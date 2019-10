Tiempo para despejar dudas en el Breogán

No quedan invictos en la LEB Oro tras solo cuatro jornadas. Ni Ourense Baloncesto ni Carramimbre Valladolid fueron capaces de mantener su condición de invictos al caer frente a dos de los grandes favoritos de la competición, el Palencia y el Mallorca.

De todas formas, los triunfos de estos dos últimos no tuvieron la misma brillantez. Los castellanos, como ya hicieron frente al Leche Río Breogán, mostraron una imagen muy positiva como equipo. Juego interior muy sólido y perímetro con capacidad para desequilibrar en cualquier momento. Los baleares, por su parte, volvieron a sufrir. Si hace diez días ganaron por un punto al Alicante, para vencer al Valladolid, y conseguir su segunda victoria, tuvieron que recurrir a una prórroga. Con todo lo que se ha gastado el club mallorquín, no parece que ahora tenga que caber la paciencia y ya se han movido, de nuevo, en el mercado al incorporar al pívot Xavi Rey, un lujo para esta categoría.

El Leche Río Breogán está, en cuanto a resultados, a nivel de los mejores. Es decir tres triunfos y una derrota. Pero los jugadores de Diego Epifanio siguen dando muestras de que aún queda mucho trabajo por delante para alcanzar el nivel deseado y, desde luego, en estos momentos,su juego está alejado de lo que, por ejemplo, está ofreciendo el Palencia.

Al margen de la discontinuidad en el juego, de la escasa regularidad tanto en intensidad como en acierto, el Breogán parece partir con cierta desventaja en el juego interior al menos con respecto a sus más inmediatos rivales. Al menos por ahora se ha visto muy poco juego de espaldas, capacidad para imponerse con contundencia en la zona, incluso a la hora de defender con cierta contundencia. Nada que ver con lo que ofrecen jugadores como Larsen, Dos Anjos y Jasaitis en Palencia o Chema González, Olumuyima y ahora Xavi Rey en Mallorca.

CALENDARIO COMPLICADO. Para despejar dudas o para aumentarlas, el Breogán entra ahora en una fase de calendario de cierta complejidad. Hasta el 15 de noviembre disputará cinco jornadas. Es esta una fecha en la que la recuperación de Sandi Marcius podría estar en su fase final y no sería de extrañar que si los resultados no son del todo favorables o el juego interior no muestra una mayor consistencia, los técnicos del Breogán opten por incorporar al pívot croata. No hay que olvidar que el equipo lucense tiene libres las dos plazas de extracomunitarios, pero parece que el primer movimiento, si la recuperación es la debida, sería el de Marcius.

Este periplo lo inician los celestes el viernes en Valladolid. Tras recibir al Cáceres, en partido entre semana, viajarán a otra cancha complicada, la del actual líder, el Granada, y seis días más tarde recibirá en el Pazo al otro descendido de la ACB y que figura entre los favoritos para el ascenso, el Delteco. Este tramo finaliza con la visita, siempre díficil, a Huesca.