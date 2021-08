"Tengo planes de futuro y me encantaría que estuviesen ligados a Lugo y al Breogán"

¿Cómo se encuentra tras el anuncio de su retirada y y todas las muestras de cariño recibidas?

Me encuentro bien. Ya lo tenía asumido desde hace algunas semanas, pero sí que estoy un poco asombrado por cómo lo ha recibido la gente. Tengo cientos de mensajes que recibí por todas las redes sociales, con todas las llamadas... Yo creía que era consciente de que lo que significa mi retirada, pero es cierto que cuando ves que todo el mundo te muestra el cariño y el agradecimiento por tantos años dedicados al baloncesto, sí que es cierto que ves el impacto que has tenido. Ahora llega el momento de pensar en el futuro y se habla que ahí estará el Río Breogán... Tomo esta decisión porque tengo en mente un futuro que me ilusiona, tengo planes más allá del baloncesto y me encantaría que esos planes estuviesen ligados a Lugo y al Breogán. Ojalá en breve pueda anunciar más noticias, pero mi retirada forma parte de ese plan que ojalá que incluya al Río Breogán.

¿Cómo fue la comunicación con el club?

Desde la consecución del ascenso me comunicaron, primero cuando ya estaba el cuerpo técnico formado, que a nivel deportivo no contaban conmigo; pero también me dijeron a estructura del club sí que deseaban que pudiese unirme a ellos. Para mí, es una opción muy a valorar porque siempre dije que quería retirarme en Lugo y en el el Breogán y así lo he hecho. Es de agradecer que quieran contar conmigo.

"Veo un plantel muy compensado, en el que creo que se ha aprendido de errores cometidos en el pasado"

¿Cómo resume estos días años en el Río Breogán?

Como muy intensos, pero a la vez muy gratificantes. Fueron cinco años increíbles donde tuve la suerte de vivir momentos muy grandes, casi todos positivos, exceptuando el descenso en el año de la ACB; pero el resumen sería unos años en los que mejor me lo he pasado jugando al baloncesto.

¿Le gusta la plantilla del Río Breogán para esta campaña?

Veo una plantilla muy compensada, una plantilla en la que creo que se ha aprendido un poco de los errores que se cometieron en el pasado. Una plantilla que tiene jugadores experimentados, que tiene gente joven, gente de Lugo que seguro que se va a encargar de darle ese plus de corazón al equipo y gente con hambre. Son tres o cuatro de las características básicas que creo que tiene que tener un equipo recién ascendido. gente con calidad, con experiencia, que tenga capacidad para decidir partidos y también gente de la casa y el bloque de la LEB Oro, y lógicamente que todo el mundo sea consciente de donde juega y lo que es necesario para mantenerse en la Liga ACB.

Solo tengo palabras de agradecimiento y cariño, me han hecho sentirme muy respetado y muy querido

Hace cinco años que llegó a Lugo, ¿esperaba todo lo que significa para esta gente?

Si me llegan a decir que cuando venía en coche para Lugo hace cinco años y se anunció mi fichaje, iba a acabar con el cariño de tanta gente, no me lo hubiese creído. Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo, más allá de todo lo que significa el baloncesto, me han hecho sentirme muy respetado y muy querido. Eso prima en mis valores personales porque encima de cualquier aspecto económico o de otro tipo. Al final, las decisiones las tomo con el corazón, y lo que acabó de decidir es lo que sentía con el corazón y lo que creó que tengo que hacer.

Después de una carrera deportiva de 19 años, ¿le queda algo pendiente, algo que no pudo cumplir como jugador?

Intenté siempre luchar al máximo por los sueños que iba teniendo, por los retos que me iba marcando, algunos los conseguí y otros no, pero al final me quedo con la conciencia muy tranquila porque intenté hacerlo lo mejor posible en todos en los que estuve. Sé que siempre lo di todo y llegué donde me llevaron mi ilusión, mi ímpetu y mi esfuerzo.