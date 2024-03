Tina Fernández: "La clave es dosificar hasta el kilómetro 15 y luego darlo todo hasta el final"

El pasado mes de mayo Tina Fernández se proclamaba ganadora del V Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso. Esta estadounidense (New Jersey, 1983) hija de unos vecinos de Muros, a donde se mudó hace doce años, lograba completar los 21 kilómetros del recorrido en 1.22.49 horas, logrando nada menos que la segunda mejor marca femenina de la historia de este evento deportivo.

"Fui con dos chicas de Lugo en la primera vuelta a un ritmo muy alto, pensé que no lo aguantaría pero en la segunda vuelta me vi con fuerzas y a partir del kilómetro 15 apreté un poco más", afirmaba entonces tras terminar la carrera. Ahora, cuando faltan menos de dos meses para que se celebre la sexta edición de la prueba –a la que tiene previsto asistir– hace balance de lo que fue su experiencia en Lugo. "La verdad es que el año pasado quedé encantada con la carrera", nos cuenta.

Tina Fernández durante el V Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso. XESÚS PONTE

La corredora destaca especialmente el circuito y el ambiente de la prueba. "Me encantó el ambiente que había en el casco histórico. Personalmente, me encanta correr con un público que anima", apunta. "Además, soy de la costa y no voy mucho por la zona de Lugo, así que pude hacer turismo al mismo tiempo. Me parece estupendo que la carrera transcurra por el corazón de la ciudad, es un recorrido único", destaca.

Me encantan esas carreras donde puedes hacer turismo y deporte al mismo tiempo

Fernández, actualmente federada en la SD Compostela, asegura que vive el deporte "como un hobby". Su nombre, eso sí, ya es habitual en los podios de los medios maratones (ganó el de Pontevedra, el de Vilagarcía y Os 21 do Camiño –entre Palas de Rei y Melide–, entre otros logros deportivos).

Los consejos de Tina Fernández: dosificar y apretar al final

Cuando le preguntamos por las claves para llegar al podio, Tina Fernández lo tiene claro: lo más importante es "dosificar". "El de Lugo es un medio maratón con mucho desnivel, así que mi consejo es dosificar esfuerzos durante la primera vuelta, ver cómo es el terreno, cuántas cuestas hay, etc. Después, a partir del kilómetro 15, empieza la carrera de verdad y hay que darlo todo hasta el final", explica.

Además, Fernández coincide con el corredor Jorge Puig –ganador en la categoría masculina– en que es vital entrenar la fuerza, ya que este "no es un medio maratón llano ni un circuito fácil".

En cuando a la preparación previa a la prueba, si bien es cierto que ella entrena todo el año, la ganadora de 2023 nos cuenta que cuando quiere preparar "algo específico" empieza a hacerlo tres meses antes.

Coincide con Puig también en lo relativo a la poca necesidad de cambios en la alimentación durante la preparación para la carrera. "Yo soy vegetariana, me cuido y llevo un estilo de vida saludable en general. No creo que haga falta nada más que llevar una vida sana ni creo en las dietas antes de una carrera", concluye.

Inscripciones al Medio Maratón Cidade de Lugo El Progreso