Fran Sánchez: "Tengo una relación especial con Lugo. Aquí gané mi primer torneo"

¿Cómo empezó todo? ¿Qué le empujó a iniciarse en el billar?

Empecé por mi padre, porque competía a nivel nacional e internacional, y la afición me vino de ahí, de viajar con él a los campeonatos de España. A partir de ahí me fui iniciando un poco más, me fui metiendo poco a poco en el mundo del billar.

¿Su padre tenía una sala de billar?

Sí, tenía una y por eso empecé a jugar. Luego tuvimos otra más grande donde ya me metí más de lleno y en la competición nacional. Y ha sido campeón de España con su padre. Hemos sido campeones de España de selecciones autonómicas. Creo que ese campeonato fue en Lugo, en 2008. Fuimos campeones de España de selecciones autonómicas. De todos los títulos es el que más recuerdo porque lo gané con mi padre. Es el torneo del que mejor recuerdo tengo, y fue aquí en Lugo.

¿Con qué edad se da cuenta que destaca en el billar?

Desde muy pequeño he entrenado mucho y me ha apasionado. Cuando empecé a competir en el Nacional, desde ese de selecciones autonómicas, me metí cada vez más en esto y sobre todo de jugar en primera categoría. El primer año que jugué fue en Vilagarcía de Arousa, en tercera categoría, y a partir de ahí fui subiendo de categoría. Mi padre me puso enseguida en primera, lo normal es pasar a Segunda B, Segunda A y Primera. Pasé de Segunda B a Primera, no hice nada pero adelanté mucho el proceso. Jugar contra los mejores de España me hizo mejorar más rápido.

Tiene una relación especial con Galicia.

La verdad es que sí. Es donde se han hecho los campeonatos de España más grandes, sobre todo hasta el de este fin de semana. Pero es verdad que con Galicia tengo algo personal.

Volver a Lugo siendo el mejor del mundo es más especial si cabe.

Si me lo dicen en aquel momento, que 14 años después estaríamos en esta situación no me lo creería. Ha sido un largo camino.

¿Cuál es el secreto? Algo habrá que le diferencie del resto.

Intentar mejorar cada día. Una de las cosas que me marco en mi rutina es no quejarme de nada, superarme cada día. Lo bonito del billar es que por muy bueno que seas es que va a llegar el siguiente torneo y lo vas a perder. Es imposible ganarlos todos. Te lo puedes tomar bien o mal. Yo me lo tomo bien siempre.

Es decir, hay un entrenamiento psicológico.

De hecho creo que es más importante la parte psicológica. El año pasado fue el mejor año de toda mi carrera. Gané siete torneos de los 22 que jugué. Da sensación de que lo has ganado todo pero no fue así. Ganar un solo torneo es muy difícil. Ganar siete en un año es dificilísimo.

¿Por qué billar americano y no a tres bandas?

Personalmente la modalidad que más me gusta es el pool, es la que he mamado de pequeño, pero tengo mucha afición por el snooker, me encanta y a veces la he disfrutado más que el ‘pool’. Es muy difícil, pero el ‘pool’ lo llevo en las venas, es lo que he mamado siempre, lo que disfruto.

¿Ha tenido obstáculos en España para desarrollar su carrera?

No he tenido gran ayuda por ciertas cosas. He tenido ayuda de muchas personas pero también inconvenientes, aunque siempre he sido ambicioso, siempre he intentado jugar más a nivel internacional que nacional. Donde realmente está la mejora es saliendo fuera de España.

Hasta 2022 no veía que podía vivir de esto.

Es difícil vivir de esto, hace unos años los premios en metálico no eran muy grandes, pero desde hace dos años ha subido mucho y va a seguir así. Llevo dedicándome a esto siete años de manera profesional y a día de hoy sí que me planteo seguir así. Hay mucho futuro, hay muchos más torneos y premios. Con torneos como este Spanish Open se ve que hay futuro. No es un deporte de bar o de alcohol como lo ven algunas personas. Es algo como lo que tenemos en el Pazo de Feiras, un plató espectacular, controles doping, etc.

Está acostumbrado a jugar en directo en televisión. ¿Añade presión? ¿Cómo lo gestiona?

Es lo más difícil de la profesión. Recuerdo que cuando empecé con cámaras me ponía muy nervioso porque es normal. El hecho de con jugar con televisión es que hay tiempo límite, hay mucha presión pero al final la experiencia te hace más y mejor jugador. Ahora me sigo poniendo nervioso pero lo gestiono mejor.

Ha sido campeón del mundo de bola 8, bola 9 y subcampeón de bola 10. ¿Le queda esa espinita?

La mayoría de jugadores intenta ganar todas las modalidades, pero es algo muy difícil. Hay mucho nivel y este año perdí la final del bola 10. Me haría más ilusión de ganar este Spanish Open que ganar el bola 10. Son retos personales, el campeonato del mundo por parejas que ganamos el año pasado, por ejemplo, también me hizo muchísima ilusión.

¿Cómo se define como jugador?

Mi fortaleza es luchar. Hay veces que juego mal pero no dejo de luchar. En el momento que dejas de confiar en ti mismo has perdido la oportunidad.

¿Debilidades?

Sí, tengo que mejorar cosas, sobre todo la parte defensiva. Soy un jugador agresivo, pero trabajo en lo defensivo porque a nivel profesional es muy importante controlar todos los aspectos.

¿Qué le queda por conquistar?

El objetivo es mantenerme en el número uno. Quiero ganar torneos como este Spanish Open y mantenerme en la élite todo el tiempo que pueda.