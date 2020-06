"Tengo un gran cariño por Lugo y estará para siempre en mi corazón"

Gustavo Marques es todo un símbolo para los aficionados del fútbol sala en general y del Azkar Lugo en particular. El gol fue su indiscutible seña de identidad y desde la distancia, el exjugador brasileño recuerda con mucho cariño la que fue su etapa como integrante del Azkar Lugo, con momentos inolvidables como el ascenso a la máxima categoría, la Copa de España que tuvo lugar en Pamplona. Gustavo Marques no se cansa de valorar «todo el cariño» que recibió por parte de la afición y reconoce que nunca olvidará el Municipal, una cancha en la que protagonizó también uno de los goles históricos y más reconocidos por parte de la Liga Nacional de fútbol sala, como fue aquel penalti que convirtió ante el meta Cristian con una definición a lo Panenka. Ahora, con un negocio de coches en Brasil no duda en reconocer que su deseo en volver en algún momento a España, y por supuesto estar en Lugo.

¿Qué hace Gustavo Marques en la actualidad en Brasil?

Tengo dos concesionarios de coches seminuevos, hace más o menos once años que trabajo en el sector, concretamente con coches de varias marcas.

Su etapa como jugador del Azkar Lugo es indudable que marca un punto de inflexión en su trayectoria. ¿Cómo recuerda aquellas temporadas en el conjunto lucense?

El paso por el Azkar Lugo para mí fue algo increíble porque el primer año que estuvo recuerdo que conseguimos el ascenso a la máxima categoría, fue algo espectacular, marqué muchos goles y con muy pocas derrotas y después fuimos capaces de clasificarnos para jugar el play off por el título. Además, tampoco puedo olvidarme de la final de la Copa de España y de que gané dos Copas Xunta de Galicia, creo que durante los años que estuve allí he marcado más de 200 goles para el Azkar Lugo.

Tanto su fichaje por el Azkar Lugo desde el Barcelona como la salida del equipo para firmar por el PSG Móstoles fueron dos momentos sobre los que mucho se rumoreó y que concitaron polémica. ¿Cómo los recuerda?

Mi fichaje por el Azkar Lugo fue algo que nadie se creía. Yo estaba en el Barcelona, había hecho una temporada muy buena, tenía un contrato para renovar en el conjunto catalán y hay que decir que también tenía ofertas de cuatro equipos de la máxima categoría. Al final, me fui a Lugo porque tuve la mejor oferta de todas y sabía que tenía un gran equipo que podía conseguir el ascenso. Además, era muy joven, tenia 21 años y sabía que tenía tiempo por delante para llegar más arriba. En lo que se refiere a mi salida del Azkar Lugo, todo llegó porque al final tuve unos problemas con Tino Pérez —técnico del conjunto lucense en ese momento—. Yo venía de una lesión importante y una operación de pubis y abductor, y tuve un problema con Tino Pérez al final de la Liga. También tenía una oferta muy importante de un equipo ruso. Al final, creo que para el Azkar todo fue positivo porque yo no me fui a Rusia sino al PSG Móstoles y con la claúsula pagada, si no recuerdo mal fueron 60.000 euros los que le pagaron al conjunto lucense por mí. También quiero insistir en que si no hubiese tenido ese problema con Tino Pérez al final de la temporada 2004-05, seguro que me hubiese quedado en Lugo.

Nunca escondió el hecho de que en Lugo se sintió como un jugador muy reconocido y querido en todo su estancia en la entidad. ¿Qué es lo que más recuerda y lo que más echa de menos de Lugo?

Lo que más recuerdo de Lugo es la gente, la comida, la tranquilidad de la ciudad, el respeto y cariño que la gente tenía por mi. Salía por ahí por las discotecas y la gente cantaba mi nombre, era algo increíble. Lo que más echo de menos es estar en el pabellón municipal, siempre estaba a tope cuando jugaba, había un gran ambiente y sé lo que viví en Lugo y como la gente me quería. Me acuerdo mucho del día que me despedí, que fue un partido contra el Marfil Santa Coloma. Esos días había salido una notica en los medios de comunicación de que me iba a Rusia y fue un partido en el que cuando marqué el gol quedaban cuatro minutos para el final, y entonces la gente empezó a corear mi nombre y pedirme que me quedase. Eso es algo que nunca se olvida y eso está en mi corazón para siempre. Tengo un gran cariño y no hay ninguna duda de que Lugo es una ciudad que está en mi corazón para siempre.

