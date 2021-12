El piloto monfortino Eduardo Iglesias encara este año su tercera cita con el Rallye Dakar, el de 2022, con el claro objetivo de superar la posición número 53 que consiguió en la última edición. Su caso es especial, porque se convertirá en el único participante de Galicia que encadena tres citas consecutivas del rallye más famoso del mundo.

La cita, que se celebrará entre los días 1 y 14 del próximo mes de enero, se desarrollará a lo largo de 13 jornadas y comenzará con una etapa prólogo. El recorrido total será de 8.177 kilómetros.

El piloto fue recibido el lunes por el Ayuntamiento de Monforte y por su alcalde, José Tomé, que le deseó que en esta edición "non teña accidentes e que, se pode, supere o posto da última edición".

En este sentido, cabe recordar que Eduardo Iglesias superó todas las previsiones en sus dos primeras participaciones en el Dakar, porque no solo logró terminar en ambas ocasiones, sino que además lo hizo entre los cien primeros clasificados, con una meritoria posición número 94 hace dos años y un puesto número 53 en la edición de 2021.

"Non lle podemos pedir menos porque estou seguro de que Eduardo e o seu equipo volverán a dalo todo, co obxectivo de rubricar novamente unha exitosa participación nesta edición do Dakar", dijo José Tomé, que recordó que Iglesias llevará, un año más, el nombre de Monforte "e de toda a provincia de Lugo" por todo el mundo, a través del eco de las redes sociales y los medios de comunicación.

Iglesias cuenta con el apoyo económico del Ayuntamiento de Monforte y de la Diputación de Lugo, que contribuyen a sufragar sus gastos durante la competición. El consistorio aporta 5.000 euros.

El piloto de motos agradeció el apoyo recibido para este "nuevo reto" y se comprometió a repetir y mejorar los éxitos conseguidos en sus dos primeras participaciones. En esta ocasión competirá con el dorsal número 38 en el Dakar 2022.

Con el escudo de la Diputación provincial por bandera

Si el lunes fue el turno del Ayuntamiento, este martes Iglesias fue recibido en la Praza de San Marcos, de nuevo por José Tomé, esta vez en calidad de presidente de la Diputaciónd e Lugo, y por la diputada de turismo, Pilar García Porto. La institución provincial colabora por tercer año consecutivo con el deportista monfortino, en este caso con 15.000 euros, una cantidad que se incrementó con respecto a la pasada edición.



Iglesias promocionará la provincia en la prueba. En concreto, portará el escudo de la Diputación en la moto, en suvestimenta, en la furgoneta y en una carpa que utilizará durante la competición.



"Facemos esta colaboración porque apostamos polo talento e o esforzo dos deportistas da provincia, e tamén porque eventos de alcance internacional como é o Rallye Dakar supoñen un elemento de promoción do noso patrimonio moi importante”, manifestó Tomé.