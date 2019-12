De Thaey se va y Nogués apunta a su regreso

Era un secreto a voces pero hasta este martes el CB Breogán no hizo oficial que la lesión en el hombro de Thomas de Thaey es de larga duración y que, por lo tanto, causaba baja en la plantilla breoganista.

En más de una ocasión, Diego Epifanio, técnico breoganista, ya había adelantado que las consecuencias de la lesión producida en el encuentro de la séptima jornada, en Granada, pintaba que iban a ser serias para el futuro del jugador en el Breogán. El club lucense y el agente del jugador firmarán en breve la rescisión del contrato que unía a ambas partes mientras que los técnicos breoganistas trabajan, ya desde hace semanas, en la contratación del sustituto del jugador belga.

LA MEJORÍA DE NOGUÉS. Afortunadamente, la situación para José Nogués es muy distinta. El jugador catalán ya entró en la última fase de su recuperación y prácticamente ya cuenta los días para volver a vestirse de celeste.

"Ya estoy bastante mejor. Empecé a hacer ejercicios en pista y a trabajar para volver a coger el tono lo antes posible. La fractura está soldada y ya puedo aumentar cargas para recuperar el tono muscular. Está claro que me gustaría volver lo antes posible pero es importante no correr riesgos para que no se produzca ningún daño. Quiero reaparecer al cien por ciento y posiblemente la semana que viene ya pueda empezar a entrenarme con el equipo", comentó el alero.

Desexando Saltar á cancha: O xogador do Leite Río Breogán @josenogues13 afronta o tramo final de recuperación e conta cómo se atopa.#ForzaBreo pic.twitter.com/Tcwnt7ilt9 — Leche Río Breogán (@CBBreogan) December 3, 2019

El Breogán atraviesa un momento complicado a causa de las lesiones. Al margen de la baja de los dos "cuatros" del equipo - Nogués y De Thaey- en estos momentos también están lesionados Dago Peña y Rauno Nurger.

"Mi lesión fue pura mala suerte, en una acción de las que hay mil en cada partido caí mal. Lo de De Thaey fue un golpe y es una lástima porque creo que es un jugador que nos habría ayudado mucho. Hemos tenido mala suerte, sobre todo porque las lesiones más graves se han producido en la misma posición. Espero que para el sábado, Nurger ya pueda jugar, pero de todas formas y como está ocurriendo espero que los demás compañeros vuelvan a dar un paso al frente", dijo Nogués.

El exjugador del Joventut destaca que a pesar de todo esto el equipo ha evolucionado y no solo en los resultados -cuatro triunfos en los cinco últimos partidos- sino también en el juego. "Es muy bueno que en estas circunstancias el equipo demuestre que puede ir evolucionando porque esto hará que cuando estemos todos la progresión sea más evidente. Hemos tenido algunos problemas en casa pero creo que ya se han solventado porque hemos vuelto a coger confianza. Estoy convencido de que ya superamos el bache y afrontamos con ilusión el último mes del año. El equipo muestra síntomas de mejoría y vamos a ir a más seguro", dice Nogués.

El primer obstáculo a superar será el del Melilla, el sábado a las 19.00 horas en el Pazo

El Breogán disputará cuatro encuentros en diciembre, tres de ellos en Lugo. Empezará este tramo de competición el sábado con la visita del Melilla, el siguiente fin de semana el conjunto lucense visitará al Mallorca para cerrar el año ante Coruña y Ourense, ambos en el Pazo. Para el alero es una fase de Liga muy importante. "Ahora vienen dos duelos muy duros contra Melilla y Mallorca. Creo que el del próximo sábado va a marcar lo que va a ser nuestra dinámica en los siguientes encuentros. Superar positivamente estos cuatro partidos sería un gran paso en la Liga pero de cualquier forma la competición no se acaba en enero. Ganar estos cuatro partidos no asegura nada, pero enviaría un mensaje claro e importante al resto de la Liga", explica.

El primer obstáculo a superar será el del Melilla, el sábado a las 19.00 horas en el Pazo. El conjunto norteafricano está clasificado en la novena plaza de la tabla con una victoria menos que el Breogán. "Cuando se habla del Melilla la gente habla sobre todo de jugadores como Agada o Matulionis, pero yo creo que hay otro jugador muy importante, Didac Cuevas, el termómetro del equipo. Hay que tenerlo muy controlado porque es un jugador capaz de cambiar en cualquier momento el ritmo del partido y que revoluciona el juego de su equipo", señala Nogués.