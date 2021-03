'De Bote en Bote' 📺 Curso perfecto para el Emevé: "La cantera es innegociable"

Una temporada soñada que se hizo realidad. Un año donde se cumplieron los objetivos y se contó con un premio extra. El Arenal Emevé se aseguró que sus equipos masculino y femenino sigan en la Superliga y el grupo dirigido por Diego Taboada jugará este sábado (18.00 horas) ante el Guaguas canario el primero de los partidos de la primera ronda del play off por el título en el Pabellón Municipal de Lugo. De este éxito y de otros temas hablaron el director deportivo del club lucense, Juan Villar, y el jugador de la primera plantilla, Raúl Villar en el programa De Bote en Bote. Encontros El Progreso, moderado por el periodista Pablo Durán y que está disponible en la página web de este periódico gracias a la Diputación, el Concello de Lugo y a Opticalia Callao.

"El objetivo que había para el equipo masculino y el femenino era la salvación. El equipo femenino era muy joven y le costó empezar, pero una vez que ganó el primer partido quedó demostrado que el equipo tenía potencial y esperamos que siga creciendo. El masculino tenía una temporada muy difícil porque descendían cuatro equipos de catorce (...) El habernos clasificado para el play off es un premio que los entrenadores, jugadores y el preparador físico se merecían. Ahora tenemos que disfrutar de lo que venga", valoró Juan Villar.

"Contábamos con que se podría llegar a un punto en el que podríamos llegar al play off, pero sabíamos que podía ser difícil. Hubo partidos en los que faltaron jugadores muy importantes y otros en los que no jugamos tan bien o el equipo contrario era superior, por eso podíamos meternos o no. Pero nosotros siempre quisimos clasificarnos", destacó Raúl Villar.

Para el joven jugador del Arenal Emevé fue un año difícil por el covid. "No hubo tanta libertad como podías tener otros años. Había que cumplir con la normativa, llevar siempre la mascarilla, antes se podía hablar con los rivales al acabar el partido... Era muy diferente, había más contacto y podías tratar más con los rivales".

"Estamos muy orgullosos en el club de que no hubiera casos de covid. La temporada pasada se creó en el club un grupo de salud y pudimos crear todos los protocolos y respetar los existentes en la ciudad o en cada comunidad autónoma en la que teníamos que jugar y el de las federaciones. No coincidían muchas veces unos con los otros. Pero los que más lo padecieron y los que más lucharon porque no hubiera ningún caso de covid fueron los propios jugadores y jugadoras", indicó Juan Villar.

"La cantera es innegociable para el Emevé porque el Emevé no podría existir sin cantera. En el equipo masculino tenemos siete jugadores de Lugo, en el femenino teníamos seis jugadoras de Lugo pero también del resto de Galicia. Un club como el Emevé puede permitirse reforzarse con tres o cuatro jugadores de fuera, pero no una plantilla con más. Tan importante es tener a los dos equipos en Superliga y ser el único en España en tener algo así como ver a los equipos de base brillando en campeonatos nacionales", observó Juan Villar. "Es importante tener esa filosofía de cantera. En un club como el nuestro, donde no hay mucho dinero, tienes que tirar de la cantera para poder jugar a un alto nivel. Además, así los jugadores tienen la oportunidad de disfrutar de su deporte en su propia casa", declara Raúl Villar.

"De pequeño veía a los mayores en el pabellón y era un sueño poder jugar con ellos y al final, con trabajo, lo acabé consiguiendo. Ahora estoy trabajando y entrenando con ellos y es un placer", añadió.

Sobre el rol de director deportivo, Juan Villar aseveró que "se trabaja mucho con vídeos de jugadores, con representantes que te mandan vídeos". "El secreto del éxito está en ver muchos jugadores, tener buen feeling con los entrenadores para saber lo que quieren para cada posición y para cada momento".

Además, tanto Juan como Raúl Villar esperan que el voleibol tenga cada vez más tirón entre el público y que vaya creciendo en cuanto a la audiencia tanto en el pabellón como a través del canal de YouTube del club.

Un club donde trabajan todos

El Arenal Emevé mantiene una estructura familiar, lo que supone una ventaja. "No sé si es el funcionamiento ideal, pero es el único que podemos permitirnos (ríe). Es cierto que, a veces, los directivos tenemos que llevar el agua o ir a buscar al aeropuerto a un jugador... No nos queda más remedio que hacer esas tareas que, a lo mejor, no estaban pensadas para una presidenta o para un directivo. Pero lo hacemos con gusto", indicó Juan Villar. "Este es un club familiar, donde todos te tratan bien, si tienes algún problema ellos te ayudan, te dan consejos sobre cualquier cosa... Siempre están para ayudar".



VOLEIBOL EN FAMILIA. El voleibol es un nexo de unión en la familia Villar. Juan se lo inculcó a sus hijos, entre los que se encuentra el propio Raúl. "Siempre tiró para el voleibol con mis hermanos y conmigo y al final acabó consiguiéndolo. Nos trajo al Emevé y ahora no salimos", dijo Raúl.



"Aunque nunca obligué a mis tres hijos a jugar al voleibol es verdad de que desde pequeños los llevaba a ver los partidos y este es un deporte que engancha. No hace falta que les digas que jueguen al voleibol, sino que parte de ellos", dijo Juan Villar.