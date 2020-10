Juanfran: "Estamos con un déficit de puntos"

Juanfran García mantiene la calma pero ya avisa de los problemas del equipo en este comienzo de la temporada. El entrenador valenciano es autocrítico con el equipo pero considera que, pese a las tres derrotas en cuatro partidos, los tres puntos acumulados son una cifra escasa para los méritos ofrecidos en el terreno de juego. "A los jugadores les hemos trasladado que estamos con déficit de puntos, que es verdad que los tres primeros rivales no son de nuestro nivel, pero que tres puntos de 12 son pocos y creo que deberíamos llevar alguno más, no tengo ninguna duda", expresó ayer en rueda de prensa.

Con su habitual tranquilidad en rueda de prensa, el técnico valenciano analizó los problemas que han empujado al Lugo a sumar solo un triunfo en cuatro partidos y marcharse a los descansos -casi siempre- con un gol en contra.

"Encajamos muchísimos goles, es cierto", aceptó. "No es algo bueno y, además, es demasiada información para el rival. Tenemos que mejorar y trabajar en equipo mentalmente de que no podemos terminar las primeras partes con un gol encajado. La idea es dejar la portería a cero, pero para eso los jugadores tienen que creer en ello", añadió.

No solo es cuestión de fe y los jugadores lo saben. El técnico ha elegido el vídeo para enseñar a la plantilla los errores que han cometido en estos primeros partidos, a pesar que el uso de las imágenes no es el método favorito del valenciano para espolear a los suyos. "El vídeo es muy chivato, pero es lo que más información nos aporta y lo que el jugador mejor entiende. Hay que ponerlos y enseñarle al jugador en qué ha fallado, pero no hacerlo para criticar, sino para construir entre todos. El vídeo vale porque todos se ven reflejados e identificados con lo que queremos".

Sobre el Mallorca, Juanfran apuntó que se trata de un equipo "muy intenso desde el minuto uno" y que exigirá el cien por ciento al Lugo "durante los 96 minutos". El valenciano considera al cuadro balear como uno de los candidatos al ascenso y asegura que para ganar, el Lugo deberá exhibir "máxima concentración". Por último, lamentó el cambio de fecha, explicó que estas situaciones "trastocan" la planificación de los equipos y pidió "consenso" entre la Federación y Liga.