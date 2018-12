Después de firmar dos buenos partidos y no recibir nada a cambio -ante el Osasuna en Liga y el Levante en Copa-, el CD Lugo se prepara para afrontar un complicado reto ante la UD Las Palmas, uno de los equipos llamados a luchar por el ascenso de categoría, pero que ahora marcha en la novena posición con 23 puntos, a cuatro de la zona de promoción y a ocho de los puestos de ascenso directo.

Alberto Monteagudo, entrenador del equipo rojiblanco, espera que el conjunto canario, al que recibirá mañana (20.00, Ángel Carro), "no reaccione" en este encuentro. "Es una plantilla que está un poco nerviosa y hay prisas. Jugué cuatro años allí y el fútbol en la isla se respira por los cuatro costados. Tienen un plantillón, pero esta es una Liga de las más igualadas de Europa. Esperemos que no reaccione esta semana, que tarde una más en hacerlo", comentó este viernes en rueda de prensa.

"Necesitamos el máximo nivel físico porque nos enfrentamos a un equipo que no viene de ganar, pero con un potencial inmenso", añadió al respecto.

A priori, el gran punto fuerte de la UD Las Palmas es su delantera, una línea con experiencia en la Primera División y en la que destaca sobre todo la presencia de Rubén Castro, quien en las filas del Betis se erigió como uno de los mejores goleadores del fútbol español. El entrenador del Lugo elogió al punta de la UD Las Palmas, con el que coincidió como futbolista y del que dijo que es "talento puro" y un futboilsta que "no tiene presión y juega como si estuviera en la puerta de su casa", pero matizó que "hora tiene 37 años y necesita estar más cerca del área".

El Lugo regresa a la Liga después de disputar un partido de Copa en el campo del Levante que dejó un sabor agridulce. Por una parte está el buen juego exhibido ante uno de los equipos de moda de Primera División, pero por otro, la incapacidad para transformar ese fútbol en goles. "Ahora hay que ponerse en modo Liga y ganar en casa para demostrar que estamos en un buen momento de juego y que de resultados vamos a empezar a estarlo", señaló al respecto el entrenador del conjunto lucense.

Monteagudo defendió no perder "ese sello, esa identidad" que está teniendo el equipo en las últimas jornadas, en las que demostró que puede "tener varias caras".

El técnico aseguró que el equipo debe seguir "el camino" que lleva a pesar de los golpes que se llevó contra el Osasuna, que le derrotó en los últimos instantes (1-0), y el Levante (2-0), partido en el que los lucenses generaron numerosas ocasiones antes de que los granotas marcaran. "Falta rematar y es difícil porque es la segunda semana que decimos lo mismo. Es difícil explicar a los chicos que el camino es ese, llegar mucho y que te lleguen poco, aunque ante el Levante es cierto que esto último no se dio porque era un Primera, pero me fui muy contento con los jugadores. Hicimos todo para poder pasar pero no acertamos", recordó.

"Nos falta matar. Es difícil explicarles a los jugadores que éste es el camino. Me han fichado para ganar y es verdad que no llega el gol. Pero hay que pensar que generamos ocasiones, que pisamos área contraria, que somos rápidos... Estamos en un buen momento de juego y pronto va a llegar un buen momento de resultados", aseguró el entrenador del equipo rojiblanco, quien anunció que Josete Malagón y Guille Donoso regresaron con molestias del duelo con el Levante.