La lucense repasa su carrera, que divide en dos claras etapas, y agradece un premio en el que ha competido con cuatro deportistas lucenses que se encuentran en lo más alto. Su ambición no conoce límites.

¿Qué significa para usted recibir este premio?

Si recibir cualquier premio siempre resulta gratificante, cuando es de tu ciudad y de tu gente, se multiplica. Lo gané en 2008 y volver a ganarlo ahora es como estar en otra etapa de la vida, diferente. Soy una persona diferente, pero quiere decir que sigo en el deporte de alto nivel, cosechando éxitos. Es un nuevo impulso de mi ciudad que me anima y me hace sentir especial.

Quince años de diferencia entre los dos premios. No pasa el tiempo por Tania Fernández.

No puedo compararme con la Tania de entonces, venía de la categoría cadete, era una niña llena de ilusión y con un futuro sin clarificar. Hoy en día soy una persona con las cosas más claras, me dedico ya a la larga distancia dentro del piragüismo, que fue como una segunda etapa en mi carrera deportiva, y si de aquellas fue un premio a esa primera parte más dedicada a la pista y a la velocidad, este refleja los resultados de la segunda parte de mi vida, más dedicada al maratón.

Casi el 40% de las votaciones y compitiendo contra estrellas como Jorge Prado, Adiaratou, Adrián Ben o Esteban Basanta.

Es muy especial. En el momento que vi que estaba nominada al premio ya fue una satisfacción, un orgullo estar rodeada de seme- La palista Tania Fernández, ayer. jantes nombres. Demuestra que Lugo tiene grandes deportistas, que son de admirar. Debería haber un premio para cada uno de ellos, están haciendo muy grande el deporte de la provincia. Es todavía más especial compartir nominaciones con estos grandes deportistas.

"Tanto Tania Álvarez como yo somos de ir año a año. En cuanto no encontremos un equilibri, daremos un paso al lado"

Esta temporada plata en el Mundial a nada del oro, bronce en el Europeo de Croacia, el Sella...

El año pasado conseguimos ese campeonato del mundo, fue quitarnos la espinita de la medalla de oro que nos faltaba, pero este año a pesar de haber quedado en el segundo puesto el cómputo es muy bueno, conseguimos nuestro primer Descenso Internacional del Sella, que siempre es especial, y seguimos en el podio mundial y europeo. Llegar es difícil, pero mantenerse lo es todavía más.

Cumplió el sueño del Mundial, ese Descenso del Sella... ¿qué queda por lograr?

En mi caso pienso más en mantenernos en la élite mundial, en seguir cosechando podios. Si tenemos que decir uno, sería el Europeo. Somos campeonas del mundo pero no de Europa. Este año terceras, 2019 segundas, 2020 covid, 2021 no pude asistir... nos queda intentar subirnos a lo más alto del podio a nivel europeo. Por decir uno. Pero sobre todo intentar seguir en lo más alto, disfrutando del piragüismo porque llegado a un punto si dejas de hacerlo, cualquier objetivo deja de tener sentido.

¿Se vislumbra la retirada?

Las dos somos de ir año a año. En este punto de la vida y en esta fase deportiva, en la que la compaginamos con nuestra vida laboral, tenemos proyectos personales que nos condicionan un poco cuánto podemos dedicarnos al deporte. En ese aspecto vamos año a año, y basándonos en que nuestra vida tenga un equilibrio, que esté compensada y que el deporte nos genere satisfacción.

Como lucense, ¿sigue el deporte de la ciudad?

No soy una persona que esté informándose mucho sobre resultados, pero sí conozco la línea de los equipos más fuertes de la ciudad. Me encanta el fútbol, me entero de lo que le pasa al CD Lugo, pero también otros deportes como el voleibol con el Emevé o el baloncesto, pero si tengo que decir uno diría el Lugo, porque siempre he sido bastante fan del fútbol y es lo que más me tira.

Un mensaje para los que empiezan. ¿Para qué le ha servido a nivel personal y mental el piragüismo?

En mi caso me ha hecho la persona que soy hoy en día, a todos los niveles, en valores que se aplican a la vida. Es un deporte duro, sacrificado, que requiere muchas horas. En piragüismo, un piragüista amateur entrena seis días por semana y eso es impensable en otros deportes a nivel amateur.