en muy poco tiempo" y los resultados de ese trabajo "se están comenzando a ver ahora y se verán a lo largo de la temporada".

En cuanto a las mejoras en el Ángel Carro, Tino Saqués aseguró que están ultimando los detalles del proyecto con la Xunta de Galicia y "en un mes o mes y medio ese proyecto estará acabado".

En cuanto a la ciudad deportiva, declaró que "sigue en stand by" y no descartó llevar la academia a otras localidades limítrofes con Lugo, para lo que ya tiene ofertas.

Saqués informó de que las obras en O Ceao se deben a "un hongo en el césped y otras cuestiones" debido "a las altas temperaturas y humedad del verano" y espera que pueda estar solucionado "esta semana y la que viene".

En cuanto a la deuda del club, se refirió al préstamo Ico de 1.500.000 euros solicitado para las mejoras de iluminación y césped del Ángel Carro y que para reducirlo emplearon el 15% del fondo CVC (sobre 9 millones) destinado para ello.