El lucense Abel Carballés Vidal se prepara para una nueva temporada en el mundo del enduro, una disciplina exigente y en la que su comienzo este año está previsto para el próximo día 11 de abril en una prueba de la Copa Gallega que se va a disputar en Piñor.

Han sido meses de cambios y transformaciones para Abel Carballés, y no solo por todo lo que impuso el confinamiento y el covid. "Este año cambié a una moto de dos tiempos, después de varios años con cuatro tiempos. También a última hora me uní al equipo Official Team Sherco, por lo que hace menos de un mes que recibí la moto y aún me estoy adaptando al cambio de cilindrada y marca. La moto va realmente bien y me siento muy cómodo en ella, así que espero dar lo mejor de mí y poder hacer buenas carreras", asegura el piloto lucense.

Así, estamos ante una campaña diferente, algo a lo que no es ajeno Abel Carballés. Los objetivos están claros, pero las circunstancias pueden condicionar muchas cosas. "Este año será un tanto raro, porque con todo lo que estamos viviendo, se pueden aplazar o cancelar pruebas, que trastocan los planes, pero el principal objetivo es ir de menos a más. En la Liga Gallega, aunque hay un nivelazo de pilotos, el objetivo es luchar por los primeros puestos scratch, no será fácil, pero lucharemos por ello. Ya en el campeonato de España, el reto será estar en los 25 primeros pilotos scratch y en la prueba de Portugal del Mundial me gustaría hacer podio en la categoría", comenta Abel Carballés sobre sus objetivos para la competición en Galicia, España y a nivel mundial.

El día 11 de abril llegará su estreno con la prueba de la Liga Gallega en Piñor

Volviendo al confinamiento, este piloto lucense relata también cómo se las apañó y trabajó para salar adelante. "Por suerte, vivo en una casa con jardín, donde pude entrenar algo con la moto de trial, y poco a poco fui consiguiendo algo de material, para hacer mí preparación física en casa. La mayor dificultad para salir a competir es conseguir patrocinadores que estén dispuestos a ayudar, ya que con lo que está cayendo, no es fácil", reconoce.

Abel Carballés hace también una valoración de cómo ve el enduro en Galicia. "Actualmente la Liga Gallega de la Moto de Campo es quién organiza las carreras, haciendo carreras muy bonitas y para todos los niveles. Creo que, en general, el nivel de los pilotos va subiendo cada año, y que se preparan más para competir, además de que en los puestos scratch, hay varios pilotos muy bien preparados y con mucho nivel. Ya a nivel nacional, hay muchísimo nivel, con gente que se dedica profesionalmente al enduro, y jóvenes promesas con mucho talento", comenta.

El piloto lucense ve falta de instalaciones y agradece toda la ayuda recibida

La preparación es algo también muy importante para Abel Carballés. "Mi preparación consiste en entrenamiento de fuerza en gimnasio, resistencia en bicicleta o running, y moto. Fuera de competición, suelo hacer dos días de fuerza en gimnasio, dos de resistencia y dos o tres moto de enduro o trial", señala.

Finalmente, este piloto reflexiona sobre el enduro en la provincia lucense y las cosas a mejorar. "Nuestra ciudad necesita espacios para poder disfrutar de este deporte tan bonito y que tantos valores transmite. Ahora mismo, no hay ni un solo circuito de motocross en condiciones, para poder entrenar en la provincia de Lugo. En el ayuntamiento de Pol, dónde nací, algunos ganaderos y propietarios de fincas, nos las dejan para entrenar cuándo ellos nos las utilizan, desde aquí me gustaría darles millones de gracias, ya que sin esa ayuda sería mucho más complejo".

Las rutas de motos y quads en Pol

Todos los deportistas tienen un inicio y una motivación que les llevó a esa aventura. Abel Carballés no es una excepción. "En mi pueblo Mosteiro (Pol), todos los años hacen una ruta de motos y quads mediante el motoclub Trotamontes de Pol. De pequeño me gustaba mucho ir a verlos, y quería tener una moto. En cuánto me dejó mi madre, con mis ahorros compré una moto pequeña. Luego en el año 2015, después de varios años de paseos por el monte, decidí dar el salto y probar a competir en la Liga Gallega, me encantó el ambiente de las carreras y fui creciendo como piloto, hasta la actualidad, que compito en las máximas categorías de la Liga Gallega y en el campeonato de España", dice.



Referentes

El piloto de Pol también se moja sobre los que pueden considerarse como sus ídolos en disciplinas como el enduro y el motocross. "En enduro no tengo un solo piloto, hay varios pilotos que me gustan mucho, cómo los españoles Josep García e Iván Cervantes, y también a nivel internacional Bradley Freeman, Andrea Verona, Alex Salvini. En motocross, sin duda Jorge Prado", comenta.



Sobre éste último, Abel Carballés reconoce el valor de todo lo que ha conseguido y también lo que suponen sus éxitos a la hora de relanzar este deporte y darle mucha notoriedad.



"Jorge Prado es uno de los mejores pilotos a nivel mundial, tiene más que demostrado que es un fuera de serie y esperemos que nos de muchas alegrías con sus títulos. Gracias a él, el motocross es visto en la prensa y televisión por mucha gente y niños que les puede interesar este deporte", manifiesta.