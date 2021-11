La tangana del Pazo, en las redes: "Pido perdón como entrenador y murciano"

En las redes sociales, la tangana en el Pazo ha sido la comidilla del fin de semana de los aficionados del baloncesto en buena parte del territorio nacional. Este domingo, cuando el Ucam anunciaba una denuncia ante la ACB por lo sucedido y señalaba a la mascota del Breogán por "haber atacado" a Taylor, el debate se disparaba, alimentado por titulares como el de El Mundo Deportivo: "Lo nunca visto en el Breogán-UCAM Murcia: ¡la mascota se mete en una pelea!". Bien es cierto que el citado diario aclaraba en el texto que Maximus salía "a mediar", una cuestión en la que la prensa deportiva se ha mostrado unánime.

Realmente, hasta la denuncia del Ucam Murcia, el foco de los comentarios en la red no se centraban ni en la mascota ni en el público del Pazo, si no en Sadiel Rojas, cuya acción censuraron incluso aficionados del Murcia, dudando que no fuera intencionada.

Muy celebrado entre los breoganistas fue un hilo del tuitero murciano @CarlosTR74 que arrancaba así: "No quería escribir en caliente. Escribo ahora. Tanto le hemos reído las gracias a Sadiel Rojas que al final se lo ha comido su personaje. Este no es el Rojas de los 3-4 primeros años, que era pura garra, energía y peleaba como un jabato.Cada año, más marrullero y más bronco. Es algo que no podremos saber, eso lo sabe él, pero yo no diría tan alegremente que el golpe ha sido fortuito. Si me preguntáis a mi, diria que no, que ha ido a contactar con el jugador, y en este caso es muy peligroso, pero eso solo lo sabe él", comentaba, añadiendo la salida de la cancha del jugador (levantó los brazos provocando al público) ha sido de vergüenza".

Otras de las voces a las que mostraron su agradecimiento los cibernautas breoganistas fue a José Victor Costa Martínez, autor de Cuando el baloncesto entró en las aulas, que publicó lo siguiente: "Como murciano, y entrenador de baloncesto, ayer sentí mucha vergüenza. Un equipo no puede dar la imagen tan deplorable de anoche. Perdón, Breogán". Su mensaje, contestado con respecto y cariño desde Lugo, proseguía: "El fanatismo en el deporte no es nada bueno.Hay jugadores que le hacen un flaco favor al baloncesto, y clubs que los protegen. Son un mal ejemplo para los niños, y el fair play general. Enhorabuena, Breogán con Paco Olmos a la cabeza que tan buen basket disfrutamos. Abrazo, Pazo".

Finalmente, merecen una mención especial los cibernautas como Fernando Vera o Elena Cabrera, que llamaban a los clubs y a las aficiones de ambos equipos a hacer autocrítica por los sucedido en el Pazo y en las redes sociales.

