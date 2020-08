Exportero del Real Madrid, también del Deportivo y del Sevilla, y un gallego comprometido con su tierra. Paco Buyo lleva muchos años fuera de los terrenos de juego pero sigue de cerca la actualidad del Lugo y es acérrimo seguidor de los equipos gallegos. Además, mantiene un estrecho contacto con Lugo ya que su hijo, David Buyo, viste los colores del Rácing Vilalbés.

¿Cómo ha visto el final de temporada del Lugo?

El Lugo ha hecho un final de temporada fantástico. Me alegra mucho porque ha conseguido salvar la categoría y la suya era una tarea muy complicada tal y como se había puesto la temporada. Para Tino Saqués y para la ciudad de Lugo es algo extraordinario.

El final de campaña de Juanfran al frente del Lugo ha sido algo insólito. ¿Cómo ha visto al nuevo técnico?

Muy bien y no era nada fácil. Era un periodo muy corto de tiempo pero se ha adaptado muy bien a las circunstancias del equipo y eso es una virtud que hay que valorar del técnico.

El fútbol gallego ha vivido esta temporada un momento convulso con las circunstancias del Celta o del Deportivo. ¿Qué le parece?

No nos vamos a engañar. Tenemos que ser críticos con los dos máximos representantes del fútbol gallego. El Celta lleva dos temporadas coqueteando con el descenso y esta temporada tiró una moneda al aire y salió cara, pero perfectamente podría haber salido cruz. Tan simple como que el colegiado viera punible esa posible mano en el partido del Madrid. Ahí estaba el posible descenso del Celta. Por el potencial futbolístico del Celta, es inadmisible que llegue en esas circunstancias a la última jornada, cuando creo que es un equipo que puede luchar por otras cotas y no por evitar el descenso.

¿Y la situación del Deportivo?

El Deportivo solo ganó un partido en la primera vuelta, difícilmente puedes aspirar a muchas más cosas que eludir el descenso. Por desgracia no sabemos si va a descender o no descender. Hay razones que les pueden asistir, pero esto ya no depende del aspecto deportivo sino del jurídico. Bajo mi punto de vista compaginó una plantilla con demasiadas lagunas, que no dio unos resultados aceptables y ahora se encuentra en una situación muy complicada. Puede ser muy duro para una ciudad acostumbrada a los títulos, a ver a su equipo compitiendo con los grandes de la Liga... y ahora no se sabe muy bien si se podrá mantener en la categoría de plata.

Usted ha jugado con los colores blanquiazules, conoce la afición y lo que arrastra la ciudad de A Coruña. ¿Cree que puede ser muy complicada la situación tras el descenso?

No podemos adelantar acontecimientos porque jurídicamente yo creo que le asiste la razón. El señor Javier Tebas hizo las cosas rematadamente mal y ha perjudicado a unos equipos y beneficiado a otros. Imagínate que ese penalti del Albacete en el tiempo añadido no hubiera existido, ahí el Depor dependía de sí mismo. Enfrentarse a una plantilla afectada por el coronavirus hubiera supuesto casi una victoria segura. Podríamos vernos en una tesitura en la que el Albacete sería equipo de Segunda B y también protestaría porque no les asiste ese derecho de igualdad. Tebas, por intereses propios o por intereses de la Liga, vulneró el derecho de igualdad y perjudicó a equipos como el Deportivo.

¿Qué sensación le deja la vuelta de la competición tras el parón por la pandemia? ¿Entiende esas críticas de que se ha antepuesto el fútbol a otros intereses sociales?

El fútbol, a nivel profesional, lo ha hecho bien. La mayoría de equipos y jugadores han cumplido y, evidentemente, la salud es importante. En líneas generales se han hecho las cosas bien; había que salvar el aspecto deportivo y económico, que es muy importante. El fútbol ha contribuido a animar y a ser parte de nuevo de la vida cotidiana de la gente. Fue un entretenimiento dentro de las dificultades.

Queda poco para que vuelva la Liga de Campeones. ¿Qué espera de los equipos españoles y, sobre todo, del Real Madrid?

Al Madrid le ha tocado bailar con la más fea en este baile de la Champions. Tiene un resultado muy adverso. Ir al estadio del Manchester City y hacer como mínimo dos goles es una labor muy complicada, pero si alguien es capaz de lograr esas hazañas no es otro que el Madrid. Es el equipo que mejor compite en la Champions. Si logra pasar va a ser un serio aspirante a lograr un nuevo entorchado. Tampoco se puede descartar al Atlético de Madrid, que compite muy bien, y al Barcelona. Es la Champions más incierta de los últimos años.

En Lugo se le conoce muy bien a Quique Setién. ¿Qué sensación le está dejando como entrenador del Barcelona?

En el Lugo hizo un trabajo extraordinario. Cambió la filosofía del fútbol del Lugo. Ha tenido más dificultades en Las Palmas y en el Betis. Y luego llegó al Barcelona, un equipo ideal para su filosofía del fútbol. Se ha declarado un admirador del fútbol del Barcelona y de Messi, pero nos han sorprendido las dificultades para dominar ese vestuario y para implantar esa filosofía de juego que él presumía . Nos extrañó a todos que no consiguiera conectar con el vestuario. Desgraciadamente para él, se encontró con un Madrid que dominó la competición con mano de hierro. Eso le ocasionó críticas y actuaciones pobres del equipo. A mí me parece un gran entrenador, pero no es lo mismo entrenar al Lugo que al Barça.



"David tiene condiciones para jugar por lo menos en Segunda División; posee gran potencia"

Potencial para destacar y una velocidad endiablada. Así definen sus entrenadores a David Buyo, hijo del mítico meta del Real Madrid Paco Buyo, y que defiende la elástica del Rácing Vilalbés.

¿Cómo están siendo estas temporadas de su hijo en el Racing Vilalbés?

Él está feliz. Es cierto que le han venido a buscar equipos de Segunda B pero él está a gusto y va a continuar otra temporada más ahí. El grupo es muy bueno, es un equipo muy familiar y que compite muy bien.

¿A dónde le gustaría que llegase como futbolista?

Que sea feliz, que siga jugando. Afortunadamente no es portero y nunca le van a comparar con el padre. Tiene un potencial tremendo. Condiciones para jugar por lo menos en Segunda las tiene. Posee un gran potencial. Cuanto mejor es el equipo mejor juega él.