La ACB vuelve a estar a tiro para el Río Breogán. Concretamente a solo cuarenta minutos de juego o lo que es lo mismo, a un solo partido. El que disputará esta tarde (19.00 horas en el Palacio de los Deportes de Granada) ante el Covirán. El tercer y definitivo partido de la serie final de la LEB Oro. El que gane asciende. No va más.

Hasta el momento, los dos finalistas hicieron valer el factor cancha. En el primer encuentro de la serie los andaluces se impusieron por (67-53) y en el segundo la victoria fue para los gallegos (81-78). Pero ni esto ni el inquietante dato de que el Río Breogán perdió en los cinco últimos desplazamientos puede servir este domingo de referencia.

Es la final de las finales. No es un partido cualquiera. La tensión y la presión la acusaran a partes iguales y habrá un condicionante físico que puede tener un importante papel en el desarrollo del encuentro. Parece evidente que el Granada llega más castigado que el conjunto breoganista. Con menos rotaciones que su rival, y más tras las lesiones de Pardina y de Edu Gatell, y con una acumulación importante de minutos, y de responsabilidad en el juego, de la tripleta que forman Thomas Bropleh, Lluis Costa y Alex Murphy, el peso de la temporada, y sobre todo de las tres exigentes eliminatorias de play off están pasando factura.

En el segundo de los encuentros, el jugado en Lugo, se pudo apreciar los evidentes problemas físicos de Bropleh, al que las molestias que arrastra desde la eliminatoria ante el Coruña se le unió un dolor abdominal. También se apreció limitaciones en este aspecto a Bamba Fall que se quejó en varias ocasiones del hombro derecho. De todas formas, ambos jugarán este domingo. "Thomas Bropleh tuvo algunos calambres. Ahora se encuentra mejor y descansando, trabajando con los fisios y en condiciones de jugar. Tienen ganas de dar ese último paso apara los demás", comentó este sábado el técnico granadino Pablo Pin en declaraciones recogidas por Granada Digital.

Pablo Pin acusó a los jugadores del Río Breogán de tensionar el partido en Lugo

El Breogán, por lo tanto, debe intentar aprovechar su superioridad física como primer argumento. Si Granada intentará imprimir su ritmo, buscar el mayor número posible de puntos en transición, los breoganistas buscarán un encuentro con mucha exigencia defensiva.

Otra faceta que puede resultar clave es el rebote. Los de Diego Epifanio mostraron a lo largo de la temporada la fortaleza y consistencia de su juego interior ante casi todos los equipos. Pero el rebote puede ser desequilibrante. En el último partido, la diferencia en rechaces fue de 18 favorables al conjunto lucense que además capturó 19 rebotes bajo el aro del Granada. Esto en si mismo sería determinante, sobre todo si los de Diego Epifanio logran limitar las pérdidas, una auténtica sangría para los breoganistas en los dos encuentros disputados de la final.

Pero las sensaciones, la presión, tendrán este domingo un peso fundamental. Pablo Pin, desde luego, no quiere desaprovechar el factor cancha. El técnico acusó a los jugadores del Breogán de tensionar el partido de Lugo : "Tuve que ver el vídeo para saber lo que había pasado. Es algo innecesario, es una cosa que buscaron para levantar el ambiente y a la afición. Hay una vez que ellos vienen hasta nuestro banquillo y la segunda es una antideportiva que le pitan a Germán y Salva Arco va a empujar luego a Germán. Quisieron que la presión fuera mayor, pero creo que no fueron acciones necesarias", dijo Pablo Pin.