Un duelo para liberarse de una crisis de resultados que dura ya más de tres meses, que se ha prolongado ya hasta los trece partidos y que ha convertido la salvación en casi un milagro en tiempos de Semana Santa. El de este viernes (18.30 horas) en el Ángel Carro será un partido ante un rival, el Tenerife, situado en el limbo clasificatorio, cuya única esperanza de acercarse a su objetivo de inicio de temporada, el play off, es enlazar un conjunto de victorias en una campaña irregular.

El duelo de este viernes es el que enfrenta a dos equipos que no han logrado cumplir con lo esperado, que han sido desterrados del espacio reservado a la ilusión para instalarse en el de la decepción. Pero la situación es bien diferente para lucenses y chicharreros pese al común denominador de la tristeza por una trayectoria no esperada. Los rojiblancos no tendrán una posibilidad de redimirse el año que viene si no cumplen con una reacción nunca antes vista. Los canarios podrán rearmarse en verano y optar al renacer la campaña venidera.

Sobre esta base, más inestable para los lucenses, se moverán los dos equipos en el césped del estadio do Miño. Los dos encaran noventa minutos sin margen de error, con la espada de Damocles siempre sobre sus cuellos. Una derrota impedirá cualquier opción de cumplir con los objetivos. El empate condenará a ambos.

Lleva todo el 2023 en esa situación el CD Lugo. Lo hizo con Fran Justo, lo repitió con Joan Carrillo y, pese a la mejora con Íñigo Vélez, no acabó de lograr un resultado positivo con el vitoriano. Son ya trece partidos sin ganar, a tres del récord negativo de la campaña 2020-2021, cuando Nafti, Luis César y Rubén Albés sumaron 16 partidos seguidos sin triunfo.

No quiere que se repita semejante estadística la plantilla rojiblanca. Espera no llegar al decimocuarto sinsabor. Pero para ello debe imponerse a un rival cuya trayectoria ha sido irregular en la temporada. Pese a caminar en la zona media, lejos (a siete puntos) del descenso y del play off (a diez del sexto puesto), tan sólo ha cedido cuatro derrotas: tres ante rivales de la zona alta (Granada, Alavés y Éibar) y una contra el Spórting en El Molinón.

Debe mantener su solidez defensiva el cuadro lucense, sobre todo en casa, donde ha cumplido buenos partidos con Íñigo Vélez. Pero ha de mejorar un ataque que sólo ha marcado tres goles en trece partidos. Impulsar un mayor caudal de llegadas, tanto de los puntas como de la segunda línea, será el reto ante los chicharreros.

Para encontrar ese equilibrio necesario, el preparador de Vitoria probablemente mantendrá su esquema de cinco defensas, tres centrocampistas y dos delanteros. Atrás podrían repetir Loureiro, Pantic y Alberto, con alguna opción para Xavi Torres como zaguero. En los costados, si Loureiro es central, será Calavera el carrilero. Por la izquierda el sitio parece reservado para Andoni López.

En la medular, con la duda de Clavería y Señé por lesión, podrían salir de inicio Carbó o Torres en el círculo central, con El Hacen y Gui Guedes como volantes. Arriba, Sebas y Avilés parten con ventaja sobre Cuéllar, Baena y Scepovic.