En todos los repasos históricos que realiza la Liga Nacional de fútbol sala aparece el gol a lo Panenka que consiguió en el partido disputado en el Municipal entre el Azkar Lugo y el Caja Segovia. ¿Lo tenía todo preparado para batir de esa manera a un meta internacional como era Cristian?

Durante la semana de ese partido yo ya sabía que Cristian era el portero de la selección española y sabía que siempre iba hacia adelante. La gente de la Liga ya me conocía también y sabía que disparaba muy fuerte y lo que los porteros tenían que hacer era venir adelante y tapar el máximo espacio posible. Como lo sabía tomé la distancia de siempre, me fui hasta el medio de la cancha e hice el gol a lo Panenka, que cuando lo voy a celebrar salgo diciendo ‘se lo dije que lo iba a hacer’ y la gente de mi equipo sabía que iba a hacerlo porque lo estuviera entrenando, ellos lo sabían pero no lo creían. La verdad es que el gol es historia en la competición y estoy muy feliz por ser reconocido por este tanto, fui el primero en hacerlo en la Liga y hubo en los días siguientes muchos quejas por parte grandes jugadores después de lo que había hecho, pero las quejas llegaron porque ellos no fueron capaces de hacerlo antes. El gol está ahí y es histórico.

Seguro que en los años que estuvo en Lugo tiene alguna anécdota o situación que le resultase más que curiosa y todavía se ría cada vez que la recuerda...

Cuando salía por las discotecas de Lugo, me cambiaba de una a otra y la gente siempre estaba cantando mi nombre, la gente me conocía, me iba al supermercado y la gente me pedía autógrafos, no sé si eso ha pasado con todos, pero desde luego era algo alucinante. Recuerdo que cuando llegué a Lugo, el equipo necesitaba ascender y cuando llegué dije que iba a marcar 50 goles y fui capaz de hacer 58 en la Liga. Eso se quedó en la cabeza de la gente y eso nunca lo olvido. Me acuerdo también que yo no gastaba un euro en copas, donde llegaba me conocían y no me cobraban nada.

Al revisar su trayectoria, ¿no le queda la espina clavada de no haber debutado como jugador con la selección?

En mi época jugar en la selección brasileña era muy difícil porque los convocados de Brasil eran los futbolistas que jugaban allí, pero en el año 2003 me nacionalicé y mi sueño era jugar con la selección española. Tuve un momento en el que el seleccionador Javier Lozano me comentó que tenía ganas de llevarme, que era un jugador que rompía guiones, me quedé esperando la llamada, luego fui a Móstoles y allí me lesioné en un tobillo, creo que me iba a llamar para dos partidos ante el República Checa, pero al final no fui. No me siempre frustrado por eso, he marcado muchos más goles que jugadores que estuvieron en la selección nacional, he jugado en equipos donde había jugadores de la selección y yo era la estrella, como en Lugo, en Móstoles, pero no me siento frustrado aunque claro que tenía ganas de jugar en la selección española, fue cosa de Dios que no pude jugar y ahora la vida sigue y todo va hacia adelante.

¿Cómo recuerda aquel subcampeonato de Copa en Pamplona?

La Copa fue algo increíble, al final no fuimos campeones pero conseguimos eliminar en los cuartos de final al Cartagena, lo que era un equipazo; y en las semifinales jugamos delante de 3.500 personas en la pista del anfitrión que era un Xota con Wilde o Eseverri, y fuimos capaces de ganarles con un gol de oro, tuve la tarnquilidad para marcar ese tanto. En la final perdimos pero hicimos un muy buen partido ante el Inter Movistar y perdíamos 3-0 en diez minutos, fuimos capaces de llegar a un 4-3; me acuerdo de la afición de Lugo animándonos dentro del banquillo y la verdad es que guardo un recuerdo increíble.

Al hacer un repaso a su trayectoria, cree que se le valoró lo suficiente como gran goleador?

