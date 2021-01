"No tengo dudas de poder jugar en la ACB y me gustaría hacerlo con el Breogán"

Figura en la vidriera de los jugadores más determinantes, sino el que más de la LEB Oro. Kevin Larsen es la referencia del primer clasificado, el Leche Río Breogán, y lidera las principales clasificaciones estadísticas. Es el mejor anotador del Grupo A, con una media de 15,2 puntos y el jugador más valorado con una media de 18,3 créditos. Cumple su tercera temporada en el baloncesto español. Kevin Larsen, danés de 27 años de edad y 2,08 metros de estatura, tuvo su primer destino en el Bilbao Básket (temporada 2018-19) con el que consiguió el ascenso a la Liga Endesa. La campaña siguiente la disputó con el Palencia Baloncesto. En el Breogán, el pívot está mostrando su mejor nivel tanto en su importancia en el juego del equipo como en los apartados estadísticos.

En estos momentos, usted es el líder en anotación y en valoración y, además, reconocido como uno de los jugadores más determinantes de la liga. ¿Está siendo su mejor temporada en España?

Está siendo mi mejor año. En la campaña pasada creo que ya mostré algunos destellos de lo que realmente puedo hacer. Ahora, en el Leche Río Breogán, mis compañeros de equipo me ayudan mucho y me sitúan en la posición correcta para tener éxito. Por lo tanto, todo el mérito tiene que ser para ellos. Además, aún queda mucha temporada y siempre se puede mejorar. Tengo que seguir trabajando y ayudando al equipo a ganar.

¿Cree que en gran medida el juego de su equipo depende de usted? ¿Es el jugador más importante del equipo?

Sinceramente no pienso que el equipo dependa de mí, todos los jugadores de la plantilla son realmente buenos y en cada encuentro puede haber un jugador que puede ser el más destacado. Todos somos importantes y necesitamos a todos para alcanzar nuestras metas.

¿Tiene el Breogán el mejor juego interior de la Liga?

Está claro que tenemos jugadores interiores que son realmente buenos. Todos hacemos cosas diferentes. Mindaugas Kacinas es, probablemente, el jugador más subestimado de la Liga, es un jugador realmente completo, buen defensor y un jugador muy versátil ofensivamente. Iván Cruz es muy talentoso en ataque y un excelente reboteador. Aboubacar es un defensor increíble y hace todas las pequeñas cosas que cualquier equipo necesita. Cuando encuentre su ritmo en ataque creo que será imparable. Por lo tanto, sí. Tenemos a algunos de los mejores jugadores interiores de la liga.

Parece que se encuentra muy a gusto en Lugo y en el Breogán...

Es verdad. Estoy feliz en Lugo, la ciudad es bonita y relajante. Por otra parte, me encanta el club y el equipo y además los entrenadores me dan mucha libertad para poder desplegar lo mejor de mi juego. Así que no puedo tener ninguna queja.

¿El haber recalado esta temporada en el Breogán, con el que tiene un año más de contrato en caso de ascenso, y por lo tanto seguir una temporada más en la LEB, es su apuesta personal para llegar a jugar en la Liga Endesa?

Cuando me llamó el Breogán lo tuve claro. Quería jugar en este equipo, a las órdenes de Epi y también volver a luchar por el ascenso. Firmar por el Breogán creo que fue la mejor decisión para buscar la manera de llegar a jugar en la Liga ACB.

¿Cree que puede rendir a buen nivel en la máxima categoría? ¿Le gustaría hacerlo con el Breogán?

Un jugador siempre tiene que creer en sus posibilidades. En mi caso no tengo ninguna duda de que puedo jugar en la ACB y a buen nivel. Y desde luego me gustaría hacerlo con el Breogán.

¿Y es el Breogán el máximo candidato al ascenso? Como evalúa sus posibilidades para conseguirlo...

En esta competición hay muchos equipos luchando por el ascenso y esta es una de las cosas que hacen que esta Liga sea muy divertida. Desde luego tenemos una oportunidad, pero es necesario que mejoremos y que sigamos trabajando duro para alcanzar nuestro objetivo.

¿Y en que aspectos considera que, sobre todo, debe de mejorar su equipo?

Como he dicho todavía tenemos que mejorar. Hay muchos buenos equipos en esta Liga y si no mejoras empezarás a perder partidos. Sobre todo, tenemos que mejorar y tratar de eliminar los períodos de los partidos en los que perdemos intensidad y ritmo.

El Leche Río Breogán es primer clasificado con solo dos derrotas en doce encuentros, ¿que balance hace de la trayectoria de su equipo hasta el momento?

Esto demuestra que hasta ahora hemos hecho un buen trabajo y hemos ganado un buen número de partidos. Pero nosotros en lo único que tenemos que pensar es en tratar de mejorar y seguir haciéndolo para llegar al momento definitivo de la temporada con las mejores sensaciones. Repito que aún podemos hacerlo mucho mejor y para conseguirlo tenemos que seguir trabajando.

Su equipo logró el título de la Copa Príncesa ante el HLA Alicante. ¿Qué significa este título para usted y para su equipo?

Para mí es importante en primer lugar porqué ya sé lo que es perder una final y después porque esto demuestra que todo el trabajo duro que estamos haciendo da sus frutos. Para el club es un título y siempre es bueno, pero creo que lo más importante es que queríamos darle a la afición del Breogán un motivo para celebrar algo en estos tiempos difíciles. Y me alegro mucho de haberlo hecho.