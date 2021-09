Río Breogán y Joventut de Badalona abren esta tarde (19.00 horas) en el pabellón de Fontecarmoa, en Vilagarcía de Arousa, la sexta edición del torneo Encestarías. A las 21.15 horas se jugará la otra semifinal del torneo, que enfrentará al Obradoiro y al Unicaja. El domingo se disputarán la final y el partido para decidir el tercer clasificado.

Con un cartel de lujo, el trofeo de Vilagarcía tiene el interés añadido de que será la última prueba para los participantes antes del inicio de la Liga Endesa, previsto para el siguiente fin de semana.

El Río Breogán contará por primera vez con toda la plantilla al completo una vez que después de que Jordan Sakho, que podría debutar hoy con su nuevo equipo, se incorporara a los entrenamientos el pasado miércoles. La llegada del congoleño propició la salida de Víctor Arteaga, que ayer se comprometió con un contrato temporal con el Andorra.

EL JOVENTUT. Los jugadores de Paco Olmos tendrán en el Joventut a un rival de entidad. El equipo de Badalona fue séptimo la pasada campaña y en esta pretende repetir el objetivo de alcanzar los play off. El equipo que sigue dirigiendo Carles Durán sufrió algunas bajas significativas, como son los casos de Nenad Dimitrijevic y López-Aróstegui, ambos incorporados al Valencia, o la de Conor Morgan actualmente en el Andorra. A cambio, los verdinegros incorporaron al ala-pívot estadounidense Derek Willis, de 2,06 metros de estatura y que destaca por ser un buen reboteador defensivo y por su buen lanzamiento de tres puntos, y recupera a dos exjugadores como Guille Vives después de siete temporadas en el Valencia y al alero Brandon Paul que retorna -estuvo en la Penya en la temporada 2015-16- después de pasar por la NBA (San Antonio Spurs), la Liga china y la australiana, de donde procede.

El Joventut mantiene, por lo tanto, la estructura que le dio tan buen rendimiento el año pasado. Es uno de los equipos que más y mejor utiliza el lanzamiento triple, aspecto a tener en consideración ante el duelo de esta tarde. El Breogán se ha caracterizado esta pretemporada por su intensidad defensiva y, sobre todo, por la presión en primera línea. Pero esta, una vez superada, permite al rival disponer en muchas ocasiones de lanzamientos, sobre todo desde las esquinas, liberados. Ante el Joventut puede ser determinante.

BREOGÁN Y POLUSA RENUEVAN SU COLABORACIÓN. El Río Breogán y el hospital Ribera Polusa renovaron el convenio de colaboración que les une desde hace once temporadas. En el acto estuvieron presentes el gerente de la entidad sanitaria Javier Atanes y el director general del club deportivo Tito Díaz. Éste último agradeció el apoyo de Polusa destacando "la tranquilidad que nos produce saber que los tenemos detrás ante cualquier contingencia". Atanes aseguró que "no nos imaginamos no estar al lado del Breogán en los buenos y en los malos momentos".