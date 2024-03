Momirov: "Tanto mis compañeros como yo vamos a morir en la pista y a darlo todo este sábado"

¿Que recuerdos tiene de su formación en el Estrella Roja, cuando jugó los torneos Next Generation de la Euroliga sub-18?

Tengo muy buenas memorias de ese momento; era la primera vez que salía de mi ciudad y puedo decir que ahí estaba empezando mi nueva vida. Recuerdo muchos entrenamientos, coger numerosas responsabilidades mientras estuve viviendo allí y muchas cosas buenas del baloncesto. Jugar la Next Generation fue una experiencia inolvidable al poder jugar contra todos eses grandes equipos; además, la primera vez que participamos fuimos segundos. Son recuerdos que voy a guardar durante mucho tiempo.

Prácticamente toda su carrera la pasó en clubs de Serbia hasta que fichó por el Kolossos Rodas griego. ¿Cómo fue aquella experiencia?

El baloncesto en Serbia es muy bueno, como todo el mundo sabe, con muy buenos entrenadores, mucha experiencia que aprender de otros jugadores... Creo que estuve trabajando con las personas adecuadas y creo también que tomé el paso adecuado y en el momento adecuado. También jugué en mi país desde la categoría más baja a la más alta y esto me ha ayudado mucho en mi carrera.

Y desde allí dio el salto a la ACB. ¿Le costó mucho adaptarse?

Sí, fue duro. El baloncesto aquí es diferente, seguro que es el mejor nivel en Europa, y necesité bastante tiempo para estar cómodo en esta Liga. Aquí se juega rápido, hay que tomar decisiones rápido y todo es de un nivel más alto.

El pasado curso fue plácido para el Breogán, con la salvación prácticamente sellada en marzo. ¿Esperaba sufrir tanto esta campaña?

Antes de comenzar la temporada no pensaba que íbamos a sufrir, pero puedo decir que este año no tuvimos nada de suerte, especialmente al principio. Sisko salió del equipo, Toni (Nakic) con su lesión... podemos decir que son dos jugadores del quinteto inicial. Entonces eso son dos pasos hacia atrás. Es duro y difícil conseguir nuevos jugadores y cuando se incorpora alguien nuevo necesitamos tiempo para jugar juntos. Lo que sí puedo decir es que lo hemos dado todo.

¿Cuántos partidos ganados considera que podían llevar más, que se les escaparon en el filo?

Es difícil de decir cuando un balón decide un partido. Incluso algunos partidos jugamos mejor y perdimos que otros en los que estuvimos más cerca de ganar. Hubo encuentros que realmente los tuvimos en nuestras manos, pero todo eso ya es pasado y no podemos hacer nada sobre lo que hemos dejado atrás. Lo que debemos hacer es poner atención en lo que viene.

¿Cómo valora luego la situación actual del equipo?

Tenemos una buena situación tras añadir a Rob (Gray) y a Jordan (Sakho) a la plantilla porque nos pueden ayudar. Ahora es el momento en el que podemos empezar a jugar mejor baloncesto porque hemos tenido tiempo a adaptarnos.

Usted ha jugado este año en varias posiiones: de 'dos', de 'tres' o incluso de 'cuatro' cuando las lesiones laceraron al grupo.​ ¿Dónde se encuentra más cómodo?

Originalmente soy un ‘tres’ y me siento más cómodo ahí, pero tampoco puedo decir que me sienta mal jugando al ‘cuatro’. No esperaba poder actuar en esa posición en la ACB porque el nivel físico es increíble, pero cuando juego ahí todavía consigo tener un nivel de atención más alto y estar más dentro del partido, lo que hace que incluso pueda estar jugando mejor como cuatro [sonríe].

Usted es, con 27.36 minutos de media por encuentro, el jugador que más utiliza Mrsic. ¿Qué espera el técnico de usted?

Responsabilidad, tanto en ataque como en defensa, y quiere que sea una especie de líder en el equipo, pero no en anotación, sino en comunicación, sacrificándome por el equipo, siempre con energía. En definitiva, ser el primero que va a ayudar al resto.

Como tirador, ¿le influye fallar su primer tiro o le es indistinto?

A mí no me importa, pero a algunos jugadores puede afectarles. También depende de qué tipo de tiro cogiste, en qué momento lo haces e incluso tus sensaciones en ese lanzamiento.

¿Ha pensado ya en su futuro?

No, hasta el momento no sé nada. Lo único que me encantaría es acabar esta temporada como todos esperábamos. Toda mi atención y energía está aquí. Me encanta la ciudad de Lugo y siento que este es mi hogar y quiero darle a este equipo todo lo que pueda.

Ya que hace mención, ¿qué es lo que más le gusta y le disgusta de la ciudad?

Vamos a empezar por lo que odio: hay mucha lluvia [ríe]; aquí es lo más común. Lo que más me gusta son los aficionados. Jugar en casa es increíble e incluso tengo mi propia canción y es maravilloso cuando la gente empieza a cantarla. Te llena de energía y puedes jugar todo el día si hiciese falta.

¿Se refiere a 'Momirov, Momirov, Momirov te quiero...'?

Sí. Es increíble. También cantan canciones con Érik y con Sergi y yo soy el tercero. Me siento como un privilegiado al escucharla. Como acabo de decir, te recarga de fuerza y estás preparado para seguir.

¿Es consciente de que ya es historia viva del Breogán? Con Sergi Quintela es el jugador que más partidos ha jugado en Europa, diez en total.

No sabía nada, pero sienta realmente bien [sonríe complacido].

¿Está usted a gusto en el club?

Estoy muy cómodo con los jugadores, los entrenadores, la gente del club, los aficionados... Todo el mundo me hace sentir bien, como en casa. Me gusta jugar aquí y todo eso que intente empujar más y hacer un esfuerzo todavía más grande.

¿Qué significan los gestos que hace durante los partidos, como alzar la mano haciendo un círculo con los dedos índice y pulgar y tocarse la muñeca?

Lo hacía con mis compañeros de equipo en Serbia y era más como una broma. Metía un triple y todo el banquillo se ponía de pie y hacía eso; incluso teníamos fotos ejecutándolo. Ahora es como que se metió en mi sistema y cada vez que anoto automáticamente real realizo ese gesto. Empezó como una broma, pero ahora todo el mundo sabe que voy a hacer eso.

Para acabar, ¿un pronóstico para el encuentro de este sábado?

Solo puedo decir una cosa: tanto yo como mis compañeros vamos a morir en la pista y a darlo todo. Después veremos si esto es suficiente para llevarnos la victoria.