Siempre fui bien valorado, en todos los equipos que estuve, lo hice como un gran jugador, en Móstoles y Lugo llegue como una estrella y a Barcelona llegué como un chaval y me hice una estrella del equipo con 35 goles, un gran equipo de Rusia me quiso fichar, Javier Lozano me dijo que era un grandísimo jugador y los salarios que ganaba decían que yo era un gran jugador y no me quejo de nada sobre este tema.

"Diego Ríos va a llegar lejos en el mundo del fútbol sala"

El exjugador del Azkar tiene muchísimos amigos en Lugo y una gran relación con los que fueron sus compañeros, como el lucense Diego Ríos, actual técnico del Levante FS en Primera División.

¿Qué le parece la trayectoria de Diego Ríos?

Diego Ríos es un chaval que empezó en la Escuela, estuvo con nosotros, ha visto grandes jugadores a su lado y él siempre fue un chaval que siempre se quedó conmigo en las habitaciones con motivo de los viajes, es mi amigo, es alguien a quien quiero mucho. Estoy muy orgulloso de su trayectoria. Diego Ríos va a llegar lejos en el mundo del fútbol sala y Lugo lo merece también y Diego también, es muy buena persona y tiene un corazón tremendo, ojalá llegue muy lejos.

¿Con qué excompañeros guarda más relación?

La distancia marca estas cosas, pero hablo mucho por las redes sociales con gente como Paulinho, Emilio, Marcio, Vinicius, Alberto Riquer, Crispi, Miguilla o Diego Ríos; también habló a veces con Alberto Tenorio y seguro que se me olvida alguno. Siempre comentan mis fotos y son los que más relación guardo.

"Bolsonaro hace bien las cosas, pero hay que dejarlo trabajar"

El exfutbolista brasileño no es ajeno a la situación que se vive en su país, con una crispación política importante y sostiene su confianza en el trabajo de Jair Bolsonaro, al que votó en su día y del que cree que su único problema es "la manera en la que habla".

¿Qué opinión le merece el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro?

Yo he votado a Bolsonaro, creo que hace las cosas bien pero así es la política, la izquierda tiene el apoyo de la televisión más grande de Brasil e intentan hablar mal de él, quieren acabar con él pero no pueden. Creo que le deben dejar trabajar y se está haciendo bien las cosas, pero la izquierda quitarlo del gobierno, pero no tiene cómo. Su problema es la manera en la que habla, es un militar y habla directo, a lo que la gente no está acostumbrada, dice las cosas de una forma directa y eso le molesta a mucha gente. Creo que si hubiese elecciones de nuevo gana Bolsonaro. La televisión más grande de Brasil publica todos los días cosas malas sobre él, pero ganaría de nuevo porque no roba y está quitando a todos los ladrones. El que habla mal de Bolsonaro es el que estaba preso, es Lula y todos esos, tienen que dejarle trabajar tranquilo, aunque la gente solo piensa en el dinero. Hay que ver que los últimos tres gobernadores en Río de Janeiro están presos y así Brasil es una vergüenza. Por eso tengo muchas ganas de volver a España. Si yo tuviera dinero en la cuenta ya me íria, pero el dinero está invertido y tengo que sacarlo a los pocos para poder marchar. Estoy convencido de que un día volveré a España.

Actualmente reside en Río de Janeiro, pero tiene pensado venir a hacer alguna visita a Lugo en próximas fechas?

Por supuesto que volveré a Lugo, estoy hablando con un amigo mío que vive ahí, sé todo lo que pasa en Lugo, es una ciudad que está en mi corazon. Tenía un viaje marcado este verano para ir a España, me iba a bajar en Madrid y en coche subiría a Galicia. Iré a Lugo para hacer lo que hacía antes, pasear, tomar unas copas con los amigos, ir a la Muralla, y es que insisto en que me acuerdo mucho de Lugo. De todos los equipos en los que que jugué en España, Lugo es el que está en mi corazón.

¿Le gustaría en algún momento ser entrenador de fútbol sala?

Ser entrenador de fútbol sala es ahora mismo un sueño, hoy está un poco lejos por la situación laboral y económica, pero tengo muchas ganas de volver a vivir en España y quizá lo haré en un día no muy lejano. Quiero enseñar a mi familia donde ví, lo bien que se puede sentir uno en Lugo, seguir trabajando con coches en España y también entrenar a algún equipo, o crear en Lugo un concesionario para mí, es algo que tengo pensado y creo que no está lejos.