Tanxugueiras apoian a Maximus no baile de mascotas da ACB

Maximus, mascota do Río Breogán, atópase un ano máis inmerso no concurso Baile de Mascotas, que organiza a liga ACB a través das súas redes sociais. Despois de vencer na rolda anterior ao tigre Garras (mascota da Minicopa), o león celeste enfróntase nos oitavos de final con –cousas da vida– Dino, mascota do Burgos.

🏆 ¡𝐂𝐮𝐚𝐫𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 #𝐁𝐚𝐢𝐥𝐞𝐃𝐞𝐌𝐚𝐬𝐜𝐨𝐭𝐚𝐬!

¿A quién eliges?



Cuartos número 2:

➡️ Maximus, de Río @CBBreogan

➡️ Dino, de Hereda @SanPabloBurgos



¡Vota en el siguiente tweet! pic.twitter.com/uf2gf9ilh5 — Liga Endesa (@ACBCOM) February 8, 2022

Para este enfrontamento, iso sí, atopouse cun apoio de moito nivel. Tanxugueiras adicáronlle un tuit de apoio a Maximus na súa carreira con Dino: "Maximus, querémoste", aseguraron desde a súa conta as pandereiteiras.

Máximus querémoste!!!💓💓💓💓💓💓 — T A N X U G U E I R A S (@tanxugueiras) February 8, 2022

"Sodes top Tanxugueiras. Non podo parar de bailar con Terra!, respostou a mascota.

E non é para menos, xa que no vídeo elixido pola ACB para amosar as habilidades de cada un dos participantes na eliminatoria, Maximus aparece bailando Terra, a canción que Tanxugueiras presentou ao Benidorm Fest e que foi a máis valorada polo público español, aínda que finalmente o xurado do festival se decantase pola candidatura de Chanel.

Co apoio de Olaia, Aida e Sabela, seguro que Maximus consigue chegar lonxe no concurso. E aquí non hai xurado profesional que o impida.