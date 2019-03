A primeras horas de la mañana de este lunes, el CB Breogán hacía pública la destitución de Natxo Lezkano como técnico del equipo. El consejo de administración de la entidad breoganista se reunió en la tarde del domingo, nada más llegar el presidente Jesús Lázare de San Sebastián, para tomar esa decisión por unanimidad. No se hizo público el cese del entrenador hasta que el propio Lezkano se lo comunicó a los jugadores, que estaban citados a las diez de la mañana en el Pazo dos Deportes.

Este lunes no hubo necesidad de que nadie sustituyera a Lezkano en las sesiones preparatorias, ya que estaba previsto que el equipo no se ejercitara en pista hasta la mañana de este martes. En principio, la intención del consejo breoganista es este martes pudiera estar presente el sustituto de Lezkano. La primera opción que se maneja desde el club lucense la representa el lucense Tito Díaz, aunque en la recámara, por si no se llega a un acuerdo con el exbreoganista, se mantiene la posibilidad que representa el asturiano Arturo Álvarez.

Tito Díaz, que como jugador militó en el Breogán desde tercera división hasta alcanzar el quinto puesto en la Liga ACB, se encuentra en estos momentos sin equipo, aunque trabaja con la Federación Gallega con las selecciones cadete autonómicas. Díaz ya dirigió al conjunto breoganista en la temporada 1997-98, aunque fue destituido tras la decimotercera jornada con un bagaje de seis triunfos y seis derrotas en una liga impar, para ser sustituido, el 26 de diciembre de 1997, por Paco García.

Tras la salida del conjunto breoganista, el técnico lucense dirigió al BBC Vilagarcía en Liga EBA, al Marín, al Gestibérica Vigo y al Rosalía de Castro. Con el Extrugasa de Vilagarcía, en baloncesto femenino, consiguió el ascenso a la máxima categoría.

En la temporada 2013-14 se hizo cargo del Leyma Coruña, con el que jugó durante tres temporadas los play off de ascenso. En la temporada 2015-16, el conjunto coruñés eliminó al Breogán en cuartos de final y se quedó a un paso de la final al caer en el quinto partido de semifinales ante el Melilla, que se proclamaría campeón, aunque luego no consumó su ascenso a la Liga ACB.

Arturo Álvarez por su parte, dirigió esta misma temporada al Benfica, del que se desvinculó el pasado domingo. La temporada pasada realizó una magnífica campaña dirigiendo al Prat en la LEB Oro. Al equipo catalán llegó después de una buena campaña con el Araberri. En la Liga ACB, el técnico asturiano fue entrenador ayudante en el Meridiano Alicante (temporada 2009-10) y en el Bruesa GBC en la campaña 2007-08. Desde el consejo de administración del Breogán, su presidente Jesús Lázare explicó que la destitución de Lezkano "era la decisión menos mala dentro de las posibilidades que pudiera haber" y calificó la situación de "dolorosa", pero necesaria de afrontar. De Lezkano, el presidente del Breogán comentó: "Es un excelente profesional y solo puedo tener palabras de elogio".