El Club Deportivo Lugo cerró el sábado en El Plantío la peor de sus temporadas desde que logró el ascenso aquel 24 de junio de 2012. El año del descenso a falta de cinco jornadas para el final culminó con esa ansiada victoria que no llegaba desde mediados de diciembre y que supuso la primera de la segunda vuelta y la primera en todo el 2023. Con los tres puntos ante el Burgos, el Lugo rompió una pésima racha de 20 partidos sin conocer la victoria, la peor de su historia, pero debe servirle para afrontar el nuevo proyecto con la ilusión de volver lo antes posible al fútbol profesional.

Un bagaje de once años en la categoría de plata que el club rojiblanco tiene que aprovechar para construir un proyecto atractivo, que sea reclamo de futbolistas diferenciales en Primera RFEF y que permitan a la afición ilusionarse con un rápido regreso a Segunda División.

El primero de los pasos para esa nueva estructura sobre la que se cimentará el nuevo Club Deportivo Lugo será la contratación de un nuevo director deportivo que diseñe y perfile una plantilla competitiva en Primera RFEF. Ese y no otro es el principal cometido del presidente, Tino Saqués, que en su última comparecencia reconoció que hasta que no exista esa figura dentro del club, no se tomarán decisiones drásticas.

La continuidad o no de Íñigo Vélez de Mendizábal, de hecho, depende del nuevo responsable deportivo que, salvo sorpresa, será anunciado en los próximos días o semanas. El máximo dirigente del Lugo trabaja para elegir al mejor arquitecto de un proyecto que, tal y como reconoció el propio Saqués, pretende aprovechar su trayectoria en Segunda para afrontar el próximo curso con un peso institucional y competitivo que le permita soñar de verdad.

Varios de los nombres que más han sonado en las últimas semanas son el del vasco Carlos Lasheras —hasta ahora en el Sestao y con muchas opciones de recalar en la UD Logroñés— y el de Manuel Franco, del que todo parece indicar que tomará rumbo hacia Tarragona para unirse al Nástic.

De este modo, el conjunto lucense tendrá que seguir buscando en el mercado para encontrar a un especialista en fichajes. El trabajo actual para peinar el mercado de directores deportivos, entrenadores y jugadores lo lleva el secretario técnico, Wagner Molina, y el propio presidente del club.

Una vez elegido el nombre, arrancará la "nueva era del Club Deportivo Lugo", tal y como anunció Tino Saqués en su rueda de prensa de balance de la temporada, dos semanas después de certificarse el descenso. Será ahí, y no antes, cuando empiece a vislumbrarse un nuevo proyecto que, según apuntó el propio Saqués, contará con un presupuesto de unos seis millones de euros, la mitad de ellos exclusivos para diseñar la plantilla 2023-2024.

Juanpe: "Este era el camino"

El centrocampista jerezano del Club Deportivo Lugo Juanpe Jiménez aseguró, tras el triunfo en el campo del Burgos, que "este era el camino a seguir, lo hemos intentado durante todo el año, hemos sufrido, pero no lo hemos logrado antes", en referencia a la primera y única victoria en todo el 2023.

El centrocampista quiso "brindar" el triunfo a la afición rojiblanca y deseó que el club haga "un buen trabajo para volver el año que viene a Segunda División".

El lateral derecho rojiblanco Miguel Loureiro reconoció que el triunfo ante el Burgos era algo que "levabamos moito tempo buscando" y quiso agradecer el apoyo de la afición que se desplazó a El Plantío en la última jornada y con el Lugo ya descendido.

A nivel personal, el gallego reconoció que ha sido un año "moi duro, cando as cosas non saen faise todo máis difícil, moitas horas de pensamento, de reflexionar...e como galego sinto este apego co CD Lugo, pero é un momento de cambio, de sentar as bases para pelexar polo ascenso a tempada que ven".