"Tenemos que replantearnos nuestra política de fichajes"

El Presidente del Durán Maquinaria Ensino, Manuel Durán Ónega, hace un balance positivo de una temporada marcada por la pandemia y la desigualdad en los presupuestos.

¿Haber participado en la Copa de la Reina se considera un éxito dentro del club?

Es un éxito para el club, para la entidad, para Lugo y para Galicia, porque en baloncesto nadie se clasifica para la Copa del Rey o la Copa de la Reina.

Y más después de un día como el de este lunes, para reivindicar el potencial del baloncesto femenino en la comunidad.

Se están cocinando muchos avances, además. Se habla de una Liga profesional como la ACB. Cuantos más derechos adquieran las mujeres, mejor para todos. Y es necesario porque en este caso no gozaban de un deporte profesional. Afortunadamente, el fútbol y el baloncesto van en el buen camino en este aspecto.

Cayó en la Copa de la Reina ante el que era el principal favorito, el Perfumerías Avenida de Salamanca. ¿Se disfrutó a pesar de todo?

Sí, porque llegar allí es muy difícil. Hay equipos con presupuestos tres o cuatro veces superiores al nuestro, equipos intratables como los de Valencia, Girona o Salamanca, con mucho músculo financiero. El Gernika también tiene un presupuesto alto y después hay otro grupo, donde estamos nosotros, ocho o nueve equipos de similar nivel que podían haberse clasificado para la Copa de la Reina. Ahora vamos séptimos y solo entran ocho, pero hay muchos equipos con nivel parecido.

¿Le sorprendió el título del Spar Girona?

Sí, pero hicieron un torneo excepcional. Lo vi allí en directo e hicieron partidazos contra Avenida y Valencia. Son jugadoras de primer nivel europeo, pero algo mayores. Jugadoras de mucho caché, pero en cierto modo fue una sorpresa que el Avenida no ganara la Copa, es el equipo más fuerte y cuenta con jugadoras americanas de primer nivel.

¿Qué balance hace de la temporada del Durán Maquinaria Ensino hasta el momento? ¿Positivo?

Sí, cuando empezaba teníamos plantilla para estar arriba, pero según se confirmaron fichajes bajamos las expectativas. La temporada es correcta, si quedamos entre los ocho mejores será un éxito. Los equipos vascos, tres, son muy fuertes económicamente, tienen muchas ayudas públicas y nosotros, con lo que tenemos. tampoco podemos aspirar a mucho más.

Ha sido una temporada de salidas (Marta Tudanca) y llegadas (Nina Bogicevic y Helena Oma).

A Helena Oma ya la queríamos pero no la dejaron salir antes. Esperamos por ella y mientras tuvimos un refuerzo de un mes con Nina, pero no era lo que buscábamos. Al final pudo ser y ojalá Oma siga el año que viene. La nota negativa, la salida de Marta Tudanca. No pudimos hacer nada. Llegó un poco fuera de forma y no dio con la tecla para acoplarse al ritmo de equipo. El entrenador, lógicamente, no contaba con ella y pidió salir para tener minutos. No puedes tener a nadie a disgusto.

¿Volverán a españolizar la plantilla, como este año?

Es difícil. Todo el mundo está ya trabajando en ello y se está poniendo muy duro. Tenemos que estudiar si merece la pena esta política y tenemos que apostar por jugadoras jóvenes que aprieten en defensa. Hay que replantarse varias cosas.

¿Está satisfecho con Carlos Cantero?

Sí, está haciendo un buen trabajo. Veremos cómo termina todo, pero habrá que sentarse y ver qué hacemos de cara al próximo año.

¿Irá público el próximo año?

Ojalá. Este año fue la mejor Liga de la historia y solo se pudo ver por televisión. Estuve en la Copa y fue un auténtico espectáculo. ¿Imaginas a Kevin Durant jugando en el Real Madrid? Eso pasa en el Avenida con tres jugadoras de la WNBA. Ojalá el público no se lo pierda el año que viene.